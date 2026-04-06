Сбогуваме се с един истински естет на BMW, който си отива точно когато е в най-добрата си форма

Баварският гигант BMW поставя финална точка в биографията на един от най-ефектните, но и недооценени модели в съвременната си история. През този месец заводите в Динголфинг ще изпратят последните бройки от BMW Series 8 (индекси G14, G15 и G16), с което емблематичната „осмица“ окончателно напуска сцената, оставяйки празно място в гамата на марката без изглед за пряк наследник.
Макар да дебютира през 2018 година с големи амбиции и в три различни силуета – класическо купе, ефирен кабриолет и практичното, но елегантно Gran Coupe – моделът така и не успя да разгърне пълния си пазарен потенциал. Залезът започна още в началото на 2025-а, когато баварците тихомълком пенсионираха бруталните M8 версии. Към днешна дата единственият оцелял флагман в производство е версията с четири врати, която има честта да затвори последната глава от тази седемгодишна одисея.
Решението на мениджмънта в Мюнхен е продиктувано от прагматизъм и пренастройване на фокуса. Производствените линии в най-голямата европейска мощност на концерна ще бъдат преобразени, за да освободят път на новото поколение на BMW Series 3 (G50). И макар феновете да се надяваха, че архитектурата Neue Klasse може да вдъхне нов, електрически живот на модела, от компанията за момента попарват тези илюзии. Слуховете за възкресяване на Series 6 или за радикално нов електрически Gran Tourer остават само в сферата на пожеланията, тъй като BMW предпочита да инвестира в по-масови и търговски устойчиви сегменти.
В ретроспекция, BMW Series 8 предложи всичко – от балансирани шестцилиндрови агрегати до мощни V8 сърца, способни да ускорят пулса на всеки ентусиаст. Финалният акорд бе поставен със специалната серия M850i Edition M Heritage, чийто тираж от едва 500 екземпляра вече е обект на колекционерски интерес. Уви, дори статусът на технологичен флагман и върховен комфорт не бяха достатъчни, за да спасят този гранд турър в ерата на SUV доминацията и строгата корпоративна ефективност. Сбогуваме се с един истински естет на пътя, който си отива точно когато е в най-добрата си форма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БМВ
Съвсем отделна тема, че 6 и 8 са доста нишви модели, с много ограничена клиентела, която опрделено не иска е-вариянти.
Жалко, много жалко, а таман бяха напипали верния път с Г30 (5та серия), Г20 (3-та)...
Коментиран от #2
12:06 06.04.2026
2 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "БМВ":Карам служебна 3 серия модел 2024... БМВ днес са пълна скръб... 100 пъти по-добре Мерцедес за същите пари... 60000 евро за гаден интериор, правен от кьорав с две леви ръце и с ампутиран мозък... Таблет от Тему... Софтуер писан от третокласници и с доста проблеми... Седалките като пейки от парка...
За същите пари Ц класата е в пъти по-добра...
Ахмака, дето ги е поръчвал го изритахме... Чакаме да им свърши лизинга... Никога повече, въпреки по-добрите договори...
Коментиран от #3
13:56 06.04.2026
3 2024
До коментар #2 от "Пилотът Гошу":БМВ вече изтгърваха юздите, дори на 3-та серия, където позапазиха стария дизайн,но с леки елементина новата генерация. И както казваш, проблемите са им изцяло вътре в колата - софтуера е следващтото поколение (8.0 или 8.5) е тотален боклук, нямат един физически бутон (поне в 5-та серия) всичко е сензорно.. абе накратко, това далеч не е БМВ.. ама много далеч. И за дане каже някой че готсдето ми е кисело - имах 3-ка (2021), 5-а (2022) и пак 5 (2026)., като на първите 2 имам над 100к км сумарно.
МБ - и те са татална излагация.. кич... кич до безобразие. В общо линии след 2022 ... колите са тотален упадък да не кажа отпадък.
Френските (италянски и частично немски) дори не искам да ги коментирам...
21:12 06.04.2026