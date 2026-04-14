Продава се Mercedes-Benz 300D W123 в отлично състояние

Когато говорим за „неразрушими“ автомобили, легендарният Mercedes-Benz W123 е първото име, което изплува в съзнанието. Но докато повечето екземпляри от този модел отдавна са навъртели милиони километри по пътищата на света, един конкретен седан 300D Turbo от 1985 г. реши да пренапише историята. Настоящият търг в платформата Bring a Trailer превърна този дизелов класик в истинска сензация, като наддаванията вече достигнаха внушителните 35 000 долара.

Това не е просто стар автомобил, а истинска „капсула на времето“. За своите над 40 години съществуване, машината е изминала едва 29 000 километра (малко над 18 000 мили). Продаден като нов в Масачузетс, този Mercedes-Benz е прекарал по-голямата част от живота си в грижливо съхранение, преди да попадне в ръцете на специализиран дилър през 2025 г. и да се озове на аукционния блок днес.

Визуално автомобилът е произведение на изкуството в цвят Smoke Silver Metallic, комбиниран с безупречен черен интериор от емблематичния материал MB-Tex, известен със своята вечна издръжливост. Вътре ни посреща уютът на дървените орнаменти от Zebrano, касетофон Becker Grand Prix и автоматичен климатик – върхът на лукса за средата на 80-те. Дори електрическата антена и люкът на покрива функционират така, сякаш колата току-що е напуснала шоурума.

Под предния капак мърка легендарният 3,0-литров петцилиндров турбодизел. Със своите 123 к.с. и 249 Нм въртящ момент, комбинирани с четиристепенна автоматична трансмисия, този агрегат е спечелил репутацията си на почти вечен. Колата стъпва на класическите 14-инчови джанти тип Fuchs, а за най-големите ентусиасти комплектът включва дори оригиналните гуми Continental от 1985 година.

Интересен детайл е запазеният оригинален стикер с цената (Window Sticker), който разкрива, че през 1985 г. този Mercedes е струвал 31 940 долара. Фактът, че днес, десетилетия по-късно, цената му вече надхвърля първоначалната, е доказателство за огромната колекционерска стойност на модела. С пълна сервизна история и чист доклад от Carfax, този W123 е живото доказателство, че истинското качество не остарява – то просто поскъпва.