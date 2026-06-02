Stellantis извади достъпния миниван Leapmotor D99

По време на автомобилното изложение в Хонконг дебютира дългоочакваният Leapmotor D99 – огромен, луксозен и изненадващо бюджетен миниван, който е готов да обърка плановете на традиционните лидери в сегмента. Китайската офанзива, подкрепена от мощния гръб на европейския концерн, ще стартира на родна земя още това лято, а малко след това се очаква и мащабен износ към Стария континент, съобщават колегите от CarNewsChina.

Този автомобил наистина впечатлява с размери и силует! Новият Leapmotor D99 прехвърля границата от пет метра дължина, но въпреки внушителните си габарити, изглежда изключително динамично и елегантно. Дизайнерите са постигнали перфектен баланс силно скосено предно стъкло и отвесни задни колони, което гарантира максимално вътрешно пространство. Модерният технологичен облик се допълва от тънки, агресивни оптични блокове отпред и отзад, които са визуално обединени от непрекъснати диодни светлинни ленти.

Вътре в салона е наблегнато на комфорта. Просторният семеен модел дебютира в конфигурация със седем места, като креслата на първите два реда предлагат пълно електрическо регулиране, зимно отопление и лятна вентилация за дълги пътувания без капка умора. Пътниците на втория ред пък се радват на кралско удобство, благодарение на опцията за пълно сгъване на седалките в тип „шезлонг“.

Командното табло е оборудвано с минималистичен инструментален клъстер, огромен централен мултимедиен монитор и високотехнологичен проекционен дисплей на предното стъкло (head-up дисплей). Списъкът със стандартно оборудване е повече от щедър – огромен панорамен покрив, многозонов климатик, система от камери за 360-градусов обзор и интелигентен автопилот за полуавтономно придвижване по магистралата.

По отношение на задвижването, купувачите ще бъдат изправени пред приятна дилема. Изцяло електрическата модификация на Leapmotor D99 идва с избор между два електромотора с мощност съответно 241 и 308 конски сили. Огромният акумулаторен блок с капацитет 115 kWh осигурява пробег от достъпните 700 км с едно зареждане. Нещо повече – благодарение на напредналата 1000-волтова архитектура, батерията може да се пълни с умопомрачителна скорост на бързи зарядни станции.

За тези, които все още изпитват лек ужас от пълната електрификация, брандът предлага и супер ефективен plug-in хибрид. Тази версия комбинира 1,5-литров бензинов турбомотор със 136 к.с. и два електромотора с комбинирана мощност от 272 конски сили. Хибридът е снабден с батерия с капацитет 80 кВтч, която позволява на тежкия миниван да измине впечатляващите 352 км изцяло на ток, преди изобщо да се включи двигателят с вътрешно горене.