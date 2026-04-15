Ценовият шок по бензиностанциите „отпуши“ пазара на електромобили в Европа

15 Април, 2026 13:53 773 21

  • електромобили-
  • пазар-
  • цени на горивата

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато светът следи с напрежение военните действия в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток, автомобилният пазар преживява неочакван катарзис. През март 2026 година глобалните продажби на електрически превозни средства (EV) и плъг-ин хибриди (PHEV) не просто се стабилизираха, а отбелязаха рекорден скок в Европа. Причината? Чиста икономическа принуда. С поскъпването на петрола и несигурността в доставките, токът вече не е просто екологичен избор, а спасителен пояс за портфейла на шофьора.

Според данните на консултантската компания Benchmark Mineral Intelligence (BMI), регистрациите в световен мащаб са достигнали 1,75 милиона бройки. Но истинската сензация е на Стария континент – тук регистрациите изхвърчаха с невероятните 37%, достигайки връх от 540 000 автомобила за един месец.

Глобалният контраст: САЩ и Китай губят скорост

Докато европейците се редят на опашки за зарядни станции, в Китай и Северна Америка картината е коренно различна. На китайския пазар регистрациите се свиха с 14%, след като правителството в Пекин реши да сложи край на дългогодишните данъчни облекчения. В САЩ ситуацията е още по-тежка – там продажбите на електромобили се сринаха с 30%, бележейки шести пореден месец на спад. Администрацията на Доналд Тръмп продължава да разхлабва стандартите за емисии, което охлади ентусиазма на американския потребител към батериите.

Българският пазар: Тихото преобразяване

България също не остана встрани от тази тектонична промяна, макар и с по-скромни мащаби. Март 2026 година се превърна в крайъгълен камък за местния пазар, където по данни на МВР и браншовите организации е отчетен ръст от над 30% при покупката на нови електромобили в сравнение със същия период на миналата година.

Интересна подробност е, че българинът вече не се страхува от непознатото – в София официално дебютираха гиганти като BYD, MG, Leapmotor и други, които постепенно заливат пазара с по-достъпни модели, конкуриращи директно цената на бензиновите и дизелови автомобили. Въпреки че електромобилите все още са под 1% от общия автопарк у нас, тенденцията е категорична: при цена на бензина, надхвърляща психологическите граници, и разширяващата се мрежа от близо 3 000 зарядни станции в страната, електрическата мобилност в България вече не е екзотика за богати ентусиасти, а постепенно, но бавно се превръща в прагматично решение за средностатистическия потребител.


Свързани новини


  • 1 Баба Гошка

    7 2 Отговор
    "Отпушалниците" да внимават, защот днес е дизела, утре щей тока в дефицит. В Испания нямаше ток 15 часа преди година. Един плазмен слънчев удар и ще ходите пеша. Или началниците да решат да ви дръпнат шалтера дистанционно!

    Коментиран от #10

    14:03 15.04.2026

  • 2 Стъкмистически новини

    11 3 Отговор
    Ехаа от 10 дни малко поскъпна нафтата и веднага милиони по света се втурнали да купуват електрически автомобили- Купували, купували и купуват. Не спират да купуват

    Бре

    14:05 15.04.2026

  • 3 Автора да каже защо

    7 4 Отговор
    Цитат "Докато европейците се редят на опашки за зарядни станции"

    Тогава защо в европейските медии има точно обратните заглавия "Зарядни станции стоят празни", "Срив в продажбите на електромобили" и тнт.

    Проверете

    14:10 15.04.2026

  • 4 Слънчасалия

    2 2 Отговор
    Тесльо.Дори дизела да стане 5 евро/л, пак съм на далавера.Цистерната с нафта в мазето е пълна догоре.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    14:12 15.04.2026

  • 5 Наблюдателен

    5 0 Отговор
    Като гледам задръстванията в градовете и трафикът по магистралите, не ми изглежда хората да ги притеснява поскъпването на горивата

    14:15 15.04.2026

  • 6 Той пък щото токът дибидюс без пари

    3 1 Отговор
    та като караш електромобил току виж си прокопсал.

    14:15 15.04.2026

  • 7 ТРУМПАКА Е МЕРДА.

    1 3 Отговор
    Той ще направи всичките от родата и приятели много богати. Въобще не му пука за обикновеният човек на планетата. Ментален зъл алчен човек. Мъск ти си на ред поне малко да ни ощастливиш. НАМАЛИ ЦЕНИТЕ. ДВОУМЯХ СЕ НО СЕГА СЪМ ЗА ЕДНА ТЕСЛА.

    14:15 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тротонетката брои ли се

    2 0 Отговор
    Бръмкам си из градо!

    14:25 15.04.2026

  • 10 Дядо Гоце

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Гошка":

    Нещо си объркал тенденциите! В Европа няма недостиг а има свръх излишек на възобновяема енергия която свалят цените, а не ги качва.

    В Испания мрежата се разпадна, защото прекъсна една от мрежите през която изнасяха този излишек и мрежата се претовари от толкова много енергия.


    Тоест цялата ти логика е на 180%, така че електрическата енергия ще става все повече и по-евтина. Този свръх излишък беше изграден само за една-две години, защото се опитаха да вдигнат цената на тока, но няма как да вдигнеш ДЪЛГОСРОЧНО цената на нещо, което всеки може да си го произведе сам!

    Коментиран от #12

    14:29 15.04.2026

  • 11 Антиелектрика

    4 1 Отговор
    Ценовия шок по бензиностанциите отпуши само хиперинфлацията която ни връхлита. Може да е отпушил и някой друг а-нос и до там. Хората нямат 50-60 К в € за да тръгнат веднага да си купуват електрички, които и без това вършат работа само за градско.

    Коментиран от #13

    14:30 15.04.2026

  • 12 Хи их хи

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дядо Гоце":

    "свръх излишек", "този излишек"..., "свръх излишък", разгеле последния път улучи!

    Коментиран от #14

    14:37 15.04.2026

  • 13 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Антиелектрика":

    По-скъпия бензин няма начин да повлияе на тези които карат 20-годишни автомобили да идат да си купят чисто нов автомобил, ако това си разбрал от статията.

    Ще повлияят Само на този който е тръгнал с 60 000 да си купува автомобил . А дори да имаш бюджет от 50-60 000 евро, си напълно правче няма да си купиш електромобил Ако не можеш да си позволиш да спреш за пет минути да го заредиш до морето и това ти е основният критерии, без да те интересува че Ще спестиш 50 евро за тези 5 минути

    14:38 15.04.2026

  • 14 Благодаря

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хи их хи":

    Важни са запетайките а не смисъла на изказването!

    Намери ли къде изпуснах запетайката този път, за да ме поправиш?

    14:39 15.04.2026

  • 15 дизела

    2 0 Отговор
    да бе.... то тока пада от небето и е без пари сигурно, щото тия където го продават не искат да печелят.... и американците са прости и затова зарязаха тролеите....Карам си дизелака и не ми пука, защото и три евро да е нафтата все ще я има. Ако няма нафта няма да има и храна в магазините... Тока за битовите потребители, като го изчешат нагоре от юли на всички ще им се завие свят.

    Коментиран от #19

    14:40 15.04.2026

  • 16 Голям

    3 1 Отговор
    Ще ви дойде акъла в главите... отнема време, но в крайна сметка това е пътят. Искам повече безшумни автомобили и мотори, така боклуците обичащи гърмящи автомобили ще пукнат от мъка... а това означава един по-добър и безопасен свят.

    14:41 15.04.2026

  • 17 Екстра

    0 1 Отговор
    Повече петрол за мен. Скоро 5 литров с 8 бомбета. Купувайте миксерите по-бързо, че не останаха.

    14:43 15.04.2026

  • 18 А като

    0 0 Отговор
    поскъпне и тока на колонката, какво правим с хвърлените пари за е-кар? За България може и да има изгода, но в Германия разликите за Е и ДВГ са минимални ако се разчита на бързи зарядни.

    Коментиран от #20

    14:50 15.04.2026

  • 19 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "дизела":

    Регулираните цени на тока за битовите потребители няма да са вечни и ще ни изритат на борсата искаме или не искаме. Тогава всеки ще си прецени дали да се съобразява да ползва енергия от мрежата само по обяд когато е евтина включително да си зарежда електромобила или да не се съобразява

    Така на двама съседи, които карат абсолютно едни и същи автомобили, вместо сегашните 1,40 евро на нощна, на единия Ще му струва 80 цента за 100 км защото е заредил на обяд.

    А на другия Ще му струва 10 евро защото е заредил вечерта като се е прибирал на най-високите цени за деня.

    Тоест цената на зареждане ще е обратно пропорционална на IQ на потребителя.

    14:52 15.04.2026

  • 20 Тока на колонката

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "А като":

    Колкото повече стават зарядните станции, толкова по-ожесточена ще става ценовата война между тях кой да ти продаде повече енергия която е купил без пари от борсата или са му платили за да я вземе на отрицателна цена.

    Особено пък като знаят, че за разлика от дизела и бензина при които щеш не щеш ще заредиш от тях, тока можеш да си го заредиш и от домашния контакт.

    Въобще няма да се учудя в скоро време да е по-евтино да зареждаш на мегаватова зарядна станция със собствени фотоволтаици, отколкото вечерно време вкъщи.

    14:55 15.04.2026

  • 21 авто маниак

    0 0 Отговор
    V8 си взех , напук

    15:01 15.04.2026