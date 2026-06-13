Opel сменя полицейските „астри“ с новия Grandland

Opel има дълга история в полицейските сили на страната ни, която продължава дори и днес с модела Astra H, който е по-познат у нас и като „полицейската Astra”. Сега, над 20 години по-късно компанията отново е готова да служи на властите, но този път с най-луксозния модел в своята гама – Grandland. За да преодолее разминаването между високоскоростното преследване и строгите европейски цели за нулеви емисии, Opel избра задвижващ агрегат тип plug-in hybrid (PHEV) от по-широката инженерна гама на Stellantis като механична основа на патрулния автомобил. Системата комбинира 1,6-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор с електрически мотор с висок въртящ момент, за да предава комбинирана мощност от 225 конски сили и 350 нютонметра въртящ момент директно към пътя. Чрез специализирана седемстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител, SUV-то може да ускори от покой до 100 км/ч за 7,8 секунди, достигайки максимална скорост от 220 км/ч при преследвания в спешни ситуации.

Докато официалните WLTP данни посочват средна консумация на 14,5 kWh електроенергия, съчетана с 2,6 литра бензин на 100 километра, динамиката на автопарка представлява уникално предизвикателство за ежедневните диспечери. При полицейски операции с високо темпо, при които екипите за реагиране рядко имат необходимото време за престой, за да се свържат с местна мрежа за зареждане с променлив ток, изтощената батерия принуждава автомобила да разчита изцяло на термично изгаряне, което повишава базовото потребление до 6,3 литра на 100 километра.

За да превърне гражданския кросоувър във функционален, готов за действие и правоприлагане, Opel установи специално инженерно партньорство със специалистите по преобразуване на индустриални превозни средства от EDAG. Екстериорът веднага налага авторитета си чрез графики с висока видимост, които отговарят на строгия регулаторен стандарт VESBA 2.0, като използват усъвършенствана матрица от ретрорефлективни и флуоресцентни фолиа с висока видимост, за да гарантират, че автомобилът остава забележимо видим за преминаващия трафик по време на заслепяващи дъждове или при пълна тъмнина.

Най-голямата гордост на преустройството на екстериора е нископрофилната сигнална система Hänsch DBS 4000, закрепена върху покривния панел. Освен мигащите задължителни сини аварийни светлини, системата включва и високоинтензивни „Alley Lights“, които осветяват страничните части на превозното средство с чисто бяла светлина, както и специални предупредителни светлини, насочени назад, и цифрови дисплеи с пълна матрица, монтирани както на предния, така и на задния прозорец, за да излъчват незабавни текстови указания към шофьорите.

Интериора разкрива внимателно организирано мобилно полицейско управление. Техническият екип интегрира универсален кабелен сноп, оптимизиран за сигурната, криптирана цифрова радио мрежа Tetra, включващ мощна GPS/Tetra антена на покрива, структурни конзолни скоби за тежки ръчни комуникационни приемници и здрави високоговорители, подредени в тавана. Багажното пространство претърпява сериозна функционална преработка, като се добавят независими LED осветителни решетки с висока мощност, специални бързоразглобяеми монтажни елементи за аварийни пожарогасители, вградени тежки спасителни чукове за стъкла и специализирана скоба, предназначена за закрепване на емблематичната осветена полицейска табела за спиране.

Осъзнавайки, че служителите на реда прекарват изтощителни, продължаващи с часове смени на преследване зад волана, Opel избра да оборудва демонстрационния модел в Лайпциг с флагманската си спецификация Ultimate. Интериорът е оборудван с 10-позиционни електрически регулируеми предни седалки Intelli-Seat Pro, които носят медицинския печат за одобрение от строгата германска кампания „Здравословен гръб“ (AGR) за предотвратяване на оперативната умора. Тактическата функционалност се допълва от адаптивна система за фарове Intelli-Lux HD Matrix, състояща се от над 50 000 микроскопични осветителни клетки, които изолират заподозрените, без да заслепяват водача, както и от мрежа от 360-градусови камери с висока разделителна способност, която позволява на екипажа да маневрира широкия SUV по тесни градски улички или в объркващи зони за ограничаване на тълпите, където напрежението е високо.