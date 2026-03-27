Мъск потвърди за появата на нов модел Tesla

Слуховете около представянето на нова Tesla се засилиха значително след поредица от загадъчни потвърждения от страна на Мъск тази седмица. След като се похвали в X за възможността на Cybertruck да побере три реда седалки, Мъск беше притиснат от последователите си най-накрая да произведе специален миниван. Отговорът му – „Идва нещо много по-готино от миниван“ – ефективно подготви почвата за нова ера на семейните автомобили на Tesla, особено като се има предвид, че компанията се готви да изтегли от пазара остаряващите Model S и Model X по-късно тази година.

Спекулациите в момента предлагат поглед към CyberSUV, произлязъл от Cybertruck. Теорията за CyberSUV набра скорост, след като глинени модели, наподобяващи квадратен SUV от неръждаема стомана, бяха забелязани на заден план в официални видеоклипове на дизайнерското студио на Tesla. Този модел в „Cyber-стил“ вероятно ще използва съществуващата платформа на Cybertruck и 800V архитектура, като потенциално ще предлага конфигурация с три реда седалки и шест врати, за да се конкурира с американските гиганти като Cadillac Escalade или Chevrolet Tahoe. Такова решение би било логичен ход за подобряване на използването на Gigafactory Texas, където продажбите на Cybertruck според съобщенията се борят да достигнат първоначалните годишни прогнози от четвърт милион бройки.

Въпреки това, по-практичен модел беше заснет тази седмица. Кадрите показаха по-голяма, обвита в пластмаса каросерия, която се разопакова в завода в Остин, с несъмнените пропорции на Model Y L. Този вариант, който наскоро бе пуснат в Тайланд и Австралия след успешен дебют в Китай, се отличава с удължение от 150 мм и премиум разположение на седалките 2-2-2 с капитански столове на втория ред. Макар че Мъск по-рано намекна, че пускането на Model Y L в САЩ може да не се случи до края на тази година, внезапната поява на тестови каросерии в Тексас подсказва, че Tesla може да ускорява разработката на модела, за да запълни празнината, оставена от излизащия от производство Model X.