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Така изглежда бъдещето на BMW M3

Така изглежда бъдещето на BMW M3

13 Юни, 2026 10:30 676 3

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BMW M Concept Neue Klasse представя наточен вариант на i3

Така изглежда бъдещето на BMW M3 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Високопроизводителното подразделение M на BMW проучва възможностите за електрификация, откакто моделът i4 M50 с два двигателя за първи път се появи на пазара през 2021 година. Оттогава портфолиото от високопроизводителни електромобили на марката се разшири с подобрени варианти, но в шоурумите все още липсваше истинско, безкомпромисно състезателно оръжие без двигател с вътрешно горене. Тази основна парадигма сега е на път да се промени, след като Мюнхен избра легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“ на пистата „Circuit de la Sarthe“ този уикенд, за да представи най-агресивната си декларация за бъдещите си намерения досега - BMW M Concept Neue Klasse. Служейки като леко замаскиран, почти готов за производство проект за следващото поколение изцяло електрически M3, чието пускане на пазара е планирано за 2027 година, концепцията напълно се отказва от радикализма на предишните дизайнерски проучвания, за да предостави конкретен поглед върху този супер седан.

Построен директно върху структурната основа i3 от тази година, M Concept разширява архитектурата със сурова агресия от моторспорта. Присъствието на автомобила се определя от силно изпъкнали, ръбати калници, които придават на седана широка, ниска стойка. Предната част създава ретро-футуристичен ефект, съчетавайки наклонена напред предна решетка тип „нос на акула“ с обединени бъбрекови решетки, които интегрират фаровете в едно поле. В тях мигат двойни жълти дневни светлини – пряк поклон към подкрепяния от завода прототип за издръжливост BMW M Hybrid V8, който се състезава на старта в Льо Ман този уикенд.

Така изглежда бъдещето на BMW M3

Аеродинамиката прави огромен скок напред с дълбок преден сплитер, интегриран V-образен отвор за извличане на въздух от капака, за да се намали подема на предната част, и извисяващ се заден дифузьор. В значителна промяна спрямо дългогодишната мания на марката към въглеродните влакна, всеки основен аеродинамичен елемент на концепцията е произведен от устойчиви композитни материали от естествени влакна, като органичната тъкан е дори вградена директно в персонализираните графики на покрива. Каросерията е боядисана в наситено червено „Monza Red“, допълнено от състезателни джанти с централно закрепване, облечени в гуми с различна ширина. Джантите отдясно са със сини централни пръстени, докато тези отляво са с червени акценти, отразяващи историческите трицветни емблеми „M“, разположени по аеродинамично оптимизираните странични огледала и задното стъкло.

Така изглежда бъдещето на BMW M3

Докато екипът по задвижващия агрегат на BMW пази в тайна точните показатели на диното, базовата механична архитектура потвърждава, че тази машина е проектирана за чиста мощ. Електрическият наследник на M3 се отказва от конвенционалните конфигурации с два мотора в полза на изчистена схема с четири мотора, при която на всеки ъгъл е назначен независим електрически мотор.

Конфигурацията на хардуера работи в тандем с модерна централизирана изчислителна система, наречена вътрешно „Heart of Joy“. Използвайки новоразработения софтуер M Dynamic Performance Control на BMW, системата изчислява векторното разпределение на въртящия момент с точност до милисекунди на всичките четири колела, предоставяйки на платформата със задвижване на всички колела възможността да раздели напълно предния мост и да изпълнява дрифтове със задно задвижване по команда на водача.

Така изглежда бъдещето на BMW M3

За да захранва този електрозадвижващ агрегат с висока консумация по време на интензивна употреба на пистата, батерията от ново поколение използва най-модерни цилиндрични клетки, вместо стария призматичен дизайн. Тази батерия разполага с огромен нетен капацитет от над 100 kWh и е термично и структурно оптимизирана специално за автомобилите M, за да поддържа повторно подаване на мощност при пълна газ през многократни обиколки, без да страда от термично разграждане.

Така изглежда бъдещето на BMW M3

Архитектурата на интериора преодолява различията между цифровия минимализъм и традиционната функционалност на конвенционалните автомобили. Вградените, изскачащи дръжки на вратите на стандартния i3 са напълно премахнати и заменени с миниатюрни аеродинамични крилца, интегрирани директно в линията на колана, които отварят вратите чрез сензорен допир. Оформлението на кабината е напълно изчистено от тежки луксозни тапицерии, като меките повърхности са заменени с здрава, тъмно черна нубукова кожа по вложките на вратите, структурните облицовки и M волана с плоско дъно, към който са добавени два червени превключвателя с висок гланц за спортна конфигурация.

Разположението на седалките е чисто за писта, като се използват четири индивидуални състезателни седалки, облечени в контрастираща тапицерия от кожа в цветовете Bathurst Blue и Berry Red. Пространството за главата и краката на задните пътници е значително ограничено от дебела, фабрично монтирана структурна клетка, облечена плътно в кожа. Таблото използва стандартната цифрова рамка Neue Klasse, съчетана с дисплей Panoramic Vision с пълна ширина в основата на предното стъкло.


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