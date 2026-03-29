Идва краят на превишената скорост: "дигитални бавачки" поемат контрола над колата ви, ако настъпите газта

Пътните хулигани в американския щат Вирджиния са изправени пред един технологичен капан, който може да сложи край на ерата на безнаказаното превишаване на скоростта. Вместо познатото отнемане на свидетелството за управление, местните съдилища вече прилагат радикалната програма Intelligent Speed Assistance. Този законов инструмент позволява на магистратите да монтират дигитална „бавачка“ директно в автомобилите на рецидивистите, превръщайки превозното средство в дисциплиниран участник в движението, независимо от волята на човека зад волана.
Механизмът на тази електроника е безпощадно ефективен и не оставя място за хитрости. Системата използва прецизни GPS данни, които съпоставя в реално време с дигитална карта на пътните ограничения. Дръзне ли шофьорът да настъпи педала над позволеното, устройството мигновено реже притока на гориво и усмирява двигателя. Законовата примка е затегната здраво – всеки опит за манипулация на ограничителя или хитро прехвърляне в друга кола се третира като тежко криминално престъпление, което автоматично води нарушителя към далеч по-сурови последствия.
Органите на реда във Вирджиния признават, че тази крайна мярка е продиктувана от черната статистика. След над 25 000 тежки инцидента и повече от 400 погубени живота само за година, стана ясно, че традиционните глоби вече не стряскат никого. Сега технологията поема ролята на възпитател, налагайки принудително разум там, където самосъзнанието е дефектирало.
Европа не само наблюдава американския експеримент отстрани, но вече е налага своя „дигитална юзда“ за много от новите автомобили. От юли 2024 година в Европейския съюз влезе в сила регламентът за монтиране на системи ISA в превозните средства. Разликата с Вирджиния е, че тук технологията е превантивна и интегрирана още в завода, а не наказателна мярка за рецидивисти. Новият софтуер обаче постепенно се превръща в стандартно оборудване, което следи за безопасността на всеки километър.
Европейският вариант на системата работи чрез камери за разпознаване на пътни знаци и сателитни данни, като предупреждава водача чрез звукови сигнали или вибрация на педала, а в някои случаи директно намалява мощността на двигателя. Макар за момента шофьорите в ЕС да имат правото ръчно да деактивират асистента при всяко потегляне, тенденцията е ясна: автономният контрол върху скоростта се превръща в норма, от която няма измъкване. В страни като Франция и Великобритания вече се обсъждат още по-строги стъпки – използването на данни от тези системи при разследване на тежки катастрофи.
Това затягане на обръча около високите скорости повдига и сериозни въпроси за пазара на употребявани автомобили. Дали колите без „дигитална бавачка“ ще станат по-търсени от ентусиастите, или застраховките за тях ще скочат до небесата заради липсата на електронен контрол? Едно е сигурно – епохата на абсолютния контрол на водача над скоростта бавно, но сигурно отива в историята, заменена от алгоритми, които не познават адреналина, но пък спасяват животи.
1 Пич
10:36 29.03.2026
2 Колата ми е след 2024г.
10:37 29.03.2026
3 Чудесна идея
10:41 29.03.2026
4 Последния Софиянец
10:41 29.03.2026
5 Живота е безценен
10:42 29.03.2026
7 да кажа
До коментар #1 от "Пич":Купуването на изброените коли не ти дава никакви права на пътя!
10:45 29.03.2026
8 А знае ли тази дигитална бавачка
10:46 29.03.2026
9 карчи
10:47 29.03.2026
10 Милен
10:48 29.03.2026
13 Боздуган
10:58 29.03.2026
14 И какво от това?
11:08 29.03.2026
15 Това е бъдещето
Аз като гледам как се шофира в София и големите градове, съм убеден, че автономните автомобили с автоматично управление са много по-безопасни от истеричните чичаци, дрогираните мутри и малoyмните лапетии, които си избиват комплексите на пътя и забравят, че най-важното нещо е да се предвижиш от т. А до т. Б безопасно.
Такива автоматични ограничители и автоматични тестери за алкохол са много по-удачни от корумпираната и некадърна полиция на България.
11:13 29.03.2026
16 Небинарен ляв
11:14 29.03.2026
17 да да да...
11:24 29.03.2026
18 Гост
11:52 29.03.2026
19 ДрайвингПлежър
А не вярвахте, че ще ви направят абсолютни роби без права! Матрицата беше фантастика...
12:00 29.03.2026
20 карчи
До коментар #18 от "Гост":Не е въпросът в това, а в това, че искат максимално бързо да отнемат всяко правото на контрол на човеците, респективно и малкото останала свобода на решения чрез всякакви "извинения", "сигурност", "удобство", "полезност" и т. н. !
Джендърите са повредени създания, които не могат да осмислят, какво ще последва след това!!!
12:01 29.03.2026
21 Механик
12:14 29.03.2026
22 Он ончов
До коментар #3 от "Чудесна идея":Тръгваш да изпреварваш, а двигателя ти намаля скороста. И познай какво става след това...
12:24 29.03.2026
23 Край на убийците
12:31 29.03.2026
24 хах
До коментар #7 от "да кажа":Но ти дава лесна възможност да ги нарушиш.
12:47 29.03.2026
25 ами това
До коментар #14 от "И какво от това?":" всеки опит за манипулация на ограничителя или хитро прехвърляне в друга кола се третира като тежко криминално престъпление,"
12:55 29.03.2026
26 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "Край на убийците":Някой трябва да ти хвърли един хубав бой щото глупост по друг начин не се лекува!
Хората на черни пътища карат с по 90-100
12:56 29.03.2026
27 бибитковджипко
13:00 29.03.2026
28 Мнение
До коментар #23 от "Край на убийците":Убийците мой чуек са главно тия в ръководството на държавата! От тях зависят законите, качеството на пътищата, регулациите и мн др!
Когато горните са корумпирани и правят пътищата през пръсти, крайният резултат е погубени животи!
Пример:
На околовръстното на Пловдив на скоро живота си изгубиха почти цяло младо семейство, защото мантинелите към пътя са ДОПИРАТЕЛНИ към него! Не просто нямаш място къде да избягаш от насрещен автомобил, а дори не можеш да маневрираш спокойно когато те изпреварват! Толкова е тясно, натоварено и опасно!
Там на този път, сумати хора изгубиха животите си именно поради м.лоумната допирателна мантинела покрай пътя! Някой пак е прибрал едни пари и е отчел дейност!
И това е само един пример! В цяла България са стотици, да не кажа хиляди!
Следователно, преди ограниченията на скоростта от автомобили и катаджии, трябва корумпираните евроатлантически правителства да бъдат настанени по затворите за г.ноцид срещу българите!!!
13:44 29.03.2026
29 ои8уйхътгрф
До коментар #17 от "да да да...":Заглушителчето е проста работа, но имаш няколко проблемчета:
- оставаш без навигация и много искам да те видя как се оправяш без нея...
- джаджата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се свързва с CAN-шината на колата и в секундата в която потеглиш, а липсва ГПС сигнал започва едно обратно броене да кажем от 120 секунди и после колата угасва на пътя...
Вкратце- заглушителя можеш да го завреш на майка ти знаеш къде...
13:52 29.03.2026
30 хищни маймуни
15:34 29.03.2026
32 Вижте
16:18 29.03.2026
33 теню
18:51 29.03.2026