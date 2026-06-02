Dodge Viper остава завинаги в историята

Измина почти десетилетие, откакто последният Dodge Viper слезе от конвейера през 2017 година, оставяйки огромна празнина под формата на V10 в света на американските суперколи, която изглежда, че няма да бъде запълнена. В най-новия епизод на подкаста The DriveCast шефът на SRT Тим Кунискис потвърди, че легендарната „змия“ официално е достигнала окончателния край на своя жизнен цикъл. Кунискис определи колата от пето поколение като триумф на суровата американска инженерна мисъл, наричайки я един от най-красивите дизайни, създавани някога, и аналогово оръжие за пистата, способно да се мери с най-добрите суперколи в света.

Въпреки това, бащата на Hellcat призна и смазващата реалност на съвременните регулаторни пречки. Фактическият смъртоносен удар за Viper не дойде от слабите продажби или законите за емисиите, а по-скоро от строгите федерални изисквания за безопасност. Спазването им би изисквало монтирането на странични въздушни възглавници директно над ухото на водача, подвиг в областта на интериорното оформление, който се оказа физически невъзможен в прочутата тясна и ниска кабина на Viper.

Дори ако Dodge по някакъв начин успееше да заобиколи този кошмар, един модерен Viper щеше да се изправи пред екзистенциална криза по отношение на трансмисията. За да остане конкурентен на съвременните пистови звери като Porsche 911, Кунискис отбеляза, че една нова версия почти сигурно трябва да се откаже от характерната си ръчна скоростна кутия в полза на бързо превключваща автоматична трансмисия. За кола, определена изцяло от суровото, безкомпромисно, аналогово преживяване, добавянето на такова ниво на цифрова изолация неизбежно би размило самата душа на това, което направи Viper икона.

Вместо да се опитва да възкреси миналото, марката активно подготвя изцяло ново флагманско чудовище, наречено Copperhead. Вместо да преследва традиционните конфигурации на спортни автомобили със среден двигател или леки спортни автомобили, Кунискис изрично определя тази предстояща машина като напълно нестандартен „Hyper Muscle Car“.

Докато първоначалните слухове в индустрията сочеха, че новият Copperhead просто ще споделя основната си архитектура с предстоящата платформа на Charger и ще използва традиционен V8 с над 700 конски сили и суперчарджър, Кунискис използва участието си в подкаста, за да хвърли на автомобилните журналисти голяма изненада. Той поясни, че стилистичният макет, показан наскоро на медиите, всъщност не споделя физическите характеристики или тежкия отпечатък на Charger. Тъй като изграждането на малък тираж, изработено по поръчка шаси от нулата е финансово невъзможно, SRT вместо това използва висококачествени корпоративни платформи от по-широкото глобално портфолио на Stellantis. Това разкритие разпали слуховете, подсказвайки, че в крайна сметка може да видим агресивен американски стил, обгърнал високо усъвършенствано европейско шаси за спортни автомобили. Въпреки че точните спецификации на задвижващия агрегат и механиката все още се пазят в тайна, визуалната идентичност на Copperhead вече се очертава като изключително агресивна.