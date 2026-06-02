Минимален ръст и сериозни проблеми за BYD

Китайският гигант BYD най-после успя да глътне малко въздух, слагайки край на най-продължителния и мъчителен спад в търговската си история. Според информация от Ройтерс обаче, поводите за радост в Шънджън са меко казано скромни. Минималният положителен тласък идва на фона на тежка анемия на родния им пазар в Китай и брутална конкуренция, която буквално изцежда оперативните маржове на компанията и поставя под сериозен въпрос дългосрочната ѝ стабилност.

Тези цифри определно ще докарат главоболие на акционерите. Глобалните доставки на марката са отбелязали символичен и по-скоро козметичен ръст от едва 0,3% на годишна база, достигайки 383 453 единици. Макар това крехко число да прекъсва черната серия от осем месеца непрестанен срив, то представлява най-ниското месечно увеличение, регистрирано някога от компанията. Светлина в тунела се вижда при общото производство, което е нараснало с 8,8%, слагайки край на свободното падане, започнало още през юли миналата година.

Ако не беше агресивната експанзия зад граница, BYD вероятно щеше да затъне още по-дълбоко. Спасителният пояс за компанията се оказа международният пазар, където доставките през май буквално избухнаха с 80,4% до 160 644 бройки. Този скок в Европа и развиващите се страни обаче бе подхранван от чисто външни, геополитически фактори – шоковото поскъпване на петрола заради военния конфликт между САЩ, Израел и Иран, което принудително тласна купувачите към алтернативно задвижване.

В същото време у дома, в Китай, положението за BYD започва да изглежда откровено тревожно. Продажбите на марката на родния ѝ подиум се сринаха с катастрофалните 24%, отбелязвайки 13-и пореден месец на безмилостно отстъпление. Вътрешният пазар се е превърнал в истинска месомелачка заради изтощителната ценова война между местните играчи. Бюджетният сегмент, който доскоро беше златната кокошка и гръбнакът на масовата стратегия на BYD, понесе тежък удар от спирането на държавните субсидии и общото икономическо забавяне в КНР.

Експертите от Китайската асоциация на автомобилните дилъри (CADA) алармират, че досегашните клиенти на марката масово бягат при конкуренцията. Прагматичните купувачи с ограничен бюджет биват примамвани от агресивната ценова политика на Leapmotor (които бележат 81% ръст през май с над 81 хиляди продажби), докато тези, търсещи по-силен бранд, се преориентират към хитовата серия Galaxy на Geely.

Осъзнавайки, че евтините им трикове вече не работят, от BYD отчаяно се опитват да избягат от имиджа на производител на достъпни коли и да се прехвърлят в скъпия премиум клас. В опит да замажат очите на публиката с технологии, те лансираха обновен флагмански кросоувър под шапката на скъпата си подмарка Denza.

Бе направен и доста рискован маркетингов ход: компанията гръмко обяви, че поема пълната финансова отговорност и разходите за ремонти при евентуални инциденти с автопилота им City Navigation за период от една година. Анализаторите от CADA обаче са скептични – купувачите на масовия пазар все още нямат никакво намерение да плащат солени суми за недоказано интелигентно шофиране. И докато Пекин налага строги ограничения за по-нататъшно подбиване на цените, дилърите на BYD ще трябва да се справят със силно охладения потребителски интерес.