Ким Кардашиян за пръв път показа гаджето си Люис Хамилтън в Инстаграм (ВИДЕО+СНИМКИ)

Връзката между Ким Кардашиян и седемкратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън изглежда, че става все по-сериозна, а скорошна публикация на Ким е поредното доказателство.

44-годишната телевизионна звезда и предприемач публикува в Instagram серия от снимки от ежедневието си, сред които и кадри от разходка с велосипед, направени от британския пилот. На една от фотографиите Кардашиян позира усмихната, докато се опитва да запази равновесие по време на карането, а други снимки показват моменти от ваканция и семейни събирания.

Според светските издания двамата поддържат романтична връзка от края на 2025 година. Според американски медии отношенията им се развиват стабилно, щом двойката вече споделя общи кадри в интернет пространството.

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се познават от повече от десетилетие, като през годините многократно са присъствали на едни и същи светски и спортни събития. Спекулациите за романтични отношения между тях се засилиха след Нова година, когато двамата бяха забелязани заедно в Аспен. Няколко седмици по-късно те направиха първата си публична поява като двойка по време на финала на Националната футболна лига – Супербоул, а впоследствие започнаха да се появяват и в публикациите си в социалните мрежи.

През последните месеци двойката беше засичана на редица обществени събития. Сред тях е и фестивалът Coachella в Калифорния, където Кардашиян и Хамилтън бяха забелязани да пристигат заедно на изпълнение на Джъстин Бийбър. Според очевидци двамата са прекарали голяма част от вечерта заедно пред сцената, придружени и от Норт Уест – най-голямата дъщеря на Кардашиян от брака ѝ с рапъра Кание Уест.

Източници от обкръжението на двойката твърдят, че отношенията им са изключително близки и че семейството на Кардашиян приема положително новия ѝ партньор. Според същите източници натоварените графици на двамата не са се превърнали в пречка за връзката им, въпреки че тя изисква постоянни пътувания между различни континенти.

По информация на британски медии през април Ким Кардашиян е предприела кратко пътуване от Лос Анджелис до Лондон, за да прекара по-малко от денонощие с Хамилтън между професионалните им ангажименти. След кацането си във Великобритания тя е посетила дома на пилота в лондонския квартал Кенсингтън, преди да се върне обратно в САЩ.