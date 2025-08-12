Най-често срещаните нарушения на пътя в Германия и техните последици

През 2024 година в Германия са регистрирани над 4.1 милиона нарушения на правилата за движение, сочат последните данни на Федералната служба за автомобилен транспорт (KBA). От тях 238 223 са криминални, а внушителните 3 888 334 са административни. Тази статистика подчертава нуждата от стриктно спазване на правилата, тъй като всяко нарушение води до сериозни последици – от глоби до отнемане на книжка.

Превишената скорост – номер едно по нарушения

Безспорно най-често срещаното нарушение на пътя в Германия е превишаването на скоростта, с регистрирани 2 416 962 случая. Наказанието за такова провинение зависи от няколко ключови фактора: с колко километра в час е надвишена разрешената скорост и дали нарушението е извършено в градски или извънградски условия.

За да се гарантира точността на измерванията, германските власти прилагат така наречения "толеранс". Ако шофирате със скорост до 100 км/ч, отчетената скорост се намалява с 3 км/ч. За скорости над 100 км/ч приспадането е 3%. Когато измерването е извършено от движещ се полицейски автомобил, толерансът се увеличава на 5 км/ч за скорости до 100 км/ч и 5% за скорости над 100 км/ч.

Стойността на глобите за превишена скорост

Каталогът с глоби за 2025 година ясно показва, че наказанията за превишена скорост са значително по-високи в населените места, отколкото извън тях. Ето няколко примера:

Ако превишите скоростта с до 10 км/ч в града, глобата е 30 евро. За същото нарушение извън града ще платите 20 евро.

При превишаване на скоростта с 21 до 25 км/ч в града, глобата вече е 115 евро, като се присъжда и една точка във Фленсбург, което може да доведе до отнемане на свидетелството за управление при натрупване на точки.

За по-сериозни нарушения, като превишаване на скоростта с над 70 км/ч, глобата достига до 800 евро в града и 700 евро извън него.

Тези правила и санкции са създадени с една основна цел: да се гарантира безопасността на всички участници в движението. Въпреки че броят на нарушенията е намалял спрямо предходната година, статистиката показва, че има още много работа по отношение на пътната култура.