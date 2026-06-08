Първи тест и БГ цени на новата Astra

Преди близо пет години Opel представи изцяло новото 6-то поколение на един от своите най-емблематични модели – Astra, а в края на миналата година, хечбекът и неговият събрат с удължен покрив, получиха фейслифт, който да ги задържи актуални на пазара. Обновеният модел запазва познатата визия на модела, като добавя някои фини промени и може би най-важното за феновете на марката, запазва етикета “Made in Germany”, който от Opel с гордост представят в част от рекламните си материали. След като дебютира на автомобилното изложение в Брюксел, първите бройки от обновената Astra започнаха да слизат от поточната линия в края на май, а нашият екип имаше възможност да бъде един от първите в страната, който се докосна до обновения модел.

Екстериор

Очаквано за фейслифт, Astra запазва до голяма степен визията на своя предшественик, като най-голямата разлика можем да забележим в предната част, където характерната предна решетка Opel Vizor е с ново излъчване, характеризирано от осветена емблема, минимални промени в отворите за охлаждане, както и нов светлинен подпис на предните светлини. Във всички нива на оборудване, те вече разчитат на LED технология, а при по-високите нива или срещу доплащане могат да бъдат и Matrix LED с над 50 хиляди светодиода, които осветяват пътя по-добре. Промени има и в предната броня, където светлините за мъгла окончателно са премахнати, а на тяхно място дизайнерите на Opel са добавили панели, които имитират отвори за охлаждане.

Страничната линия е останала непроменена, като може да познаете фейслифта по новите колела в размер от 16, 17 или 18 цола. Интересна вметка, която мога да направя за джантите и ми направи добро впечатление са имената им, като всеки един дизайн носи името на класически модел на Opel, като например “Admiral”, “Kadett” и “Rekord”. Размерите са почти идентични с тези преди фейслифта, като дължината достига 4374мм за хечбека и 4642мм за комбито, докато ширината е 2062мм, независимо от изпълнението. Междуосието е 2675мм при хечбека и 2732мм при комби версията. Височината достига 1480мм при комби версията.

Отзад промени няма, като дизайнерите на Opel са запазили един от характерните елементи на модела, а именно третата стоп светлина тип „перка на акула“, която е вградена в спойлера. Както и при предходното поколение, липсата на видим накрайник на ауспуха прави почти невъзможно да различите кога става въпрос за електрическата версия или някоя от конвенционалните, като единствената подсказка е малка табелка в дясната част на багажника.

Интериор

Стъпвайки в интериора на новата Astra, то промените спрямо модела преди фейслифта са по-скоро минимални и трябва да съпоставяте двете коли една до друга, за да ги откриете. Типично за всеки нов автомобил, таблото е доминирано от двойка дисплеи, които тук са с диагонал от 10 инча, но за радост на любителите на физическите контроли, все пак част от тях са запазени. Климатичната система се управлява именно чрез тях, както и настройките на медията. Нови са графиките на операционната система, както и графиките на таблото пред водача, макар там от Opel да изостават по отношение на различните конфигурации и визии които предлагат. Качеството на материалите е на добро ниво, като някои места могат да бъдат открити по-твърди пластмаси

Седалките, които вече са с така рекламираната от Opel, Intelli-Seats технология вече са налични още от базовото ниво на оборудване. От Opel се хвалят, че този тип седалки разполага с централна вдлъбнатина, която е специално проектирана за да намали натиска върху опашната кост и съответно да намали натоварването при по-дълги разстояния. Избягвайки от рекламата и споделяйки чистото си преживяване, седалките предлагат солидна странична опора и наистина са удобни, като предлагат разнообразни настройки за максимално конфигуриране. При по-високите нива на оборудване могат да бъдат открити и електрически настройки, както и функция за масаж.

Двигател и задвижване

И докато Opel радва заклетите си фенове с производството в Германия, то под капака не са изцяло немски, а по-скоро отиват леко на запад към Франция. Все пак, за радост на българина, дизеловата версия е запазена, като се предлага 1.5-литров двигател с мощност от 130 конски сили и максимален въртящ момент от 300 нютон метра. Заедно с нея се предлага и plug-in хибрид, комбиниращ 1.6-литров бензинов двигател със 150 конски сили и електромотор със 125 конски сили, равняващи се на максимална система мощност от 196 конски сили. Пробегът според официалните данни достига до около 100 километра в градски условия според WLTP стандарта и около 80 километра при смесено шофиране.

Налична е и изцяло електрическа версия, която запазва познатото задвижване с електромотор на предния мост и мощност от 156 конски сили, но получава нова батерия с капацитет от 58кВтч, която увеличава пробега на ток до над 450 километра според комбинирания WLTP цикъл. Освен това, електрическият модел за първи път получава функционалност Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на големия акумулатор на автомобила да захранва или зарежда външни устройства като електрически велосипеди или скутери чрез адаптер.

И след като изредихме почти всички вариации на новата Astra, стигаме и до последната, която шофирахме по време на нашия тест и вероятно ще бъде и най-продавана, а именно версията с 1.2-литров трицлиндров бензинов двигател с 48-волтова мека хибридна система (MHEV), комбинирана с автоматична трансмисия с двоен съедините. И докато двигателят е добре познатият 1.2 на Stellantis, той не е директно пренесен от предходния модел. Мощността вече е нараснала до 136 конски сили за бензиновия двигател, а електромотора добавя още 21 конски сили за системна мощност от 145 конски сили. За разлика от предходния модел, трансмисията вече не е с осем предавки, а с шест, но честно казано, това е нещо, което едва ли ще забележите по време на шофиране, тъй като скоростната кутия превключва изключително плавно и често не усещате кога сменя предавки.

Що се отнася до динамиката, обновената Astra се усеща динамична, като предоставя достатъчно мощност за спокойно шофиране и изпреварване в градски и извънградски условия. Поведението на пътя е към по-твърдата страна на спектъра, което дава повече стабилност и по-добро усещане в завой, но може да е малко по-неприятно при неравности на пътя. Разходът на гориво според официалните данни е около 4.5 литра на 100 километра при извънградско шофиране, но при нашия тест, той се въртеше по-скоро около 6 литра на 100 километра, като все пак е важно да отбележим, че колата бе с пробег от около 600 километра от напускането ѝ на завода.

В обобщение, новата Astra предлага предлага някои промени в задвижването и визията на модела представен през 2021-ва, но запазва духа на модела. Цените у нас започват от 26 849 евро за дизеловата версия в ниво Edition и достигат до 39 689 евро за електрическия хечбек. Комбито се предлага на цена от 27 767 евро и достигат до 40 536 евро за електрическата версия, докато върховите нива GS започват съответно от 28 352 евро за хечбека и 29 270 евро за комбито.