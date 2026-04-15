Ценовият шок по бензиностанциите „отпуши“ пазара на електромобили в Европа

Докато светът следи с напрежение военните действия в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток, автомобилният пазар преживява неочакван катарзис. През март 2026 година глобалните продажби на електрически превозни средства (EV) и плъг-ин хибриди (PHEV) не просто се стабилизираха, а отбелязаха рекорден скок в Европа. Причината? Чиста икономическа принуда. С поскъпването на петрола и несигурността в доставките, токът вече не е просто екологичен избор, а спасителен пояс за портфейла на шофьора.
Според данните на консултантската компания Benchmark Mineral Intelligence (BMI), регистрациите в световен мащаб са достигнали 1,75 милиона бройки. Но истинската сензация е на Стария континент – тук регистрациите изхвърчаха с невероятните 37%, достигайки връх от 540 000 автомобила за един месец.
Глобалният контраст: САЩ и Китай губят скорост
Докато европейците се редят на опашки за зарядни станции, в Китай и Северна Америка картината е коренно различна. На китайския пазар регистрациите се свиха с 14%, след като правителството в Пекин реши да сложи край на дългогодишните данъчни облекчения. В САЩ ситуацията е още по-тежка – там продажбите на електромобили се сринаха с 30%, бележейки шести пореден месец на спад. Администрацията на Доналд Тръмп продължава да разхлабва стандартите за емисии, което охлади ентусиазма на американския потребител към батериите.
Българският пазар: Тихото преобразяване
България също не остана встрани от тази тектонична промяна, макар и с по-скромни мащаби. Март 2026 година се превърна в крайъгълен камък за местния пазар, където по данни на МВР и браншовите организации е отчетен ръст от над 30% при покупката на нови електромобили в сравнение със същия период на миналата година.
Интересна подробност е, че българинът вече не се страхува от непознатото – в София официално дебютираха гиганти като BYD, MG, Leapmotor и други, които постепенно заливат пазара с по-достъпни модели, конкуриращи директно цената на бензиновите и дизелови автомобили. Въпреки че електромобилите все още са под 1% от общия автопарк у нас, тенденцията е категорична: при цена на бензина, надхвърляща психологическите граници, и разширяващата се мрежа от близо 3 000 зарядни станции в страната, електрическата мобилност в България вече не е екзотика за богати ентусиасти, а постепенно, но бавно се превръща в прагматично решение за средностатистическия потребител.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #10
14:03 15.04.2026
2 Стъкмистически новини
14:05 15.04.2026
3 Автора да каже защо
Тогава защо в европейските медии има точно обратните заглавия "Зарядни станции стоят празни", "Срив в продажбите на електромобили" и тнт.
14:10 15.04.2026
4 Слънчасалия
14:12 15.04.2026
5 Наблюдателен
14:15 15.04.2026
14:15 15.04.2026
14:15 15.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
14:25 15.04.2026
10 Дядо Гоце
До коментар #1 от "Баба Гошка":Нещо си объркал тенденциите! В Европа няма недостиг а има свръх излишек на възобновяема енергия която свалят цените, а не ги качва.
В Испания мрежата се разпадна, защото прекъсна една от мрежите през която изнасяха този излишек и мрежата се претовари от толкова много енергия.
Тоест цялата ти логика е на 180%, така че електрическата енергия ще става все повече и по-евтина. Този свръх излишък беше изграден само за една-две години, защото се опитаха да вдигнат цената на тока, но няма как да вдигнеш ДЪЛГОСРОЧНО цената на нещо, което всеки може да си го произведе сам!
Коментиран от #12
14:29 15.04.2026
11 Антиелектрика
Коментиран от #13
14:30 15.04.2026
12 Хи их хи
До коментар #10 от "Дядо Гоце":"свръх излишек", "този излишек"..., "свръх излишък", разгеле последния път улучи!
Коментиран от #14
14:37 15.04.2026
13 Така е
До коментар #11 от "Антиелектрика":По-скъпия бензин няма начин да повлияе на тези които карат 20-годишни автомобили да идат да си купят чисто нов автомобил, ако това си разбрал от статията.
Ще повлияят Само на този който е тръгнал с 60 000 да си купува автомобил . А дори да имаш бюджет от 50-60 000 евро, си напълно правче няма да си купиш електромобил Ако не можеш да си позволиш да спреш за пет минути да го заредиш до морето и това ти е основният критерии, без да те интересува че Ще спестиш 50 евро за тези 5 минути
14:38 15.04.2026
14 Благодаря
До коментар #12 от "Хи их хи":Важни са запетайките а не смисъла на изказването!
Намери ли къде изпуснах запетайката този път, за да ме поправиш?
14:39 15.04.2026
15 дизела
Коментиран от #19
14:40 15.04.2026
14:41 15.04.2026
14:43 15.04.2026
Коментиран от #20
14:50 15.04.2026
19 Така е
До коментар #15 от "дизела":Регулираните цени на тока за битовите потребители няма да са вечни и ще ни изритат на борсата искаме или не искаме. Тогава всеки ще си прецени дали да се съобразява да ползва енергия от мрежата само по обяд когато е евтина включително да си зарежда електромобила или да не се съобразява
Така на двама съседи, които карат абсолютно едни и същи автомобили, вместо сегашните 1,40 евро на нощна, на единия Ще му струва 80 цента за 100 км защото е заредил на обяд.
А на другия Ще му струва 10 евро защото е заредил вечерта като се е прибирал на най-високите цени за деня.
Тоест цената на зареждане ще е обратно пропорционална на IQ на потребителя.
14:52 15.04.2026
20 Тока на колонката
До коментар #18 от "А като":Колкото повече стават зарядните станции, толкова по-ожесточена ще става ценовата война между тях кой да ти продаде повече енергия която е купил без пари от борсата или са му платили за да я вземе на отрицателна цена.
Особено пък като знаят, че за разлика от дизела и бензина при които щеш не щеш ще заредиш от тях, тока можеш да си го заредиш и от домашния контакт.
Въобще няма да се учудя в скоро време да е по-евтино да зареждаш на мегаватова зарядна станция със собствени фотоволтаици, отколкото вечерно време вкъщи.
14:55 15.04.2026
15:01 15.04.2026