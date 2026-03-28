Какво правят автономните S-Class на Mercedes в София?

28 Март, 2026 13:00 2 180 12

  • mercedes-
  • s-class-
  • автономни автомобили

Три тестови автомобила бяха засечени в столицата ни

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes усилено тества автомобили своя проект за автономни автомобили в Европа, като през последния месец три S-Class-и бяха забелязани и в столицата ни. Колите са бели на цвят от последното поколение на модела (преди фейслифта), като лесно могат да бъдат различени от иначе често срещаните лимузини по софийските улици, благодарение на допълнителното оборудване.
Приближавайки се до автомобилите, виждаме, че те са абсолютно идентично оборудвани с набор от сензори на тавана и багажника, както и допълнителни камери и сензори върху предната и задната броня и камери върху предните калници. В интериора са поставени допълнителни екрани над основния такъв, както и табло за контрол на тестовото оборудване.

Макар от Mercedes да не дават точна информация за предназначението на автомобилите, все пак присъствието им подсказва, че компанията картографира и сканира подробно района, вероятно за да използва данните за бъдещите си автономни автомобили и усъвършенстване на автопилота си. Все пак трябва да уточним, че колите не се движат самостоятелно по улиците, а се управляват от шофьори, като често в тях има екип от няколко човека, който следи поведението на системите и го анализира.

Освен тази функция, данните вероятно се използват и за навигационните системи, които през последните години, освен основната си функция, често имат и второстепенна такава, за да помагат за настройки на окачването на автомобила в зависимост от релефа, както и за оптимизация на системите на електромобилите.

Mercedes не е единствената компания, която тества подобни технологии у нас, след като през изминалата година, друг германски производител в лицето на BMW също използваше подобно оборудвани X5-ци, които бяха заснети около столицата ни и близо до нея.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Теория на конспирацията

    12 7 Отговор
    Така се "сканират" улици за бъдеща война, както Гугъл на времето

    13:02 28.03.2026

  • 2 Илчо Мустакат

    21 1 Отговор
    Ако успешно без инциденти пътуват през дупките в столицата и намерят място за паркиране, без да нарушат пътните правила, може да се заключи , че и в цяла Европа ще са успешни.

    13:17 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тъжната истина

    5 4 Отговор
    Учат местните питеци как се управляват коли

    13:45 28.03.2026

  • 5 България

    7 5 Отговор
    България е окупирана от Германия, така че ще си правят каквото искат. Справка за икономически, политически и военно са ни заковали.

    Коментиран от #6

    13:53 28.03.2026

  • 6 Катоотидете

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "България":

    Друия път като пазараувате в немскоговоряща верига да си знаете, че част от надценката ви отива за субсиридане на военната машина на Европа... срам ме е да си купувам български продукти от немска верига поради тази причина.

    13:54 28.03.2026

  • 7 Край

    5 5 Отговор
    Губят си времето немците. Българчето иска да кара кола. То не иска да стигне от т.А до т.Б. Българчето е простовато и първично. То не управлява нищо друго и никой друг не го слуша освен колата и евентуално кучето му. Не управлява живота си даже и жена му и децата му и колегите и комшиите не го уважават. Само на колата и на кучето си може да каже на къде и как да върви. Тия моляти се и това искат да му отнемат.

    14:26 28.03.2026

  • 8 Кокошката🐔🐔🐔

    5 1 Отговор
    Е какво да правят - трошат окачване 🕳️🚙🕳️🚗🛻🕳️🚚🚜🕳️

    15:06 28.03.2026

  • 9 Гонзовица

    4 2 Отговор
    Е тва е колата има повече мозак от някой хора тука

    15:14 28.03.2026

  • 10 Питам

    6 0 Отговор
    И като стане сакатлък с автономен автомобил КОЙ ЩЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ? НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ДЕДОВИЯ, може би?

    15:46 28.03.2026

  • 11 тъй шъй

    4 0 Отговор
    Най-правилното място за обучаване на автопилотите. Тук капацитетът на тази система трябва да е поне двоен, на тези в други части на Европа. Никъде няма толкова нелогично органицирано движение колкото в България. Българските шофьори са с поне 10 единици по-висок коеф. на интелигентност, това движение ги пази от старческо оглупяване- стимулира мозъка.

    15:50 28.03.2026

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    В ЗДП пише ли някъде, че е разрешено движението на автомобил, който не е управляван от човек?

    18:18 28.03.2026