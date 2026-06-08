Tesla отново забавя премиерата на Roadster

Когато Roadster от второ поколение излезе от задната част на ремарке като изненадващ прототип през 2019-та, автомобилният свят се подготвяше за автомобил, който трябваше да промени света на суперколите. Tesla обеща флагмански електромобил, като постави уверена цел за производство през 2020 година. Няколко години по-късно и няколко отлагания, хиперколата пропусна още един критичен етап, като дългоочакваното ѝ публично представяне беше официално отложено.

След поредица от неизпълнени графици през миналата година, Мъск публично се ангажира с дата за представяне на 1 април. Когато тази цел тихо изтече, комуникацията се премести към края на май или началото на юни. С тези дати вече в огледалото за обратно виждане, вътрешни източници потвърждават, че представянето е отложено най-рано за август, като се очаква изложението да се състои в Giga Texas.

Основният проблем за това последно забавяне е изключителната сложност на централната технология на автомобила, а именно система за задвижване с газ от аерокосмически клас, разработена в пряко партньорство със SpaceX. Скрита зад каросерията под вътрешното проектно обозначение A71, тази система е проектирана да преобърне напълно конвенционалните граници на ускорението. Вместо да разчита изцяло на механичното сцепление на гумите, системата интегрира около десет елемента със сгъстен въздух под високо налягане в шасито, като ефективно замества задните пътнически седалки. Модулите за сгъстен въздух са проектирани да подобрят драстично поведението при завиване, спирачната сила и траекторията при движение по права линия, като вътрешната документация твърди, че ускорението от 0 до 100 километра в час отнема безпрецедентно краткото време от само 1,1 секунди. Мъск е заявил, че системата дори ще позволи на автомобила да се задържи за кратко над асфалта.

В края на април най-накрая беше проведено вътрешно изпитание на системата за Мъск, където екипи от Tesla и SpaceX демонстрираха прототипа на хардуера. Този период на частни тестове обяснява защо публичната изложба продължава да се отлага в корпоративния календар, тъй като интензивните инженерни предизвикателства при управлението на пневматични системи с високо налягане в автомобил за пътно движение изискват огромни резерви за тестване. Когато автомобилът най-накрая влезе в производство, Tesla планира да приложи двустепенна продуктова стратегия, като пусне на пазара хипер-ексклузивна, ограничена серия SpaceX edition, заедно с опростен базов вариант, който изцяло пренебрегва ракетния хардуер.

За страстните фенове и търпеливите инвеститори непрекъснатите забавяния създават сериозни финансови затруднения. Ранните резеравции са инвестирали значителен капитал, за да си осигурят място в производствения график, плащайки огромни депозити, които стоят напълно неизползвани. Ако тези премиум купувачи бяха заобиколили портала за резервации и бяха вложили същата сума директно в акции на Tesla или в традиционни индекси с висока доходност през последните девет години, капиталът им би донесъл огромни, печалби. Вместо това те продължават да заемат място в дигитална опашка за автомобил, който засега остава инженерна фантастика.