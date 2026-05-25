Необичаен проблем забавя доставките на BMW в Европа

Съвременната верига за доставки в автомобилната индустрия остава крехка екосистема, в която липсата на един-единствен компонент може напълно да парализира сглобяването на изключително сложна машина. В странен обрат на събитията европейските купувачи, които са поръчали изцяло електрическия BMW iX1, откриват, че основното препятствие, което стои между тях и новата им кола, не е усъвършенствана литиево-йонна батерийна клетка или високоволтов инвертор. Вместо това, сериозен недостиг на доставчици на основни 17-цолови и 18-цолови алуминиеви джанти е хвърлил производствените графици на Мюнхен в пълен хаос, заплашвайки да забави доставките чак до есента.

Според вътрешни съобщения, разпратени до европейските дилъри, BMW понастоящем разполага с достатъчно наличности от малки джанти, за да финализира планираните си сглобявания през май, но цифрите за разпределението за юни и след това изглеждат критично недостатъчни. Това оперативно затруднение е особено разочароващо за съзнателните по отношение на бюджета шофьори на електромобили, които умишлено са избрали по-малките колела с оглед на функционалната ефективност, а не заради естетиката. Изборът на базовите 17-цолови джанти „Style 864“ осигурява максимален изчислен пробег от 515 километра идеални тестови параметри, докато преминаването към 19-цолови алтернативи намалява този пробег до 509 километра.

За да поддържат производствените линии в движение, представителите на завода активно съветват търговците да убедят настоящите клиенти с резервации да преминат към наличните конфигурации с 19-цолови джанти. Основното предупреждение тук е, че тези по-големи джанти не могат просто да бъдат избрани като самостоятелен елемент, те изискват купувачите да се качат по стълбицата на конфигурациите към по-премиум пакети за оборудване като линиите xLine или M Sport. Това наложено надграждане добавя надценка от около 1 900 евро към крайната фактура, принуждавайки клиентите да платят повече от джоба си за автомобил, който в крайна сметка ще предостави по-малък пробег при пълно зареждане.

Този недостиг на материали идва в изключително деликатен момент за марката, тъй като популярният iX1 бързо се превърна в масов модел, който е основен източник на приходи и подпомага значително спазването от страна на BMW на строгите европейски цели за емисиите на автомобилния парк. Тъй като камуфлираните прототипи на iX1 от следващото поколение, базирани на Neue Klasse, вече преминават през тестове в реални условия за пускане на пазара в края на 2027 година, продължителното забавяне в производството на настоящото поколение може просто да подтикне разочарованите купувачи да отменят изцяло поръчките си и да изчакат обещаваната по-добра технология, която се очертава на хоризонта.