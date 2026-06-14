Суперколата Elektron Quasar с 2400 конски сили беше представена в Германия, но какво я прави специална

Светът на електрическите хиперколи току-що получи нов, стряскащ с мащабите си претендент за трона, който обещава да пренапише законите на физиката. След близо пет години интензивна развойна дейност, германският стартъп Elektron Motors официално свали покривалото от своето технологично чудовище – Elektron Quasar. Рожбата на амбициозния основател на бранда, Аргаман Арабул, не просто навлиза в дълбоките води на екзотичния сегмент, а направо взривява общоприетите представи за динамика. Всеки един от планираните за производство едва 99 екземпляра ще се предлага срещу сумата от 2.2 милиона евро – цифра, която ясно показва, че това не е просто транспортно средство, а колекционерски феномен от бъдещето.

Визуално Elektron Quasar изглежда така, сякаш току-що е избягал от пистата за „24-те часа на Льо Ман“, но с щипка космическа агресия. Каросерията, вдъхновена от състезателните прототипи, залага на крещяща активна аеродинамика, огромни „жадни“ въздухозаборници и зрелищни врати, крилато отварящи се към небето. Под тази внушителна обвивка се крие ултралек монокок, изработен изцяло от въглеродни влакна. Благодарение на безкомпромисната диета от карбон, инженерите са постигнали истинско чудо за сегмента на електромобилите, заковавайки стрелката на кантара на едва 1427 килограма.

Истинската магия обаче се случва там, където човешкото око не вижда. Задвижването е поверено на четири независими електромотора, които генерират умопомрачителните 2 413 конски сили и чудовищен въртящ момент от 2 790 Нм. Когато тази брутална мощ се стовари върху асфалта, Elektron Quasar се изстрелва от място до 100 км/ч за умопомрачителните 1.65 секунди – ускорение, което буквално спира дъха и размива периферното зрение. За да остане тази ракета на пътя, аеродинамичният пакет генерира смазващите 1000 кг притискателна сила при скорост от 300 км/ч, гарантирайки стабилност, подобна на релси.

Инженерите твърдят, че теоретичният таван на възможностите на модела надхвърля космическите 525 км/ч, но за серийните екземпляри максималната скорост ще бъде джентълменски ограничена на „скромните“ 450 км/ч. За да овладеят тази стихия, на помощ идват интелигентно адаптивно спортно окачване и брутални карбон-керамични спирачни апарати, способни да хапят дисковете до пълно спиране без абсолютно никакво замисляне.

Бъдещите собственици няма да бъдат подложени и на т.нар. „пробежна тревожност“. Моделът ще се предлага с избор между две тягови батерии с капацитет от 80 и 103 кВтч, осигуряващи преход с едно зареждане съответно до 480 или забележителните 602 километра. Модерната 800-волтова архитектура пък позволява „напомпване“ на батерията до 85% в рамките на едва 15 минути – точно колкото за едно бързо еспресо на бензиностанцията.

Вътрешността на кокпита посреща с разточителство от карбон и фина алкантара. Интериорът е подчинен изцяло на пилотското усещане, като традиционният волан е отстъпил място на футуристично кормило тип „щурвал“. Пред очите на водача грее изчистено цифрово арматурно табло, а централната конзола е доминирана от голям вертикален мултимедиен дисплей, чрез който се дирижира целият този оркестър от безумна мощност.