Новини
Авто »
Това комби с 910 к.с. ли е най-добрият избор, ако искате практична суперкола?

Това комби с 910 к.с. ли е най-добрият избор, ако искате практична суперкола?

27 Март, 2026 17:33 1 800 10

  • bmw-
  • m5-
  • manhart-
  • комби-
  • touring

Manhart представи новия си проект на базата на BMW M5 Touring

Това комби с 910 к.с. ли е най-добрият избор, ако искате практична суперкола? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Стандартното BMW M5 Touring (G99) само по себе си е доста респектиращ автомобил, като успява да ускори 2,5 тона немско инженерно майсторство от 0 до 100 км/ч само за 3,6 секунди. За онези за които 727 к.с. са малко, специалистите по тунинг от Manhart представиха своя нов проект - MH5 900E Touring. Чрез задълбочено донастройване на 4,4-литровия „S68“ V8, Manhart е увеличил системната до 910 к.с. и 1200 Нм въртящ момент, превръщайки ефективно това вече бързо семейно комби в ракета.

Това комби с 910 к.с. ли е най-добрият избор, ако искате практична суперкола?

Този огромен скок в производителността се дължи на патентована модернизация на турбокомпресора, съчетана с допълнителния контролен модул MHtronik. Докато фабричната хибридна система остава непокътната и функционална, механичната модификация на V8 гарантира, че ДВГ-то поема значително по-голяма част от натоварването. За да съответства на увеличената мощност, MH5 900E диша чрез нова изпускателна система от неръждаема стомана с четири 115-милиметрови матово черни накрайника. За тези, които искат да събудят съседите си на пазарите извън ЕС, Manhart предлага и „Race“ тръби, макар че те са строго за износ, тъй като не отговарят на стандартните европейски сертификати за емисии.

Това комби с 910 к.с. ли е най-добрият избор, ако искате практична суперкола?

За да гарантира, че цялата тази мощност действително достига асфалта, Manhart предлага два различни варианта на шасито. Клиентите могат да изберат комплект понижаващи пружини H&R за по-агресивна стойка и по-остро влизане в завоите, или да заложат на пълната настройка на амортисьори KW Variant 4, която позволява прецизна настройка. Автомобилът е оборудван с характерните за Manhart джанти Concave One, с размери 21 цола отпред и 22 цола отзад, обвити с гуми с профил 305 отзад, за да помогнат за управлението на въртящия момент от 1200 Нм. Макар фабричните карбон-керамични спирачки обикновено да се запазват, Manhart отбелязва, че са налични персонализирани ъпгрейди на спирачките за собственици, които планират да подлагат комбито на редовни изпитания на пистата.

Това комби с 910 к.с. ли е най-добрият избор, ако искате практична суперкола?

Визуално MH5 900E Touring избягва прекалените промени на някои от конкурентите си, придържайки се към изтънчена, но мускулеста естетика. Характерният за Manhart комплект стикери в златно върху черно (или сатенено черно) осигурява необходимия сигнал за феновете, докато интериорът получава фини добавки като таван от алкантара и персонализирани стелки.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не че

    10 1 Отговор
    Такова, ама ако такова, споменете и маловажната подробностчица-цената.

    17:39 27.03.2026

  • 2 Гъдьо Гъдев

    6 2 Отговор
    Колкото повече се скапва пътната инфраструктура в Европа ,толкова по мощни коли излизат на пазара

    Коментиран от #3, #7

    18:09 27.03.2026

  • 3 това да не ти е

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гъдьо Гъдев":

    българия??? нещо не си в час излес малко от кочината вече не е трудно

    18:55 27.03.2026

  • 4 Край

    1 6 Отговор
    Практична супер кола е Хюндай Йоник 5 N, - 120 хил лева и такива "супер" коли за по 300 хил лева ти дишат прахта. Прахта щото няма дим.

    Коментиран от #5

    19:14 27.03.2026

  • 5 Маже би си е объркал

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Край":

    Провери пак 0-100 на двата автомобила и макс скорост.

    19:22 27.03.2026

  • 6 хмм

    5 4 Отговор
    И колко гори тоя танк 2.5 тона? 30 на 100 бензин при нормално каране.

    Коментиран от #9

    19:25 27.03.2026

  • 7 Ганьо Ганьов

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гъдьо Гъдев":

    ...и толкова много голобради ,,автоекспертчета" ,като авторчето ще пълнят с простотии страницата на сайта...
    Поне 7-8 има за днес на авто-тема и нито една статия за нормална,достъпна пригодна за нашите условия и действителност практична машина...
    Все простотии...с 900 коня ,,комби" ще влачиш щайги с чушки ,домати и буркани от село до...Софето...
    Келешка му работа...

    Коментиран от #10

    21:04 27.03.2026

  • 8 Смях

    3 2 Отговор
    Каква практичност от тия германски гробници за пари бе?

    21:09 27.03.2026

  • 9 специална военна усерЪция

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    20 кила е по-реалистично - 30 са множко

    08:31 28.03.2026

  • 10 Предимство чрез фейслифт

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганьо Ганьов":

    Това е за тия дето се трепят - респективно трепят хора по пътищата.
    Все пак поведенческият модел на господарите следва да се налага на територията - все някакси...

    08:33 28.03.2026