Британски експерти определиха най-добрите електомобили

Британското автомобилно издание Auto Express отново разбърка картите на пазара, като посочи големите отличници сред електрическите возила за 2026 година. След безмилостни тестове и хиляди километри зад волана, експертите от Острова отсяха зърното от плявата, за да представят списък, който служи за истински компас в морето от нови технологии. От изданието твърдят, че оценките не са плод на случайност, а на строга цедка, през която преминаха показатели като реална автономия, скорост на "пълнене" на батериите, ергономичност и, разбира се, онова специфично усещане за пътно поведение, което отличава посредствените коли от истинските.

Голямата изненада, макар и може би заслужена, е триумфът на Skoda Enyaq, която не просто оглави класацията, но и затвърди титлата си на абсолютен фаворит, наследена от предходната година. Чешкият кросоувър успя да засенчи дори доста по-претенциозни съперници, предлагайки онзи дефицитен баланс между семеен уют и модерна ефективност. Плътно по петите му обаче се движи баварското острие BMW iX3, което за пореден път доказва, че германското инженерство няма намерение да отстъпва лидерските позиции в премиум сегмента, съчетавайки лукс с впечатляваща динамика.

Погледът към челната петица разкрива интересна тенденция – завръщането на емоцията и компактните размери. Renault 5 и Renault 4 вкарват свежа доза носталгия, опакована в ултрамодерни технологии, а италианският чаровник FIAT Grande Panda дава сериозна заявка да се превърне в народния любимец на новата епоха. Тези модели показват, че бъдещето на ток не е само за избрани, а става все по-достъпно и най-вече – забавно за шофиране в градската джунгла.

Разбира се, класацията не спира дотук и раздробява пазара на специфични зони на влияние, където всеки купувач може да открие своето призвание. За тези, които страдат от „тревожност на пробега“, Mercedes-Benz CLA и Tesla Model Y, наред с гореспоменатото BMW iX3, остават еталон за маратонски преходи без излишно напрежение.

Ако пък търсите пространство за цялата фамилия, Volkswagen ID.Buzz продължава да бъде непобедим със своята седемместна конфигурация и хипарски дух. В крайна сметка, изборът на Auto Express е ясен сигнал: електрическата революция вече не е в бъдеще време, тя е тук и предлага по нещо за всеки вкус и джоб. Интересно е, че в класацията не присъства нито един азиатски автомобил.