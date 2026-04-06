Сбогуваме се с един истински естет на BMW, който си отива точно когато е в най-добрата си форма

Баварският гигант BMW поставя финална точка в биографията на един от най-ефектните, но и недооценени модели в съвременната си история. През този месец заводите в Динголфинг ще изпратят последните бройки от BMW Series 8 (индекси G14, G15 и G16), с което емблематичната „осмица“ окончателно напуска сцената, оставяйки празно място в гамата на марката без изглед за пряк наследник.

Макар да дебютира през 2018 година с големи амбиции и в три различни силуета – класическо купе, ефирен кабриолет и практичното, но елегантно Gran Coupe – моделът така и не успя да разгърне пълния си пазарен потенциал. Залезът започна още в началото на 2025-а, когато баварците тихомълком пенсионираха бруталните M8 версии. Към днешна дата единственият оцелял флагман в производство е версията с четири врати, която има честта да затвори последната глава от тази седемгодишна одисея.

Решението на мениджмънта в Мюнхен е продиктувано от прагматизъм и пренастройване на фокуса. Производствените линии в най-голямата европейска мощност на концерна ще бъдат преобразени, за да освободят път на новото поколение на BMW Series 3 (G50). И макар феновете да се надяваха, че архитектурата Neue Klasse може да вдъхне нов, електрически живот на модела, от компанията за момента попарват тези илюзии. Слуховете за възкресяване на Series 6 или за радикално нов електрически Gran Tourer остават само в сферата на пожеланията, тъй като BMW предпочита да инвестира в по-масови и търговски устойчиви сегменти.

В ретроспекция, BMW Series 8 предложи всичко – от балансирани шестцилиндрови агрегати до мощни V8 сърца, способни да ускорят пулса на всеки ентусиаст. Финалният акорд бе поставен със специалната серия M850i Edition M Heritage, чийто тираж от едва 500 екземпляра вече е обект на колекционерски интерес. Уви, дори статусът на технологичен флагман и върховен комфорт не бяха достатъчни, за да спасят този гранд турър в ерата на SUV доминацията и строгата корпоративна ефективност. Сбогуваме се с един истински естет на пътя, който си отива точно когато е в най-добрата си форма.