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Opel сменя полицейските „астри“ с новия Grandland

Opel сменя полицейските „астри“ с новия Grandland

13 Юни, 2026 13:00 816 12

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  • grandland-
  • полиция-
  • патрулка

Германците показаха изцяло електрическа версия на модела

Opel сменя полицейските „астри“ с новия Grandland - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Opel има дълга история в полицейските сили на страната ни, която продължава дори и днес с модела Astra H, който е по-познат у нас и като „полицейската Astra”. Сега, над 20 години по-късно компанията отново е готова да служи на властите, но този път с най-луксозния модел в своята гама – Grandland. За да преодолее разминаването между високоскоростното преследване и строгите европейски цели за нулеви емисии, Opel избра задвижващ агрегат тип plug-in hybrid (PHEV) от по-широката инженерна гама на Stellantis като механична основа на патрулния автомобил. Системата комбинира 1,6-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор с електрически мотор с висок въртящ момент, за да предава комбинирана мощност от 225 конски сили и 350 нютонметра въртящ момент директно към пътя. Чрез специализирана седемстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител, SUV-то може да ускори от покой до 100 км/ч за 7,8 секунди, достигайки максимална скорост от 220 км/ч при преследвания в спешни ситуации.

Докато официалните WLTP данни посочват средна консумация на 14,5 kWh електроенергия, съчетана с 2,6 литра бензин на 100 километра, динамиката на автопарка представлява уникално предизвикателство за ежедневните диспечери. При полицейски операции с високо темпо, при които екипите за реагиране рядко имат необходимото време за престой, за да се свържат с местна мрежа за зареждане с променлив ток, изтощената батерия принуждава автомобила да разчита изцяло на термично изгаряне, което повишава базовото потребление до 6,3 литра на 100 километра.

Opel сменя полицейските „астри“ с новия Grandland

За да превърне гражданския кросоувър във функционален, готов за действие и правоприлагане, Opel установи специално инженерно партньорство със специалистите по преобразуване на индустриални превозни средства от EDAG. Екстериорът веднага налага авторитета си чрез графики с висока видимост, които отговарят на строгия регулаторен стандарт VESBA 2.0, като използват усъвършенствана матрица от ретрорефлективни и флуоресцентни фолиа с висока видимост, за да гарантират, че автомобилът остава забележимо видим за преминаващия трафик по време на заслепяващи дъждове или при пълна тъмнина.

Най-голямата гордост на преустройството на екстериора е нископрофилната сигнална система Hänsch DBS 4000, закрепена върху покривния панел. Освен мигащите задължителни сини аварийни светлини, системата включва и високоинтензивни „Alley Lights“, които осветяват страничните части на превозното средство с чисто бяла светлина, както и специални предупредителни светлини, насочени назад, и цифрови дисплеи с пълна матрица, монтирани както на предния, така и на задния прозорец, за да излъчват незабавни текстови указания към шофьорите.

Opel сменя полицейските „астри“ с новия Grandland

Интериора разкрива внимателно организирано мобилно полицейско управление. Техническият екип интегрира универсален кабелен сноп, оптимизиран за сигурната, криптирана цифрова радио мрежа Tetra, включващ мощна GPS/Tetra антена на покрива, структурни конзолни скоби за тежки ръчни комуникационни приемници и здрави високоговорители, подредени в тавана. Багажното пространство претърпява сериозна функционална преработка, като се добавят независими LED осветителни решетки с висока мощност, специални бързоразглобяеми монтажни елементи за аварийни пожарогасители, вградени тежки спасителни чукове за стъкла и специализирана скоба, предназначена за закрепване на емблематичната осветена полицейска табела за спиране.

Осъзнавайки, че служителите на реда прекарват изтощителни, продължаващи с часове смени на преследване зад волана, Opel избра да оборудва демонстрационния модел в Лайпциг с флагманската си спецификация Ultimate. Интериорът е оборудван с 10-позиционни електрически регулируеми предни седалки Intelli-Seat Pro, които носят медицинския печат за одобрение от строгата германска кампания „Здравословен гръб“ (AGR) за предотвратяване на оперативната умора. Тактическата функционалност се допълва от адаптивна система за фарове Intelli-Lux HD Matrix, състояща се от над 50 000 микроскопични осветителни клетки, които изолират заподозрените, без да заслепяват водача, както и от мрежа от 360-градусови камери с висока разделителна способност, която позволява на екипажа да маневрира широкия SUV по тесни градски улички или в объркващи зони за ограничаване на тълпите, където напрежението е високо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БМВ пестин коня

    3 3 Отговор
    С тоя сандък ли ще ме гонят

    Коментиран от #3, #4, #10

    13:07 13.06.2026

  • 2 Питане

    5 3 Отговор
    Колко нашенци ще гушнат комисионни ?
    От какъв ранг нагоре ще се блажат с нови, за лично ползване и до къде надолу ще изкупят старите с цени като за скрап ?

    13:11 13.06.2026

  • 3 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "БМВ пестин коня":

    Цъ, с тоя сандък ще нойдат да те опишат и архивират!!! Да не дава Господ, жив и здрав! Ама си мери приказките, колега!!!

    13:14 13.06.2026

  • 4 Дедо поп

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "БМВ пестин коня":

    От снимка на някое изпотрошено дърво ли се включваш за коментар ???
    Тебе те носеха след мен.

    13:15 13.06.2026

  • 5 ПРИ КАЛАШНИЦИТЕ

    5 3 Отговор
    Има много бързи коли за конфискуване. Защо арчите народна пара.

    Коментиран от #8

    13:15 13.06.2026

  • 6 Феликс Дж

    2 1 Отговор
    Точен с парите в АКЦИЯ.

    13:23 13.06.2026

  • 7 Зачеркната емблема

    0 0 Отговор
    Таралясник. Караш до 200 000 км и хвърляш.

    13:51 13.06.2026

  • 8 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПРИ КАЛАШНИЦИТЕ":

    Конфискуват колите на КАЛАШНИЦИТЕ
    Продават ги
    И купуват нови полицейски опели.

    13:51 13.06.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Астра Г е полицейската в България!

    13:53 13.06.2026

  • 10 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БМВ пестин коня":

    С тая кола ша та гепат навсякъде
    Пък и две БАЗУКИ могат да се поберат в нея,
    Минимум.

    13:54 13.06.2026

  • 11 6135

    1 0 Отговор
    "автомобила да разчита изцяло на термично изгаряне"

    Това "термично изгаряне" от какъв език е преведено?
    Явно има дни когато и Гугъл преводачът е с махмурлук.

    13:54 13.06.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Галине... Галине... Астра Г е "полицейската" - Хашката никога не е била патрулна
    И милиционера не прекарва времето си в преследване - ТОЙ КИБИЧИ докато мине дежурството!

    14:00 13.06.2026