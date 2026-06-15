Бившите собственици на Alpina продължават наследството на марката с нов проект

Духовният наследник на легендарния Alpina B5 вече е тук, но той не носи емблематичния синьо-зелен герб. След пълното придобиване на марката Alpina от BMW, основателското семейство Бовензипен запази историческия си завод в Бухлое и се преориентира към производството на изключително луксозни автомобили под собственото си име. Веднага след представянето на своето диво купе M4 Zagato с карбонова каросерия, германската фирма пусна на пазара втората си самостоятелна продуктова линия. Наречен 05 GT, този круизер с дълъг покрив е изграден директно върху основата на най-новата “петица”, съчетавайки дискретен бизнес силует с ниво на механична мощ, което твърдо възстановява доминацията на семейството в тунинга на високопроизводителните комбита.

За да гарантира, че 05 GT ще почете своето наследство от високите скорости по аутобаните, като същевременно ще утвърди уникална визуална идентичност, Bovensiepen възложи на иконата в автомобилния дизайн Франк Стивънсън да извая преработената каросерия. Бившият дизайнер на BMW, McLaren и Ferrari избягва агресивните, типични за състезателни автомобили аеродинамични елементи в полза на кохерентна, обгръщаща дизайнерска линия, която плавно преминава по долния периметър на автомобила. В предната част комбито разполага с изцяло преработен преден спойлер, ограждащ лазерно изрязана решетка от неръждаема стомана, която гордо показва изпъкнало лого на Bovensiepen. Разширените арки са запълнени с масивни 21-цолови, 20-спицови ковани алуминиеви джанти, облечени в специално разработена смес от високопроизводителна гума Pirelli, докато дискретни странични прагове, заден спойлер, удължен до покрива, и титанова изпускателна система Akrapovic с четири изхода допълват крайната естетика на този „екзекютив-слипър“.

Истинският център на този проект с дълъг покрив се крие под силно изваяната линия на капака. Докато стандартният M5 Touring излиза от фабриката с изключително мощна 4,4-литрова V8 архитектура с двойно турбо и plug-in хибридна система, развиваща 727 конски сили, отдела за задвижващи системи на Bovensiepen е извлякъл 790 конски сили. Това значително повишение на мощността е постигнато чрез напълно оптимизирана система за всмукване на въздух с висок дебит, прекалибриране на софтуера за управление на двигателя, валидирано на високоскоростните писти в Папенбург и Нардо, и лека изпускателна система Akrapovic, която намалява теглото с почти осем килограма, като същевременно придава дълбок, механичен звук.

Показателите за производителност опровергават физичните закони, валидни за тежките луксозни автомобили. Въпреки теглото си от 2555 кг, този електрифициран модел ускорява от 0 до 100 км/ч за по-малко от 3,6 секунди, преди да достигне електронно ограничената максимална скорост от 305 км/ч. За да се стабилизира тази огромна маса при преминаване през неравности в средата на завоите при висока скорост, шасито е оборудвано със специализирани пружини на окачването Eibach, значително модифицирани горни носачи и здрава предна греда, проектирана да подобри реакцията при влизане в завой, без да предава силни вибрации към пода на купето.

Новият 05 GT разкрива ултра-ексклузивен салон, изработен ръчно по спецификациите на клиента в тапицерийната работилница в Бухлое. Фабричните седалки са напълно разглобени и претапицирани с първокласна кожа Lavalina, доставяна изключително от бутикови алпийски ферми в Германия, Австрия, Швейцария и Северна Италия. Спортният волан е облечен в съчетана кожа Lavalina, подчертана от солидни, фрезовани алуминиеви лостове за превключване на предавките.

Тъй като производството е строго ограничено, за да се поддържа максимален контрол на качеството, купувачите получават достъп до почти неограничена палитра от контрастни шевове, опции за багажното отделение от алкантара и бродирани емблеми на облегалките за главата, за да създадат силно индивидуализиран автомобил за високи скорости.