Революцията Neue Klasse поглъща и новото BMW M5 (ВИДЕО)

Настоящото поколение M5 (G90) все още е актуално, макар и не толкова рядко срещано по българските улици, но BMW вече насочва своя високопроизводителен флагман към бъдещето. Шпионски кадри, заснети тази седмица на Нюрбургринг, разкриват, че електрифицираният супер седан преминава през „Life Cycle Impulse“ (LCI) много по-рано от типичния за индустрията цикъл от пет до седем години. Тези прототипи потвърждават, че BMW агресивно променя своята гама с двигатели с вътрешно горене към дизайнерския език на Neue Klasse, като на практика дава на M5 пълна реконструкция на предната част, за да съответства на предстоящия изцяло електрически седан i3.

Най-забележимата промяна е отказът от традиционните вертикални бъбрекови решетки. На тяхно място M5 приема широк, хоризонтален „visor“, където елементите на решетката изглеждат като че ли се сливат в по-тънки, по-агресивни фарове. Тази предна част е пряко позоваване на концепцията Vision Neue Klasse и i3, въпреки че M5 запазва облика си с масивна броня, пълна с функционални въздухозаборници за охлаждане на мощната му хибридна задвижваща система.

Докато екстериорът получава фейслифт, интериорът е напът към тотална промяна. По примера на новите iX3 и i3, M5 официално ще пенсионира емблематичния ротационен контролер iDrive – неизменна част от седаните на BMW от над 25 години.

Традиционният приборен панел на водача се премахва в полза на проекция върху предното стъкло. Този дисплей „Panoramic Vision“ ще показва важни данни като скорост и навигация в долната част на стъклото, като по този начин водачът ще може да държи погледа си на пътя.

Огромен, наклонен към водача централен сензорен екран с операционна система X вече ще управлява почти всички функции на автомобила, включително климатичната система и избора на режим на шофиране. За да се гарантира необезпокояван изглед към новите проекционни системи, M5 ще приеме преработен волан с плоска горна и долна част, която много от феновете не одобряват към момента.

Въпреки футуристичния стил и минималистичния салон, механичната душа на M5 остава в двигателя с висока мощност. Очаква се 4,4-литровият V8 с две турбини и plug-in хибридна система да бъде запазен, като осигурява комбинирана мощност от 727 к.с. и 1000 Нм въртящ момент. Въпреки че може да бъдат приложени някои софтуерни оптимизации, за да се отговори на затягащите се стандарти Euro 7, източници от BMW предполагат, че основният фокус на това обновяване е визуално и технологично привеждане в съответствие с електрическото бъдеще на марката, а не чисто увеличаване на мощността.

Очаква се обновеното M5 да направи официалния си дебют през втората половина на 2027-ма, като вероятно ще бъде пуснат на пазара през 2028-ма. Окуражаващо за любителите на практичността е, че M5 Touring (G99) също е забелязан на тестове с тези същите обновления, което предполага, че фейслифтът ще се приложи едновременно и за двата стила на каросерията от първия ден на производството.