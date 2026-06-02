Трайков за цените на петрола: Рискът не е отминал

2 Юни, 2026 17:50 786 15

Трябва да се намери тънък баланс между доброто управление на актива и ползите за българския потребител, заяви Трайков

Светослава Ингилизова

За мен ролята на особения управител на "Лукойл" е ключова. И то не само по отношение на цените, но и от гледна точка на правната сигурност за българската държава, защото в момента ние управляваме чужд актив и сме отговорни пред собствениците му за това как сме го управлявали. Трябва да се намери тънък баланс между доброто управление на актива и ползите за българския потребител. Това заяви бившият енергиен министър Трайчо Трайков в предаването "Пресечна точка".

Той коментира нарастването на цените на петрола. По думите му, ще бъде безотговорно да се твърди, че рискът е отминал и всяко управление трябва е готово с различни сценарии и възможности за реакция. "Наблюдавайки динамиката в цените на суровия петрол, виждаме първо, че цените вече по-малко се колебаят от някакви изказвания и моментни настроения. Вижда се един сравнително тесен коридор, в който се колебаят. Сега е по-скоро в долната част - около 94-95 долара за барел", коментира Трайков.

"Известно е, че от повече от две години в България няма титуляр посланик на САЩ. И посланик Кимбърли Гилфойл, която е базирана в Атина, е най-високопоставеният представител на Белия дом в нашия регион. С оглед на много интензивното енергийно сътрудничество, което имаме с Гърция и Румъния, мисля, че са нормални такива срещи", заяви той относно изненадващото посещение на Гилфойл у нас.

"Вчера на един форум, който се провежда тук в София, беше и гръцкият министър на енергетиката, с когото аз съм разговарял няколко пъти. Така че това, че сега разговорите продължават, не ме изненадва особено", допълни Трайков.

Той поясни, че разговорите са били относно диверсификацията на газовите доставки. "В момента основният източник на газ, различен от руския, е по Южния газов коридор. Това е тръбата, която чрез интерконектора Гърция - България ни свързва с находищата в Каспийско море. Това е нещо, което преди 15 години успяхме да вкараме във фаза, от която няма връщане. И въпреки че тогава предимствата не бяха очевидни, от 2022 година насам се вижда колко е добре, че го имаме", коментира Трайков.

"Но освен този милиард, милиард и нещо, което идва оттам, ние за гарантиране на нашето потребление имаме нужда поне от още толкова, даже от малко повече. Общото потребление е към 2,8 милиарда годишно. И затова акцентираме върху доставките оттук през средиземноморските терминали за втечнен природен газ", допълни той.

По думите му винаги има два основни пункта в доставките на газ - това са инфраструктурата и търговските споразумения за доставка на газ. "Особено след като Персийският залив излезе временно от играта. Не се знае докога, но за момента се предвижда, че може би години ще са необходими за възстановяването на инфраструктурата в Рас Лафан. Това е терминалът на Катар, където се произвеждат 20% от втечнения природен газ в света. Най-безконфликтният източник е от САЩ. И именно това донякъде определя интереса и ангажираността на американските официални лица", посочи още Трайков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОГА ЛИ

    9 0 Отговор
    Е ИМАЛО ПОЛЗА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПОТРЕБИТЕЛ????
    ЗА НЕГО САМО ДОЕНЕ И СКУБАНЕ, ЧЕ ЧЕКМЕДЖЕТАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПЪЛНЯТ.

    17:53 02.06.2026

  • 2 тъй ли...

    9 2 Отговор
    Какво лошо имаше в руската газ по 25 лв /МВтч?

    Коментиран от #6

    17:58 02.06.2026

  • 3 Калин

    7 1 Отговор
    Трайчо, кой точно беше ти бе идиот?

    В икономическия институт Карл Маркс не си спомням да са обучавали енергетици!?
    А ти си приет там със специална препоръка от комунистическата партия, защото в специалност международни икономически отношения не приемаха без препоръка от БКП, запечатана в плик с восъчен печат!

    Коментиран от #7, #14

    18:03 02.06.2026

  • 4 Хаха

    9 0 Отговор
    Перем ли, перем удобния и наведен вечен Трайчо! Научен да продава и да руши!

    Коментиран от #8

    18:07 02.06.2026

  • 5 кои няма пари да ходи пеш

    2 1 Отговор
    откога чакаме бензина да стане 5 евра а той още не е станал

    18:09 02.06.2026

  • 6 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "тъй ли...":

    руския газ не е демократичен газ каза галя от козяк и трябва да се слушаме ако не искате глоби и наказания

    Коментиран от #9

    18:10 02.06.2026

  • 7 Калин

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Калин":

    А да,....и единият задължителен изпит беше руски език, а ти Трайчо , явно си го издържал с отличен, защото мен с петица не ме приеха...а другият беше история на БКП, на който също си бил отличник, нали така?

    Та какво Трайчо викаше за комунизма!?

    А за паметника на съветската армия, който пръв искаше да разрушиш и на който вероятно пръв си поднасял цветя!?

    Коментиран от #13

    18:15 02.06.2026

  • 8 ТРАЙЧО Е В СПИСЪКЪ ЗА НЮ БЕЛЕНЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    КОНФИСКАЦИЯ. НА СИЧКО ОТ ФАМИЛИЯТА МУ ДО ДЕСЕТО КОЛЯНО

    18:16 02.06.2026

  • 9 тъй ли...

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    И като мина руският газ през европейски и американски прекупвачи, като му сложиха 300% надценка и мита, вече стана демократичен, та чак лъщи от демокрация.

    18:20 02.06.2026

  • 10 Горски

    3 0 Отговор
    Откакто паднаха от власт седесарите и гербаджиите станаха много умни и започнаха да раздават акъл. Сега се сетиха, че има много работа за вършене. Нека ГЕРБ и СДС да кажат кой сектор оставиха в цветущо състояние на следващите управленци. СДС направи такава жалка държава , каквато е в момента .Масовата приватизация , демек кражба я направи точно СДС .Заради тях в момента плащате за здравеопазване и зъболечени , платени детски градини ,платени пътища , платено образование , тези неща бяха покрити от данъците на хората и бяха безплатни .Унищожиха народа ни мазните седесари.

    18:22 02.06.2026

  • 11 Кво стана с???

    2 1 Отговор
    Боташ.Нали имаше разговори миналата седмица с Турция.Управниците мълчат като...поне ти кажи нещо.

    18:25 02.06.2026

  • 12 Просто полу просто най-просто

    2 0 Отговор
    А най-простото ни обещаваше че няма смисъл да строим още една АЕЦ преди десетина години или нещо такова не фиксирам точно.
    И като Какво това най-просто ще бъде министър и ще го показват наляво и надясно като нещо просто в клетка за да се насладим на тази гледка. А България губи от такива дебили. Щях да си заровя главата и то точно на денят днешен Ботев.

    18:27 02.06.2026

  • 13 Ето такива унищожават

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Калин":

    България като министри А тези които са паднали като Ботев колкото и да искат не могат да я изправят на крака за съжаление от негативното участие на дебили като този

    18:31 02.06.2026

  • 14 ????????!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Калин":

    Ма този мио ли е завършил в Москва ?

    18:34 02.06.2026

  • 15 ТОЯ ПРОСТАК ЩО НЕ Е

    3 0 Отговор
    В ЗАТВОРА ?

    18:35 02.06.2026

