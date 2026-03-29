Новини
Технологии »
Защо новата S-класа на Mercedes има отопляеми предпазни колани

29 Март, 2026 11:30

  • mercedes-benz-
  • s-class-
  • предпазни колани

Не става въпрос само за комфорт

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Отопляемите седалки и волан отдавна са част от задължителния арсенал на всеки премиум автомобил, но инженерите от Щутгарт решиха да стигнат още по-далеч. В най-новата итерация на Mercedes-Benz S-Class дебютира една на пръв поглед екстравагантна функция – отопляеми предпазни колани. И макар мнозина да биха я определили като поредния каприз за богати, истината е, че зад нея стои желязна логика, свързана с оцеляването при инцидент.

Основният проблем през зимата не е само студът, а обемните връхни дрехи. Дебелите якета и палта създават опасна въздушна възглавница между тялото и предпазната лента, което драстично влошава работата на обтегачите при сблъсък. В критична ситуация коланът може да се приплъзне или да не разпредели натоварването правилно върху скелетната структура на пътника. Тук се намесва иновацията, разработена съвместно с технологичния гигант ZF: затопляйки се до телесна температура само за четири минути, коланът подтиква шофьора и спътниците му да свалят тежките якета веднага след влизане в купето. Резултатът е плътно прилягане, което гарантира максимална пасивна защита.

Този „топъл прием“ е само върхът на айсберга в обновената архитектура на Mercedes-Benz S-Class. Инженерите са внедрили впечатляващ арсенал от близо 2700 нови компонента, насочени към сигурността. Автомобилът вече разполага с цели 15 въздушни възглавници, включително специализирани защити за таза и иновативни въздушни завеси за втория ред седалки. Всичко това работи в синхрон с интелигентното окачване E-BODY ACTIVE CONTROL AI, което буквално „чете“ асфалта пред себе си чрез радари и камери, подготвяйки шасито за всяка неравност или дупка още преди колелата да са ги докоснали.

Грижата за пътниците продължава и през дихателните пътища. Новата филтрираща система с електростатичен заряд е способна да освежи напълно въздуха в купето на всеки 90 секунди, улавяйки дори най-фините вредни частици от градския смог. За финал, адаптивните „снежни“ светлини прожектират предупредителни символи директно върху настилката при хлъзгави участъци, превръщайки нощното шофиране в снеговалеж от изпитание в безопасно преживяване. Mercedes-Benz S-Class отново доказва, че истинският лукс не е просто в меката кожа, а в невидимата мрежа от технологии, които се грижат за вас.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    13 3 Отговор
    Събличаш якето ако предваритилно си запалшл колата и си я подгрял, но урсолите са против

    11:34 29.03.2026

  • 2 мда

    15 5 Отговор
    Какви S класи. Скоро няма да има гориво по бензиностанциите.

    11:36 29.03.2026

  • 3 1234

    20 2 Отговор
    Аман от лигавщини.

    11:41 29.03.2026

  • 4 Хи хи

    12 1 Отговор
    Едно време баба ми и дядо ми не са имали такива екстри в каруцата, пък живяха близо 100 години.

    11:46 29.03.2026

  • 5 Копейко

    4 9 Отговор
    А нас ни карат да караме Лади

    11:47 29.03.2026

  • 6 хъхъ

    5 3 Отговор
    Ще има запалени колани и анцузи.

    11:49 29.03.2026

  • 7 Хи хи

    11 1 Отговор
    Не можах да разбера, ако в купето е студено и съм с дебела дреха, как точно топлия колан ще ме накара да сваля дрехата ?? Че аз изобщо няма да усещам топлия колан през дебелата дреха !

    11:51 29.03.2026

  • 8 Дизел е марка джинси

    5 2 Отговор
    Тия немски пдрси дето клечка за зъб не могат да направят не ми ги хвалете

    12:00 29.03.2026

  • 9 холифуут

    9 1 Отговор
    Отопляемите колани са крайно необходими, когато през зимата шофирате облечен само с новите си бански (монокини).

    12:01 29.03.2026

  • 10 Бай Данчо

    8 1 Отговор
    Умно решение! Като се счупи да ти е топличка седалката, воланчето и коланчето докато чакаш пътна помощ, за де ти сменя някоя джаджика за да потеглиш наново!

    12:05 29.03.2026

  • 11 Зорка

    6 1 Отговор
    Когато монтират цукала пад седалките едва тогава ще си помисля.Ма то няма и гориво бе!Тази помощ от 20 евро е само за две пресечки с мерцедеса.

    12:07 29.03.2026

  • 12 Очаквам

    9 1 Отговор
    Да направят и подово отопление. Безумията нямат край.

    12:09 29.03.2026

  • 13 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 1 Отговор
    При снеговалеж?!
    На бас че сензорите отказват....

    12:17 29.03.2026

  • 14 незнайко

    5 1 Отговор
    за всяко нововъведение ще намерят причина ! Като влезеш в студената кола и тя се затопли от парното няма ли да си свалим връхната дреха ? ТОВА ОБЯСНЕНИЕ Е НАПРАВО ИЗСМУКАНО ОТ НИЩОТО ! Основната цел е ЦЕНАТА !!!

    12:23 29.03.2026

  • 15 Пич

    8 1 Отговор
    Поредна никому ненужна дивотия !!! Смисълът и е единствено, +20 000 евро !!!

    12:31 29.03.2026

  • 16 За иди0ти ли ни взимате ?

    2 1 Отговор
    Ахаааа , е сега - разбрахме !!! Значи , тази иди0тщина не е за да се защити цената от +- 200 000 еврака , а за да ни ... предпазва ?! Самото обяснение (за дебелите дрехи и предпазният колан) е толкова налудничаво , че освен смях - друго не може да предизвика . Да живее германско-китайската ддружба .

    13:03 29.03.2026

  • 17 Само

    2 0 Отговор
    Простотии вече по новите коли.

    13:40 29.03.2026

  • 18 хр.грозев идиота

    1 0 Отговор
    Като не могат нещо сериозно да измислят с простотии се занимават ..За Xанса важи правилoто ---" колкото е по сложно ,трудно за разбиране толкова е по добре " . Още далечната 1942 година Хитлер извикал Порше (Ferdinand Porsche )да направи танк който да превъзхожда всички съществуващи в света . Действително за много кратко време бил направен танк тежащ окoло 300 Тона с газ турбинен двигател с автоматична скоростна кутия ? (газ турбините двигателi могат да използват -- дизел , бензин, керосин, течен газ най- новите сегашните -суров петрол имат специална подогревательная система ). Това е било върха на Немската инженерна мисъл за времето . Но при полeви изпитания -- били произведени 4 броя -- на единия отказал скоростната кутия като техниците дълго време не могли да отстранят повредата . Тогава лично Ф. Порше с конструкторският екип се включил за отстраняването на повредата но не успели да отстранят повредата . Докладвали случаят на Хитлер и той отменил проекта . Как при полеви условия на бойното поле ще обcлужваш и ще отстраняваш повредите на тоя танк след като самият конструктор не е могъл ?

    15:07 29.03.2026

  • 19 Дедо

    0 0 Отговор
    нищо ново, я на каруцата сека зима задължително подгревам, преди да сваля ямурлука

    16:09 29.03.2026

  • 20 безделников

    0 0 Отговор
    Защото парното работи ако платиш абонамента...

    16:36 29.03.2026