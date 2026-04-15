Ценовият шок по бензиностанциите „отпуши“ пазара на електромобили в Европа

Докато светът следи с напрежение военните действия в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток, автомобилният пазар преживява неочакван катарзис. През март 2026 година глобалните продажби на електрически превозни средства (EV) и плъг-ин хибриди (PHEV) не просто се стабилизираха, а отбелязаха рекорден скок в Европа. Причината? Чиста икономическа принуда. С поскъпването на петрола и несигурността в доставките, токът вече не е просто екологичен избор, а спасителен пояс за портфейла на шофьора.

Според данните на консултантската компания Benchmark Mineral Intelligence (BMI), регистрациите в световен мащаб са достигнали 1,75 милиона бройки. Но истинската сензация е на Стария континент – тук регистрациите изхвърчаха с невероятните 37%, достигайки връх от 540 000 автомобила за един месец.

Глобалният контраст: САЩ и Китай губят скорост

Докато европейците се редят на опашки за зарядни станции, в Китай и Северна Америка картината е коренно различна. На китайския пазар регистрациите се свиха с 14%, след като правителството в Пекин реши да сложи край на дългогодишните данъчни облекчения. В САЩ ситуацията е още по-тежка – там продажбите на електромобили се сринаха с 30%, бележейки шести пореден месец на спад. Администрацията на Доналд Тръмп продължава да разхлабва стандартите за емисии, което охлади ентусиазма на американския потребител към батериите.

Българският пазар: Тихото преобразяване

България също не остана встрани от тази тектонична промяна, макар и с по-скромни мащаби. Март 2026 година се превърна в крайъгълен камък за местния пазар, където по данни на МВР и браншовите организации е отчетен ръст от над 30% при покупката на нови електромобили в сравнение със същия период на миналата година.

Интересна подробност е, че българинът вече не се страхува от непознатото – в София официално дебютираха гиганти като BYD, MG, Leapmotor и други, които постепенно заливат пазара с по-достъпни модели, конкуриращи директно цената на бензиновите и дизелови автомобили. Въпреки че електромобилите все още са под 1% от общия автопарк у нас, тенденцията е категорична: при цена на бензина, надхвърляща психологическите граници, и разширяващата се мрежа от близо 3 000 зарядни станции в страната, електрическата мобилност в България вече не е екзотика за богати ентусиасти, а постепенно, но бавно се превръща в прагматично решение за средностатистическия потребител.