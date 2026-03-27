Мъск потвърди за появата на нов модел Tesla

Слуховете около представянето на нова Tesla се засилиха значително след поредица от загадъчни потвърждения от страна на Мъск тази седмица. След като се похвали в X за възможността на Cybertruck да побере три реда седалки, Мъск беше притиснат от последователите си най-накрая да произведе специален миниван. Отговорът му – „Идва нещо много по-готино от миниван“ – ефективно подготви почвата за нова ера на семейните автомобили на Tesla, особено като се има предвид, че компанията се готви да изтегли от пазара остаряващите Model S и Model X по-късно тази година.
Спекулациите в момента предлагат поглед към CyberSUV, произлязъл от Cybertruck. Теорията за CyberSUV набра скорост, след като глинени модели, наподобяващи квадратен SUV от неръждаема стомана, бяха забелязани на заден план в официални видеоклипове на дизайнерското студио на Tesla. Този модел в „Cyber-стил“ вероятно ще използва съществуващата платформа на Cybertruck и 800V архитектура, като потенциално ще предлага конфигурация с три реда седалки и шест врати, за да се конкурира с американските гиганти като Cadillac Escalade или Chevrolet Tahoe. Такова решение би било логичен ход за подобряване на използването на Gigafactory Texas, където продажбите на Cybertruck според съобщенията се борят да достигнат първоначалните годишни прогнози от четвърт милион бройки.
Въпреки това, по-практичен модел беше заснет тази седмица. Кадрите показаха по-голяма, обвита в пластмаса каросерия, която се разопакова в завода в Остин, с несъмнените пропорции на Model Y L. Този вариант, който наскоро бе пуснат в Тайланд и Австралия след успешен дебют в Китай, се отличава с удължение от 150 мм и премиум разположение на седалките 2-2-2 с капитански столове на втория ред. Макар че Мъск по-рано намекна, че пускането на Model Y L в САЩ може да не се случи до края на тази година, внезапната поява на тестови каросерии в Тексас подсказва, че Tesla може да ускорява разработката на модела, за да запълни празнината, оставена от излизащия от производство Model X.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Срамоти
12:06 27.03.2026
2 Слънчасалия
Коментиран от #3
12:15 27.03.2026
3 Гост
До коментар #2 от "Слънчасалия":Toyota тази година обеща, че започва производството на твърдотелни батерии и след 2 години ще продава по 30 милиона автомобила годишно - всички ще предпочетат хибрид с твърдотелна батерия, затова Тесла отново ще фалира.
Акио Тойода го е казал и ще го докаже! Toyota никога не лъже, като нагъл лъжлив Илон
Коментиран от #4, #5
12:19 27.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хаха
До коментар #3 от "Гост":Като не ти харесва коментара триеш.Акио Тойода никога не е казвал подобно нещо.Докато ти т р о т и н е т к а ни проглуши ушите с поръчките за Сайбъртрък,50 % ръст и 20 милиона Тесли.
Коментиран от #6, #7, #9, #10, #11
13:24 27.03.2026
6 Да не ти се е пречуло
До коментар #5 от "Хаха":Отиди на очен и ушен лекар, защото от проглушаване на ушите сега не можеш да намериш един цитат където да съм го казал това за 20 милиона през 2030!
За толкова години говорене Има един единствен цитат писан от този същия който сега пише с Ник слънчасалия , който се е подигравал че още през 2028 Тесла ще постигне 30 милиона продажби.
Коментиран от #13
13:58 27.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ако някой е казал
Това си е цел на Тесла, точно както целта на Toyota беше да произвежда твърдотелни батерии през 2016, през 2018, през 2020 да не изброявам още цели, като последната цел е през 2026
А до две години след това автомобили с 1500 км пробег и 10 минути зареждане. Защо коментирате Само изказването на Илон Мъск, но никога на Тойода?
14:05 27.03.2026
9 Тихо ли говоря или пиша невидимо?
До коментар #5 от "Хаха":Как е възможно с години да съм писал 20 милиона продажби през 2030 а никъде да го няма написано, Но в същото време ви цитирах 10 места където не само го казвам, а обяснявам дълго и подробно АРГУМЕНТИТЕ защо НИКОГА НЯМА ДА ПРОДАДЕ 20 МИЛИОНА.
Причините за прекъсването на 50% ръст Според мен ВИНАГИ СА БИЛИ ТЪРСЕНЕТО И НЕ Е БИЛО ВЪПРОСА ДАЛИ А КОГА преди 2030.
Въпросът винаги
кога
кога кога кога кога кога кога кога кога
. Цитирай поне една таблица където да не питам КОГА ще прекъсне 50% ръст , А да коментирам ДАЛИ ЩЕ ПРОДАДЕ 30 МИЛИОНА?
ЦИТИРАЙ? Ама не можеш защото си....
14:07 27.03.2026
10 Учуден
До коментар #5 от "Хаха":Безброй пъти съм задавал въпроса на всички антиелектрици
През коя година според вас ще бъде прекъснат 50% ръст на плановете на Тесла?
Нито един отговор за пет години, първият отговор дойде през 2025 февруари месец, че по вашата ПРОГНОЗА, това ще стане през 2024.
Досега няма отговор И дали Toyota ще се изпълни обещанието да произвежда твърдотелни батерии през 2026?
Дали Toyota ще си изпълни обещанието да продава 1,5 милиона чисти електромобила през 2026 и 3,5 милиона през 2030?
Ти ще отговориш ли под този анонимен ник? А дано ама надали.
14:12 27.03.2026
11 Е поне доказа
До коментар #5 от "Хаха":Всички клевети как някога съм казал, че Тесла ще продава 20 милиона автомобила през 2030 са лъжа на антиелектриците с цел дискредитация.
Но на лъжата краката са къси! Всичко е останало черно на бяло и всеки с достъп до Интернет може да го провери кой лъже И си измисля.
Коментиран от #12
18:28 27.03.2026
12 Гост
До коментар #11 от "Е поне доказа":За пореден път искаш цитати? Е,колко пъти да ти ги давам,Теслю слънчасал?
Коментиран от #14
20:46 27.03.2026
13 Гост
До коментар #6 от "Да не ти се е пречуло":Пий си гинко билобата че нещо много взе да забравяш.Неприятно е прогнозата ти да не се сбъдне и да се изложиш.Три тебе това стана традиция.
Коментиран от #15
20:49 27.03.2026
14 Нито веднъж
До коментар #12 от "Гост":Досега нито веднъж не си дал с цитат за 20 милиона през 2300 година. Пий гинко билобата попитай някой какво значи 2030 и потърси цитат за 2030 да не забравиш 2030 още веднъж 2030 още едно хапче гинко билоба 2030.
Да не дадеш онзи фалшивият цитат с фалшивата таблица за 2028?
Цитат за 2030? Имаш ли цитат за 2030?
Достатъчно пъти ли повторих 2030 или пак ще дадеш за 2028 който собственоръчно си написал като подигравка, както сега правиш?
20:56 27.03.2026
15 Гинко билоба
До коментар #13 от "Гост":Аз да дам ли твоето твърдение че Тесла трябва да построи 10 нови завода освен сегашните, за да успее да произведе поне 1,3 милиона и как трябва да построи 100 завода за една година през 2029 за да успее да продаде 20 милиона през 2030?
Целият спор беше, защото антиелектриците обяснявахте че Тесла няма да успее да поддържа 50% ръст ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ДА СТРОИ ТОЛКОВА БЪРЗО ЗАВОДИ, докато аз с много думи поне 100 пъти ви обясних че ПРИЧИНАТА ЩЕ Е ТЪРСЕНЕТО И никога няма да продаде 20 милиона, а ръста ще приключи много по-рано, като включително мога да цитирам твърдения за 2026 и 2025, въпреки че съм казвал и 2028 но 2028 от таблицата.
ПОМНИШ ЛИ? Искаш ли цитати? Защото за разлика от тебе който не можеш да намериш поне един аз мога да те затрупам. Включително няколко перпето mobile-та, твърдението че никоя стомана не притежава еластичност, а всички са пластични и коляновия вал се прави от пластична стомана наклон на Шипка 30%, литър гориво има 10 киловата мощност, но в никакъв случай 10 kWh енергия защото има калоричност а калоричността било мощност. Цитати искаш ли? Има изобилие
21:02 27.03.2026