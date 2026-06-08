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Йотова: Министерство на отбраната реагира светкавично при инцидента с дрона в Черно море

Йотова: Министерство на отбраната реагира светкавично при инцидента с дрона в Черно море

8 Юни, 2026 12:08 1 254 33

  • илияна йотова-
  • дрон-
  • черно море

Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва туристическият сезон и ние сме задължени той да премине по възможно най-добрия начин за България

Йотова: Министерство на отбраната реагира светкавично при инцидента с дрона в Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерство на отбраната реагира светкавично, навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани, това заяви президентът Илияна Йотова по повод украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца.

Тя обясни, че са били в тясна координация с всички наши, румънски и украински служби през цялото време.

"Мисля, че този път се справихме много добре", обобщи ситуацията тя и допълни: "Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва туристическият сезон и ние сме задължени той да премине по възможно най-добрия начин за България".

В петък украински морски дрон, изпълняващ мисия в Черно море, излезе от контрол и се отклони към румънското крайбрежие. Украйна предупреди румънските власти за инцидента. Румъния съобщи, че морски дрон е експлодирал край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния. От Министерството на националната отбрана, цитирани заявиха, че избухналият дрон е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч. местно (и българско време), като не е причинил жертви. В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.

Държавният глава присъства на конференцията „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море“, организирана от фондация „Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИдиЙoтова е поредното доказателство,

    29 10 Отговор
    че фуcтa власт не бива да помирисва!

    Коментиран от #4

    12:10 08.06.2026

  • 2 Миролюб

    13 18 Отговор
    Умна беше ,но вече няма кой да те слуша с тази шайка еничери с Радев в която си се вкопчила с надежда да излъжете отново българските избиратели!

    12:12 08.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 МО няма ли си говорител

    22 5 Отговор
    Че спецалистката по дронове отново се изока!
    Абре, тая жена кога работи?
    Оди като метелява уфсъ и ръси дръдонки!

    12:16 08.06.2026

  • 9 май имаш мерак за

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    дъpтa aмортизирана шоpoшк@ пъpxуд@? удари ѝ един език белким захлебиш!

    12:18 08.06.2026

  • 10 Ако е надничал

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    Сега да е в токсикологията!

    12:19 08.06.2026

  • 11 Добре,че дронът

    22 3 Отговор
    не беше руски.Нямаше да имат време да си сменят памперса. И още щяха да реват.

    12:21 08.06.2026

  • 12 Стрина

    15 4 Отговор
    говорител и манда поща ! Нивото копае дъното !

    12:25 08.06.2026

  • 13 Каква

    19 3 Отговор
    е била тази "РЕАКЦИЯ" ? Само общи приказки ненужни никому , както и самата тя !

    12:27 08.06.2026

  • 14 Турист

    9 5 Отговор
    Който иска да оживее да си ходи в Гърция на море.Който си пада по нато и войни е добре дошъл на нашето черноморие на полигон БГ.

    12:29 08.06.2026

  • 15 бушприт

    4 3 Отговор
    президентката Илияна Йотова

    12:29 08.06.2026

  • 16 Възpожденец 🇧🇬

    7 7 Отговор
    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
    Народе ???

    Коментиран от #23, #28

    12:33 08.06.2026

  • 17 Йотова,

    6 7 Отговор
    кога пак ще цункаш руският поп от КГБ, Гундяев!

    12:34 08.06.2026

  • 18 Знайко

    13 3 Отговор
    Стига се я показва тази тъ... па коо... коо...ка, никога няма да спечели президентски избори като кандидат за президент. Може да спечели само като резерва-вицепрезидент, както стана.

    12:36 08.06.2026

  • 19 Весело

    9 3 Отговор
    Закривайте го "червеният" кокошарник, исках да кажа бг президентството.

    12:39 08.06.2026

  • 20 българина

    10 0 Отговор
    помощ за фашистите още ще има ли?

    12:43 08.06.2026

  • 21 Възмутен

    8 4 Отговор
    Не понасям червени бабички като Йотова, Манолова, Дончева, Дърева ... И Ваня Григорова е в списъка ми за кандидатки за червени бабички, единствено ЕГН-то я спасява, ама това е до време, рока и на годност скоро изтича.

    Коментиран от #26

    12:44 08.06.2026

  • 22 кюфтета без лук не одобрявам

    10 2 Отговор
    Илиана да се порадва на последните си дни като президент. Надявам се, че не храни напразни илюзии, че ще бъде избрана.

    12:49 08.06.2026

  • 23 хахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Знаех си аз, че Путин е виновен:) Остава само да обясниш защо основната дейност на тази руска престъпна групировка е в Германия и защо шофьорските им книжки са издадени в Чехия:)
    Нека позная - и за украинския незаконен град край Варна пак е виновен Путин, а украинската посланичка е върл русофил и отявлена копейка:)

    12:57 08.06.2026

  • 24 Теслатъ

    7 2 Отговор
    Пак добре, че от Бг МОпотвърдиха, че дрона е бил украински, Запрения и Тагаренко щяха до последно да твърдят, че дрона е Руски! -)))))

    12:58 08.06.2026

  • 25 Абе,

    6 3 Отговор
    стипендиандката на дедо Сорос и от дронове ли започна да разбира ?!

    12:58 08.06.2026

  • 26 123

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Възмутен":

    Не всички може да са млади и красиви като твоята възлюбена Сачева...

    12:58 08.06.2026

  • 27 Да, Йотова

    5 1 Отговор
    Ние сме държавата светкавица!!!Ама след нея Нищо!!!

    12:59 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Картаген

    7 1 Отговор
    Колко комична ситуация.
    Преди десетина дни руски FPV падна в Румъния и целият колективен ревна единогласно как ще защитават всеки сантиметър , Ка яиурсул а си оп люха брадите от възмущение, румънските власти изгониха посланик ,а днес им се изпари смелостта , колективният притихна , а нашенката успя да каже: ,,Ама,моля ви се,не бива така.Недейте друг път да правите така.Не са хубави тия работи,още повече,че се излагаме пред туристите.." Как да не се посмеем на такава ,,последователност" и ,, решителност".

    13:07 08.06.2026

  • 30 Бай Хой

    3 1 Отговор
    Пиги е световна рекордьорка по нищоказване !

    13:14 08.06.2026

  • 31 Иотува,

    2 2 Отговор
    има война,на кого му пука за твоя туристически сезон....деца умират там!Червоная скрепа!

    13:17 08.06.2026

  • 32 си пън

    4 2 Отговор
    идийотова,каква мисия в черно море ще има, кой е там,тез боклуци осрански и по средиземно море взеха да наглеят щт от помагане и угаждане се качиха на главите на цял свят,крайно време е да бъдат наритани отвсякъде преди нещата да са излезли тотално от контрол

    13:18 08.06.2026

  • 33 Перо

    3 0 Отговор
    Тая надмина и Стоичков по рекламни изяви всеки ден! Още малко и ще започне да изскача от тоалетната чиния да си каже клишето! Пълна злоупотреба със служебно положение с безбройни, ежедневни и ненужни пътувания за мероприятия на ниско ниво, на държавна сметка! Селските хитрини няма да и помогнат на изборите! Ще си отиде при БСП!

    13:33 08.06.2026

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