Подробно за новата Toyota MR2 и голямата промяна, която ще представи

Toyota се готви да възроди един от най-легендарните си спортни модели, като официално даде зелена светлина на четвъртото поколение MR2 за дебют в шоурумите през 2028 година. Въпреки че перспективата за възродения компактен спортен автомобил предизвика вълна от вълнение сред ентусиастите, инженерният отдел на Gazoo Racing прави мащабна промяна в архитектурата, която без съмнение ще разгневи фенове. Отклонявайки се от строгия заден задвижващ мост на трите си предшественици, предстоящият модел преминава към усъвършенствана система за задвижване на всички колела, проектирана да се справи с мощност от класата на суперколите.

В продължение на повече от година и половина инженерите на Gazoo Racing подлагат един изключително прототип за разработка, наречен Concept M, на брутални състезателни условия в реалния свят в японското първенство за издръжливост Super Taikyu. Изграден върху силно преработена каросерия на GR Yaris, тестовият автомобил премества задвижващия си агрегат изцяло зад предните седалки. Този подвижен тестови стенд позволи на инженерите да калибрират изцяло нов, високопроизводителен 2,0-литров турбокомпресорен редови четирицилиндров бензинов двигател „G20E“, който е настроен да развива минимум 400 конски сили за улично каране и до 500 конски сили в версиите, предназначени само за писта.

Изправени пред предизвикателството да овладеят толкова голяма сила в компактно и леко шаси, инженерният екип на Toyota се сблъска с сериозна физическа пречка по отношение на сцеплението. В интервю за британските медии главният инженер на Toyota GR Наохико Сайто обясни, че поставянето на 400 конски сили в лек автомобил със средноразположен двигател създава нестабилно поведение, при което шофьорът става напълно зависим от микроскопични корекции на педала на газта, за да предотврати катастрофа. За да премахне завинаги загубата на сцепление в средата на завоя или внезапните завъртания, които характеризираха класическите поколения MR2 от 80-те до началото на 2000-те години, екипът по проектиране избра да насочи част от тази кинетична енергия директно към предните колела. Сайто отбелязва, че тази конфигурация със средноразположен двигател и задвижване на всички колела в крайна сметка осигурява най-бързата и стабилна платформа за високопроизводително шофиране, превръщайки физиката, която преди причиняваше завъртане на автомобила със средно разположен двигател, в мощен вектор, който изтласква колата напред при излизане от завой.

Освен преработката на задвижващия механизъм, изборът на трансмисия въвежда още едно цифрово ниво, което измества механичните взаимодействия от старото поколение. Първата серия от 2028 MR2 ще се предлага изключително със специализирана осемстепенна автоматична скоростна кутия с хидравличен преобразувател на въртящия момент. Разработена директно от Gazoo Racing за изискванията за висок въртящ момент на GR Yaris, тази бързо превключваща автоматична скоростна кутия осигурява максимални показатели за ускорение, въпреки че инженерите намекват, че традиционна шестстепенна ръчна скоростна кутия може да бъде запазена за специална серия с малък тираж и задно задвижване в края на жизнения цикъл на автомобила.