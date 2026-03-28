Какво правят автономните S-Class на Mercedes в София?

Mercedes усилено тества автомобили своя проект за автономни автомобили в Европа, като през последния месец три S-Class-и бяха забелязани и в столицата ни. Колите са бели на цвят от последното поколение на модела (преди фейслифта), като лесно могат да бъдат различени от иначе често срещаните лимузини по софийските улици, благодарение на допълнителното оборудване.

Приближавайки се до автомобилите, виждаме, че те са абсолютно идентично оборудвани с набор от сензори на тавана и багажника, както и допълнителни камери и сензори върху предната и задната броня и камери върху предните калници. В интериора са поставени допълнителни екрани над основния такъв, както и табло за контрол на тестовото оборудване.

Макар от Mercedes да не дават точна информация за предназначението на автомобилите, все пак присъствието им подсказва, че компанията картографира и сканира подробно района, вероятно за да използва данните за бъдещите си автономни автомобили и усъвършенстване на автопилота си. Все пак трябва да уточним, че колите не се движат самостоятелно по улиците, а се управляват от шофьори, като често в тях има екип от няколко човека, който следи поведението на системите и го анализира.





Освен тази функция, данните вероятно се използват и за навигационните системи, които през последните години, освен основната си функция, често имат и второстепенна такава, за да помагат за настройки на окачването на автомобила в зависимост от релефа, както и за оптимизация на системите на електромобилите.

Mercedes не е единствената компания, която тества подобни технологии у нас, след като през изминалата година, друг германски производител в лицето на BMW също използваше подобно оборудвани X5-ци, които бяха заснети около столицата ни и близо до нея.