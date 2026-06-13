Напук на критиките, BMW iX3 изпревари конкурентите си в Европа

Задвижвано от авангарден дизайн и дългоочакваната архитектура на електрозадвижването от ново поколение на марката, изцяло новото BMW iX3 постигна феноменален дебют в продажбите в Европа. Този критикуван кросоувър стартира с такава динамика в продажбите, че първоначалната вълна от регистрации сама по себе си затвърди по-широкото разширяване на продажбите в изключително доходната категория на премиум кросоувърите на континента.

Според най-новите данни за регистрациите, събрани от Dataforce, логистичните екипи на BMW са успеши да доставят 10 299 бройки от второто поколение на iX3 в европейските центрове до края на април. Това, което прави този петцифрен обем толкова забележителен, е невероятно краткият оперативен период, в който той беше постигнат. Официалното предаване на автомобилите на клиентите в Стария континент започна едва през март, което означава, че електрическият BMW е натрупал този огромен обем само за два месеца, през които е бил наличен в шоурумите.

Това изключително агресивно нарастване на продажбите позволи на iX3 с лекота да изпревари Polestar 4, който отчете 8 925 регистрации през същия период. Важно е да се отбележи, че шведският кросоувър с фастбек дизайн се радваше на огромно структурно предимство, тъй като беше в продажба през всичките четири месеца на годината, но въпреки това остана далеч зад баварската машина. Ранната победа на BMW вече оказва силен натиск върху заводската логистика, принуждавайки производствените линии да добавят специална втора смяна в завода по-рано тази година, само за да се справят с препълнената глобална книга с поръчки, която надхвърли 50 000 резервации, още преди да бъдат връчени ключовете на първите клиенти.

Високоволтовият баварски кросоувър също насочи поглед към традиционните си съперници в града, като се доближи на крачка от изпреварването на Audi Q6 e-tron. Новият електрически конкурент на Audi отчете 12 536 доставки през първите четири месеца на годината, но този обем представлява болезнено свиване с 23 процента в сравнение с представянето на марката през същия период миналата година.

Още по-сложно положение на бойното поле в сегмента на премиум средноразмерните автомобили създава предстоящото пристигане на електрическия Mercedes-Benz GLC с EQ Technology. Директният отговор на Щутгарт към iX3 официално навлезе на европейския пазар през март заедно с BMW, въпреки че окончателните данни за доставките на модела с високоволтовата „тризвездна емблема“ остават строго пазена тайна зад корпоративните врати. Въпреки мистерията около точния състав на електромобилите, главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz Ола Калениус публично потвърди, че поръчковите книги на дилърите за модела са напълно запълнени до края на годината.

Засега по-широката гама GLC продължава да диктува абсолютния темп в сегмента на премиум автомобилите от среден клас, заемайки първото място по общи продажби с доминиращите 41 227 регистрирани бройки до април. Този внушителен показател обаче е комбинирана цифра, която обединява както традиционните варианти с вътрешно горене, така и моделите с нулеви емисии в една обща категория. На второ място, непосредствено след него, се нарежда платформата X3 на BMW с бензинови двигатели, която отбеляза много добри резултати с 28 389 доставки от януари до април, потвърждавайки, че макар и електрическото бъдеще да настъпва с главоломна скорост, конвенционалните двигатели с вътрешно горене все още запазват масивно и високодоходно присъствие в премиум сегмента.