MG връща производството си в Европа. Ето къде ще е заводът

MG официално обяви дългоочакваното си завръщане в производството на автомобили в Европа, след като SAIC Motor, избра крайбрежния регион Галисия в Испания за мястото на първия си производствен обект в континентална Европа. С инвестиция от близо 200 милиона евро, заводът трябва да пусне поточните линии до 2028 година, като прогнозираният годишен капацитет е до 120 000 автомобила. Очаква се това стратегическо разгръщане да даде огромен икономически тласък на местния сектор, като създаде над 2 000 нови работни места.

Този ход бележи окончателен поврат за марката, която не е произвеждала автомобили в Европа откакто затвори историческата производствена линия в Лонгбридж, Обединеното кралство, през 2016 година. През последното десетилетие всеки нов MG, доставян в европейските шоуруми, включително и у нас е бил внасян от Китай. Предстоящият завод в Галисия има за цел да прекъсне тази пълна зависимост от логистиката отвъд океана, като възприеме локализираната философия „В Европа, за Европа“, която интегрира пълномащабни научноизследователски и развойни дейности директно в производствения процес.

Чрез включването на местни инженерни центрове и регионални доставчици на компоненти в екосистемата на завода, MG се стреми да изгради много по-устойчива верига за доставки, способна да заобикаля глобалните затруднения в транспорта и да се ориентира в променящата се търговска среда. Марката се е ангажирала да изгради по-тесни връзки с европейски технически институции, като се фокусира върху разработването на батерии от ново поколение, интелигентни системи за мобилност и технологии за чиста енергия.

MG пази в тайна кои точно модели или задвижващи системи ще получат зелена светлина за испанските производствени линии. Заводът може да се превърне в ексклузивно производствено съоръжение за чисто електрически автомобили, център за плъг-ин хибриди или мулти-енергиен завод, произвеждащ няколко архитектури на задвижване едновременно.