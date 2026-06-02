Новини
Авто »
Собственик на Rolls-Royce Phantom измина близо 800 хиляди километра за 8 години

Собственик на Rolls-Royce Phantom измина близо 800 хиляди километра за 8 години

2 Юни, 2026 15:46 440 1

  • rolls-royce-
  • phantom-
  • пробег-
  • километри

Колата влиза за преглед на всеки 16 хиляди километра

Собственик на Rolls-Royce Phantom измина близо 800 хиляди километра за 8 години - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато повечето бройки от ултралуксозни лимузини и суперколи прекарват дните си, изминавайки минимален брой километри между гаражи с климатизация и луксозни паркинги, един Rolls-Royce Phantom от 2018 година разбива тези стереотипи. Един запален пътешественик от Лихтенщайн е прекарал последните осем години в предефиниране на границите на този произведен в Гуудуд автомобил, натрупвайки удивително пробег, който в момента надхвърля 780 000 километра.

Това е разстояние, равностойно на почти двадесет обиколки около екватора на Земята, и всичко това от изключително луксозната кабина на най-разпознаваемия луксозен автомобил в света. Това необикновено автомобилно пътешествие е подложило върха на британското инженерство на едни от най-суровите условия на планетата. Далеч от това да се придържа изключително към безупречния европейски асфалт, този конкретен Phantom е прекосил изгарящата, непредсказуема местност на пустинята Сахара и е оцелял в бруталния, минусов студ на сибирските зимни експедиции. Въпреки безмилостното географско изпитание и съмнителните спирки за зареждане по пътя, масивният седан се е доказал като неизменно надежден спътник, поддържайки безпроблемната си динамика.

Естествено, поддържането на най-сложната луксозна машина в света в безупречно състояние при такова ниво на свръх-продължителна експлоатация изисква безкомпромисна стратегия за поддръжка. За да се спазват фабричните указания, автомобилът преминава през цялостен сервизен преглед на всеки 16 000 километра. Тъй като този собственик изминава разстояния с почти френетично темпо, Phantom влиза в официалните сервизни центрове на всеки два до три месеца като по часовник. С всеки рутинен диагностичен питстоп, струващ около 2800 евро, дългосрочните експлоатационни разходи са наистина астрономически, но изглежда това не е проблем за собственика, който преди това е шофирал BMW 7 Series и Maybach 62, които са били съответно с 500 хиляди километра и 1.1 милиона километра пробег.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    да не е на същия дето си спира джипа ролс ройс пред КНСБ Разград, така че да му се радва целия град ?

    15:51 02.06.2026