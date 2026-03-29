Новини
Авто »
Идва краят на превишената скорост: "дигитални бавачки" поемат контрола над колата ви, ако настъпите газта

29 Март, 2026 10:30 5 297 33

  • превишена скорост-
  • мерки

Вместо отнемане на книжката, съдилищата във Вирджиния вече инсталират електронен надзорник директно в двигателя на нарушителите, а Европа също обмисля подобни варианти

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пътните хулигани в американския щат Вирджиния са изправени пред един технологичен капан, който може да сложи край на ерата на безнаказаното превишаване на скоростта. Вместо познатото отнемане на свидетелството за управление, местните съдилища вече прилагат радикалната програма Intelligent Speed Assistance. Този законов инструмент позволява на магистратите да монтират дигитална „бавачка“ директно в автомобилите на рецидивистите, превръщайки превозното средство в дисциплиниран участник в движението, независимо от волята на човека зад волана.

Механизмът на тази електроника е безпощадно ефективен и не оставя място за хитрости. Системата използва прецизни GPS данни, които съпоставя в реално време с дигитална карта на пътните ограничения. Дръзне ли шофьорът да настъпи педала над позволеното, устройството мигновено реже притока на гориво и усмирява двигателя. Законовата примка е затегната здраво – всеки опит за манипулация на ограничителя или хитро прехвърляне в друга кола се третира като тежко криминално престъпление, което автоматично води нарушителя към далеч по-сурови последствия.

Органите на реда във Вирджиния признават, че тази крайна мярка е продиктувана от черната статистика. След над 25 000 тежки инцидента и повече от 400 погубени живота само за година, стана ясно, че традиционните глоби вече не стряскат никого. Сега технологията поема ролята на възпитател, налагайки принудително разум там, където самосъзнанието е дефектирало.

Европа не само наблюдава американския експеримент отстрани, но вече е налага своя „дигитална юзда“ за много от новите автомобили. От юли 2024 година в Европейския съюз влезе в сила регламентът за монтиране на системи ISA в превозните средства. Разликата с Вирджиния е, че тук технологията е превантивна и интегрирана още в завода, а не наказателна мярка за рецидивисти. Новият софтуер обаче постепенно се превръща в стандартно оборудване, което следи за безопасността на всеки километър.

Европейският вариант на системата работи чрез камери за разпознаване на пътни знаци и сателитни данни, като предупреждава водача чрез звукови сигнали или вибрация на педала, а в някои случаи директно намалява мощността на двигателя. Макар за момента шофьорите в ЕС да имат правото ръчно да деактивират асистента при всяко потегляне, тенденцията е ясна: автономният контрол върху скоростта се превръща в норма, от която няма измъкване. В страни като Франция и Великобритания вече се обсъждат още по-строги стъпки – използването на данни от тези системи при разследване на тежки катастрофи.

Това затягане на обръча около високите скорости повдига и сериозни въпроси за пазара на употребявани автомобили. Дали колите без „дигитална бавачка“ ще станат по-търсени от ентусиастите, или застраховките за тях ще скочат до небесата заради липсата на електронен контрол? Едно е сигурно – епохата на абсолютния контрол на водача над скоростта бавно, но сигурно отива в историята, заменена от алгоритми, които не познават адреналина, но пък спасяват животи.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    36 10 Отговор
    Поредната глупава приумица на кретените, която ще ликвидира автомобилостроенето !!! Кой ще купува Мерцедес, Порше, БМВ, Ферари, Ламборгини...... Дори бързите електрокари.....

    Коментиран от #7

    10:36 29.03.2026

  • 2 Колата ми е след 2024г.

    39 4 Отговор
    Голяма досада е всеки път да изключваш пищенето от знаци. А за тактилната аларма при настъпване на маркировка, тя си е направо опасна.

    Коментиран от #11

    10:37 29.03.2026

  • 3 Чудесна идея

    17 19 Отговор
    Кара си бедняка кията, и някой матчо с джип за 150 бона, го блъска и го прави на мекица. После си плаща, 10 години делото виси, и накрая условна. Само така се прави, режете им газта яко

    Коментиран от #22

    10:41 29.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 19 Отговор
    В София вече тестват първите таксита Мерцедес без шофьор.

    10:41 29.03.2026

  • 5 Живота е безценен

    11 26 Отговор
    Дано по бързо се въведе в Европа и в частност България

    Коментиран от #6

    10:42 29.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да кажа

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Купуването на изброените коли не ти дава никакви права на пътя!

    Коментиран от #24

    10:45 29.03.2026

  • 8 А знае ли тази дигитална бавачка

    16 7 Отговор
    че притежавам яка бухалка

    10:46 29.03.2026

  • 9 карчи

    26 6 Отговор
    Джендърите, ще скопят нормалните заради това, кефете се докато можете!

    10:47 29.03.2026

  • 10 Милен

    33 5 Отговор
    Ако това се въведе масово, изпреварването на по бавно движещи се автомобили ще стане доста рисково начинание и ще се образуват километрични колони по пътищата движещи се със скорост поне 10 км. под ограничението.

    10:48 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боздуган

    11 0 Отговор
    Афтуте.....дигитална бавачко, намери клон и въже и да се свършва лингвистичната мъка.

    10:58 29.03.2026

  • 14 И какво от това?

    13 3 Отговор
    А взеха ли предвид, че пътния хулиган може да шофира друг автомобил без “дигитална бавачка”?

    Коментиран от #25

    11:08 29.03.2026

  • 15 Това е бъдещето

    13 6 Отговор
    В Канада хората, които са хващани да шофират няколко пъти с алкохол задължително си монтират уреди, при които не може да потеглиш ако си употребил апкохол.
    Аз като гледам как се шофира в София и големите градове, съм убеден, че автономните автомобили с автоматично управление са много по-безопасни от истеричните чичаци, дрогираните мутри и малoyмните лапетии, които си избиват комплексите на пътя и забравят, че най-важното нещо е да се предвижиш от т. А до т. Б безопасно.
    Такива автоматични ограничители и автоматични тестери за алкохол са много по-удачни от корумпираната и некадърна полиция на България.

    11:13 29.03.2026

  • 16 Небинарен ляв

    12 1 Отговор
    Всяка забрана активира изобретелността на човешкия индивид, правилата които се нарушават не носят дивиденти а напротив. Риска е по-голям защото така сме устроени. Проба- грешка, това са иновациите и модерниризма. Останалото е естествен подбор.

    11:14 29.03.2026

  • 17 да да да...

    9 1 Отговор
    подръж ми GPS заглушителя...

    Коментиран от #29

    11:24 29.03.2026

  • 18 Гост

    10 4 Отговор
    А защо производителите не ги правят до 120км макс и всичко да приключва

    Коментиран от #20

    11:52 29.03.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор
    Дигиталния фашизъм е вече тук и ще става още по-жесток - това е само безобидното начало!
    А не вярвахте, че ще ви направят абсолютни роби без права! Матрицата беше фантастика...

    12:00 29.03.2026

  • 20 карчи

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Не е въпросът в това, а в това, че искат максимално бързо да отнемат всяко правото на контрол на човеците, респективно и малкото останала свобода на решения чрез всякакви "извинения", "сигурност", "удобство", "полезност" и т. н. !
    Джендърите са повредени създания, които не могат да осмислят, какво ще последва след това!!!

    12:01 29.03.2026

  • 21 Механик

    3 0 Отговор
    Нямате представа каква глупост сте написали.

    12:14 29.03.2026

  • 22 Он ончов

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Чудесна идея":

    Тръгваш да изпреварваш, а двигателя ти намаля скороста. И познай какво става след това...

    12:24 29.03.2026

  • 23 Край на убийците

    4 13 Отговор
    Да се ограничи скороста в града на 40 извън нас място 70 на магистрала 100 Глоби за всеки десет км над разрешеното по 500 евро

    Коментиран от #26, #28

    12:31 29.03.2026

  • 24 хах

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "да кажа":

    Но ти дава лесна възможност да ги нарушиш.

    12:47 29.03.2026

  • 25 ами това

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "И какво от това?":

    " всеки опит за манипулация на ограничителя или хитро прехвърляне в друга кола се третира като тежко криминално престъпление,"

    12:55 29.03.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Край на убийците":

    Някой трябва да ти хвърли един хубав бой щото глупост по друг начин не се лекува!
    Хората на черни пътища карат с по 90-100

    Коментиран от #31

    12:56 29.03.2026

  • 27 бибитковджипко

    2 3 Отговор
    Ако имам 2коли или взема на някой друг???

    13:00 29.03.2026

  • 28 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Край на убийците":

    Убийците мой чуек са главно тия в ръководството на държавата! От тях зависят законите, качеството на пътищата, регулациите и мн др!
    Когато горните са корумпирани и правят пътищата през пръсти, крайният резултат е погубени животи!

    Пример:
    На околовръстното на Пловдив на скоро живота си изгубиха почти цяло младо семейство, защото мантинелите към пътя са ДОПИРАТЕЛНИ към него! Не просто нямаш място къде да избягаш от насрещен автомобил, а дори не можеш да маневрираш спокойно когато те изпреварват! Толкова е тясно, натоварено и опасно!
    Там на този път, сумати хора изгубиха животите си именно поради м.лоумната допирателна мантинела покрай пътя! Някой пак е прибрал едни пари и е отчел дейност!
    И това е само един пример! В цяла България са стотици, да не кажа хиляди!

    Следователно, преди ограниченията на скоростта от автомобили и катаджии, трябва корумпираните евроатлантически правителства да бъдат настанени по затворите за г.ноцид срещу българите!!!

    13:44 29.03.2026

  • 29 ои8уйхътгрф

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "да да да...":

    Заглушителчето е проста работа, но имаш няколко проблемчета:

    - оставаш без навигация и много искам да те видя как се оправяш без нея...
    - джаджата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се свързва с CAN-шината на колата и в секундата в която потеглиш, а липсва ГПС сигнал започва едно обратно броене да кажем от 120 секунди и после колата угасва на пътя...

    Вкратце- заглушителя можеш да го завреш на майка ти знаеш къде...

    13:52 29.03.2026

  • 30 хищни маймуни

    0 0 Отговор
    Като ви наблюдавам нивото на шофиране е по-добре ,автомобили без шофьор за вас.......не знам данък застраховка как ще се промени,щото държавата е свикнала да лапа с пипалата си наречени....осигурителни компании...какво ще стане тогава с лев инс и още 20тина с подобни имена.....

    15:34 29.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вижте

    0 0 Отговор
    Като идея не е лошо, но трябва да се преценява кои шофьори са наистина рискови, а не да се слагат всички под балтията за леко превишение ! Трябва да се вземе на предвид също, че на много места максималната скорост е ограничена като че само за старци и начинаещи , а това, особено при еднолентово движение, често създава задръствания, опашки, изнервяне и т.н., ! Нещата са много комплексни !

    16:18 29.03.2026

  • 33 теню

    1 0 Отговор
    Всичко това което е направено е с цел като са изхарчени милиони е още повече да могат да глобяват --единствено което за тези ид...оти е важно и няма нищи общо с Безопасността на движението . Примери много ; В Германия на много от магистралите няма никакво ограничение и официалната им статистка показва ,че числото на катастрофиралите МПС не е високо даже по ниско спрямо където е ограничено по магистралите ? . За 35 години се научихме да лъжем , да мамим , градовете ги превърнахме в платени паркинги и най- важното -- Глобите - възпитанитo на една нация минава от глобите и за най те глобяват - единствено но което са способни и това е така наречената измислена демокрация ( не са малко баламите които продължават да им вярват ) на това са способни тези така наречени демо крачни , цивилизовано свободни страни .

    18:51 29.03.2026