Защо новата S-класа на Mercedes има отопляеми предпазни колани

Отопляемите седалки и волан отдавна са част от задължителния арсенал на всеки премиум автомобил, но инженерите от Щутгарт решиха да стигнат още по-далеч. В най-новата итерация на Mercedes-Benz S-Class дебютира една на пръв поглед екстравагантна функция – отопляеми предпазни колани. И макар мнозина да биха я определили като поредния каприз за богати, истината е, че зад нея стои желязна логика, свързана с оцеляването при инцидент.

Основният проблем през зимата не е само студът, а обемните връхни дрехи. Дебелите якета и палта създават опасна въздушна възглавница между тялото и предпазната лента, което драстично влошава работата на обтегачите при сблъсък. В критична ситуация коланът може да се приплъзне или да не разпредели натоварването правилно върху скелетната структура на пътника. Тук се намесва иновацията, разработена съвместно с технологичния гигант ZF: затопляйки се до телесна температура само за четири минути, коланът подтиква шофьора и спътниците му да свалят тежките якета веднага след влизане в купето. Резултатът е плътно прилягане, което гарантира максимална пасивна защита.

Този „топъл прием“ е само върхът на айсберга в обновената архитектура на Mercedes-Benz S-Class. Инженерите са внедрили впечатляващ арсенал от близо 2700 нови компонента, насочени към сигурността. Автомобилът вече разполага с цели 15 въздушни възглавници, включително специализирани защити за таза и иновативни въздушни завеси за втория ред седалки. Всичко това работи в синхрон с интелигентното окачване E-BODY ACTIVE CONTROL AI, което буквално „чете“ асфалта пред себе си чрез радари и камери, подготвяйки шасито за всяка неравност или дупка още преди колелата да са ги докоснали.

Грижата за пътниците продължава и през дихателните пътища. Новата филтрираща система с електростатичен заряд е способна да освежи напълно въздуха в купето на всеки 90 секунди, улавяйки дори най-фините вредни частици от градския смог. За финал, адаптивните „снежни“ светлини прожектират предупредителни символи директно върху настилката при хлъзгави участъци, превръщайки нощното шофиране в снеговалеж от изпитание в безопасно преживяване. Mercedes-Benz S-Class отново доказва, че истинският лукс не е просто в меката кожа, а в невидимата мрежа от технологии, които се грижат за вас.