Интересната история зад грешката, която прави Impreza една от най-разпознаваемите състезателни коли

Малко са цветовите комбинации в автомобилния свят, които носят емоционалната тежест на синьото купе, съчетано с яркозлатисти джанти. Това е визуален почерк, завинаги запечатан в колективната памет на едно поколение, който мигновено свързват с турбокомпресорни боксерни двигатели, прелитащи над скрити възвишения и разпръскващи чакъл. И макар конкретната разцветка да е смятана за строго изчислена корпоративна стратегия, истината е далеч по-нетипична. Според председателя на Prodrive Дейвид Ричардс, една от най-разпознаваемите ливреи в моторспорта всъщност е родена от чиста логистична грешка.

По време на неотдавнашно участие в подкаста The Intercooler, Ричардс разкри тайните на легендарното 20-годишно партньорство между британската инженерна компания Prodrive и Subaru, историческа поредица, която донесе 46 победи в WRC, три поредни титли при производителите и три шампионата при пилотите. Върхът на на това партньорство е ралито „Монте Карло“ през 1997 година, където отборът дебютира с обичаната от всички Impreza WRC97 с разширено купе. Известният автомобилен дизайнер Питър Стивънс тогава е изработил с голямо внимание новите агресивни линии на колата и изрично е посочил, че многоспицовите джанти Speedline трябва да бъдат в елегантен, модерен графитен цвят, за да обновят визуалната идентичност на марката.

Вместо това, когато транспортните каси от Италия са отворени в питлейна в Монако, отборът е посрещнат от златни джанти. Speedline случайно е боядисал цялата фабрична партида в грешен нюанс. С наближаването на церемониалната стартираща рампа и без време за пребоядисване в средата на уикенда, ужасеният Стивънс няма друг избор, освен да гледа как колите излизат на пистата с неодобрените си златни джанти. Грешката донася незабавни дивиденти на асфалта, тъй като заводският пилот Пиеро Лиати пилотира ракетата със златните джанти направо към обща победа.

След празненството на подиума Ричардс се приближава до президента на Subaru, за да се извини за козметичното отклонение, уверявайки го, че джантите вече са опаковани, за да бъдат отстранени и коригирани в сиво за следващия кръг. Отговорът на компанията, обаче е незабавен и окончателен. Рекламният отдел вече е извлякъл полза от снимките на победата, а златните джанти са официално утвърдени.

Така, Impreza WRC97 продължава да доминира през сезон 1997, печелейки осем от четиринадесет ралита и осигурявайки короната при производителите, докато суперзвездата Колин Макрей пропуска титлата при пилотите с минимална разлика от една точка в полза на Томи Макинен от Mitsubishi.

Честно казано, златните джанти не са напълно безпрецедентни в портфолиото на японската марка. Серийната Impreza WRX STI от 1994 година и по-ранните автомобили Legacy RS Group A от 1993 година също са експериментирали със златни акценти, за да съответстват на жълто-синьото оформление на титулния им спонсор, тютюневата марка State Express 555. Въпреки това, за радикалната нова ера на WRC с широки каросерии през 1997 година, дизайнерският екип е напълно готов да затвори тази глава в полза на дискретен, високотехнологичен сив вид. И ако една проста грешка в италиански завод за джанти не беше допусната, една от най-великите визуални идентичности в историята на моторспорта щеше да бъде напълно изтрита от стартовото поле.