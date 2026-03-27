Това комби с 910 к.с. ли е най-добрият избор, ако искате практична суперкола?

Стандартното BMW M5 Touring (G99) само по себе си е доста респектиращ автомобил, като успява да ускори 2,5 тона немско инженерно майсторство от 0 до 100 км/ч само за 3,6 секунди. За онези за които 727 к.с. са малко, специалистите по тунинг от Manhart представиха своя нов проект - MH5 900E Touring. Чрез задълбочено донастройване на 4,4-литровия „S68“ V8, Manhart е увеличил системната до 910 к.с. и 1200 Нм въртящ момент, превръщайки ефективно това вече бързо семейно комби в ракета.

Този огромен скок в производителността се дължи на патентована модернизация на турбокомпресора, съчетана с допълнителния контролен модул MHtronik. Докато фабричната хибридна система остава непокътната и функционална, механичната модификация на V8 гарантира, че ДВГ-то поема значително по-голяма част от натоварването. За да съответства на увеличената мощност, MH5 900E диша чрез нова изпускателна система от неръждаема стомана с четири 115-милиметрови матово черни накрайника. За тези, които искат да събудят съседите си на пазарите извън ЕС, Manhart предлага и „Race“ тръби, макар че те са строго за износ, тъй като не отговарят на стандартните европейски сертификати за емисии.

За да гарантира, че цялата тази мощност действително достига асфалта, Manhart предлага два различни варианта на шасито. Клиентите могат да изберат комплект понижаващи пружини H&R за по-агресивна стойка и по-остро влизане в завоите, или да заложат на пълната настройка на амортисьори KW Variant 4, която позволява прецизна настройка. Автомобилът е оборудван с характерните за Manhart джанти Concave One, с размери 21 цола отпред и 22 цола отзад, обвити с гуми с профил 305 отзад, за да помогнат за управлението на въртящия момент от 1200 Нм. Макар фабричните карбон-керамични спирачки обикновено да се запазват, Manhart отбелязва, че са налични персонализирани ъпгрейди на спирачките за собственици, които планират да подлагат комбито на редовни изпитания на пистата.

Визуално MH5 900E Touring избягва прекалените промени на някои от конкурентите си, придържайки се към изтънчена, но мускулеста естетика. Характерният за Manhart комплект стикери в златно върху черно (или сатенено черно) осигурява необходимия сигнал за феновете, докато интериорът получава фини добавки като таван от алкантара и персонализирани стелки.