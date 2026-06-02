Първа официална снимка на изцяло новото Audi Q7

Инголщад се готви да представи дългоочакваното Audi Q7 от ново поколение. След дълъг цикъл на разработка, в рамките на който тестовите прототипи преминаха през изтощителни изпитания в реални условия по всички краища на света, марката с четирите пръстена официално задейства маркетинговата си машина за обновения модел. За начало Audi пусна единична снимка, която ни дава близък поглед към новото огледало на вратата от страната на пътника, конвенционална дръжка на вратата и поглед към предния калник, украсен с ясна емблема S Line. Докато тясно изрязаният кадър умишлено пази тайните на пълния дизайн на автомобила, той сигнализира, че пълното разкриване ще бъде съвсем скоро.

Според ранните съобщения от германския автомобилен производител, това предстоящо поколение възнамерява да разшири границите, като съчетае атлетичен външен дизайн с изключително гъвкава интериорна конфигурация с опция за седем места. Докато официалната дата на дебюта остава строго пазена тайна за следващите няколко седмици, тестовете на прототипите и изтеклите информации от индустрията вече ни дадоха ясна представа за това какво да очакваме от гледна точка на стила.

Q7 от следващото поколение ще възприеме най-новата дизайнерска философия на Audi, най-забележимо с преминаването към спорната конфигурация на разделени фарове, при която тънките дневни светлини са разположени високо близо до линията на капака, докато основните Matrix LED фарове са разположени по-ниско в предната броня. Задната част също ще претърпи трансформация, като ще приеме изчистена LED светлинна лента по цялата ширина, която вероятно ще използва персонализирано цифрово OLED осветление, за да съответства на по-малките си събратя.

Може би най-значителната структурна промяна за този нов модел се крие в позиционирането му в корпоративната йерархия. В продължение на години Q7 царуваше като традиционният флагмански SUV в портфолиото на Audi, но тази нова версия официално ще предаде короната на Audi Q9.