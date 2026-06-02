Ford подготвя завръщането на „достъпния“ седан

Американският автомобилен производител Ford планира стратегическо завръщане в пазарен сегмент, който напусна преди няколко години. След като компанията преустанови продажбите на класически седани, сега тя разработва нова линия от по-достъпни превозни средства. Сред тях се очаква да бъде и модел с четири врати, чиято начална цена ще бъде под границата от 40 000 долара.

Последното предложение на марката в този клас на родна земя беше Ford Fusion, чието производство беше преустановено на 31 юли 2020 година. От този момент нататък портфолиото на Ford в Северна Америка се фокусира почти изцяло върху кросоувъри, SUV модели, пикапи и спортната икона Mustang. Макар тази преориентация да отговаряше на тогавашните потребителски нагласи, постепенното и значително поскъпване на новите превозни средства принуди ръководството да ревизира плановете си.

Главният изпълнителен директор на концерна, Джим Фарли, нееднократно е подчертавал необходимостта от предлагане на по-достъпни алтернативи за масовия купувач. Според неговите изявления, Ford има за цел да разшири присъствието си в ценовия диапазон до 40 000 долара. Ключов елемент в тази стратегия е запазването на производствения процес в рамките на САЩ, което трябва да гарантира по-добър контрол върху крайната пазарна стойност.

Новата продуктова офанзива предвижда премиерата на пет икономически достъпни модела през следващите няколко години. Първата стъпка ще бъде направена през 2027 година с пазарния дебют на средноразмерен електрически пикап, като впоследствие към гамата се очаква да се присъедини и споменатият седан. Това ще отбележи официалното завръщане на марката в класическия сегмент след дългогодишно отсъствие.

Официалното наименование на бъдещия модел все още не е потвърдено. Съществува вероятност компанията да възроди познатото име Fusion или да заложи на напълно ново обозначение. В тази връзка от Ford вече са обявили свободна позиция за специалист по корпоративна стратегия за именуване на модели, което подсказва за подготовката на изцяло нова глава в историята на марката.

Технологична отправна точка за американския проект би могъл да бъде актуалният Ford Mondeo. Въпреки че този модел беше спрян от продажба в Европа и САЩ, той продължава да се радва на стабилно търсене в Китай, където се произвежда от съвместното предприятие Changan Ford. Китайската спецификация на колата показва как би изглеждал един модерен голям седан на марката за глобалния пазар.

Настоящият Ford Mondeo за азиатския пазар разполага с просторно вътрешно пространство, обширен дигитален кокпит и съвременни задвижващи системи. Моторната гама включва 1,5-литрови и 2,0-литрови бензинови турбодвигатели от фамилията EcoBoost, както и ефективна хибридна модификация. Мощността варира между 188 и 257 к.с., като всички версии са с предно задвижване и разчитат на 8-степенна автоматична трансмисия или електрифицирана E-CVT кутия.

По предварителна информация, бъдещият модел за американския пазар ще стъпи на модулната архитектура C2, която вече е в основата на няколко успешни продукта на марката, включително китайския Ford Mondeo и компактния пикап Ford Maverick. Тази гъвкава платформа поддържа интеграцията както на конвенционални турбомотори, така и на модерни хибридни системи, което напълно съвпада с новите корпоративни цели.

Интересът към проекта беше допълнително подсилен от заснемането на маскиран тестов прототип с четири врати по обществените пътища. Изпитателният автомобил е оборудван с модифицирана предна решетка, нови светлини и преработени брони, въпреки че от Ford за момента се въздържат от официален коментар относно директната връзка на прототипа с бъдещия сериен модел.