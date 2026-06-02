MG връща производството си в Европа. Ето къде ще е заводът

2 Юни, 2026 09:57 1 350 3

Китайският бранд планира да започне през 2028

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

MG официално обяви дългоочакваното си завръщане в производството на автомобили в Европа, след като SAIC Motor, избра крайбрежния регион Галисия в Испания за мястото на първия си производствен обект в континентална Европа. С инвестиция от близо 200 милиона евро, заводът трябва да пусне поточните линии до 2028 година, като прогнозираният годишен капацитет е до 120 000 автомобила. Очаква се това стратегическо разгръщане да даде огромен икономически тласък на местния сектор, като създаде над 2 000 нови работни места.

Този ход бележи окончателен поврат за марката, която не е произвеждала автомобили в Европа откакто затвори историческата производствена линия в Лонгбридж, Обединеното кралство, през 2016 година. През последното десетилетие всеки нов MG, доставян в европейските шоуруми, включително и у нас е бил внасян от Китай. Предстоящият завод в Галисия има за цел да прекъсне тази пълна зависимост от логистиката отвъд океана, като възприеме локализираната философия „В Европа, за Европа“, която интегрира пълномащабни научноизследователски и развойни дейности директно в производствения процес.

Чрез включването на местни инженерни центрове и регионални доставчици на компоненти в екосистемата на завода, MG се стреми да изгради много по-устойчива верига за доставки, способна да заобикаля глобалните затруднения в транспорта и да се ориентира в променящата се търговска среда. Марката се е ангажирала да изгради по-тесни връзки с европейски технически институции, като се фокусира върху разработването на батерии от ново поколение, интелигентни системи за мобилност и технологии за чиста енергия.

MG пази в тайна кои точно модели или задвижващи системи ще получат зелена светлина за испанските производствени линии. Заводът може да се превърне в ексклузивно производствено съоръжение за чисто електрически автомобили, център за плъг-ин хибриди или мулти-енергиен завод, произвеждащ няколко архитектури на задвижване едновременно.


  • 1 да сглобяваш е едно

    4 2 Отговор
    а да произвеждаш е нещо съвсем друго

    Коментиран от #2

    10:25 02.06.2026

  • 2 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "да сглобяваш е едно":

    В Германия също е сглобяване на теслите, а всичко идва от Китай, но за лгбт няма значение, защото за тях е премиум, топ ниво, най-висок левел на П растията да караш тесла. 3ма от 5тима водачи на такива возила са с меки китки.
    А относно статията: Уви явно правителството на ГЕРБ - ПП са пожелали прекалено голям "стимул" и китайците са си казали ааа не яжте един жълт!

    10:55 02.06.2026

  • 3 Избора

    1 0 Отговор
    на Испания не е случаен. В момента в тази държава се продават и движат доста китайски модели- Нио, BYD, Jaeco, LyncCo, и доста от самите MG.
    Та не е само въпрос на комисионни. инфраструктура, работна ръка... и т.н. В България - ни едното ни другото.

    11:28 02.06.2026