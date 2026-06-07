Nissan Primera се завърна като голям, но достъпен електромобил

Японският автомобилен производител изненада индустрията, вдъхвайки нов живот на едно от най-емблематичните имена в своята модерна история. Цели две десетилетия след като и последната бройка слезе от конвейера, легендарният Nissan Primera се завръща на сцената. Голямата трансформация обаче е свързана с духа на времето – някогашният семеен любимец е хвърлил в коша за боклук конвенционалните двигатели, за да се прероди в модерен и изключително достъпен електромобил.

Премиерата на изцяло новия модел се състоя под светлините на прожекторите на международното автомобилно изложение в Манила, Филипините. От официалния уебсайт на марката става ясно, че първите доставки към клиенти ще бъдат факт още преди края на настоящата година. Новият Nissan Primera, който ще носи моделна година 2027, няма нищо общо със своите предшественици по отношение на задвижването. Всъщност, под познатата табела се крие експортната версия на модела Nissan N7. Този 4,9-метров седан с аеродинамичен силует е плод на съвместната разработка между японския бранд и китайския гигант Dongfeng, като производството му е ситуирано в Китай. Най-добрата новина за потребителите обаче е стартовата цена, която започва от атрактивните 14 300 евро.

Външно и вътрешно електрическата Primera запазва идентичността на своя събрат N7. В купето веднага прави впечатление технологичната конфигурация с два огромни дигитални екрана на предното табло, а практичността е подплатена от солиден багажен обем от 504 литра. Списъкът с глезотии в оборудването е дълъг и включва огромен панорамен покрив, високотехнологична система за полуавтономно шофиране, интелигентен асистент за автоматично паркиране, както и луксозни кресла с електрическо регулиране и функция за релаксиращ масаж.

На първо време екологичният седан стъпва на пазара с предно задвижване от електромотор с мощност 218 конски сили, захранван от батерия с капацитет 60 kWh. Тази конфигурация обещава пробег от около 500 километра с едно зареждане. Любопитен детайл е, че на китайския пазар оригиналният близнак Nissan N7 се предлага и в по-наточена модификация с мощност 272 конски сили и по-голям капацитет на батерията (73 kWh). Почти сигурно е, че по-късно този по-мощен вариант също ще попълни гамата на възродената Primera.

Историята на оригиналния Nissan Primera се простира между 1990 и 2007 година, когато моделът се сглобяваше в заводите в Япония и Великобритания. За този период вярна служба на пътя седанът смени три поколения, като освен класически триобемни каросерии, клиентите можеха да избират между практичен хечбек и комби, задвижвани от корави бензинови и дизелови агрегати.