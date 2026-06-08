Йотова: Министерство на отбраната реагира светкавично при инцидента с дрона в Черно море

Министерство на отбраната реагира светкавично, навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани, това заяви президентът Илияна Йотова по повод украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца.
Тя обясни, че са били в тясна координация с всички наши, румънски и украински служби през цялото време.
"Мисля, че този път се справихме много добре", обобщи ситуацията тя и допълни: "Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва туристическият сезон и ние сме задължени той да премине по възможно най-добрия начин за България".
В петък украински морски дрон, изпълняващ мисия в Черно море, излезе от контрол и се отклони към румънското крайбрежие. Украйна предупреди румънските власти за инцидента. Румъния съобщи, че морски дрон е експлодирал край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния. От Министерството на националната отбрана, цитирани заявиха, че избухналият дрон е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч. местно (и българско време), като не е причинил жертви. В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.
Държавният глава присъства на конференцията „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море“, организирана от фондация „Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИдиЙoтова е поредното доказателство,
Коментиран от #4
12:10 08.06.2026
2 Миролюб
12:12 08.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 МО няма ли си говорител
Абре, тая жена кога работи?
Оди като метелява уфсъ и ръси дръдонки!
12:16 08.06.2026
9 май имаш мерак за
До коментар #4 от "Освалдо Риос":дъpтa aмортизирана шоpoшк@ пъpxуд@? удари ѝ един език белким захлебиш!
12:18 08.06.2026
10 Ако е надничал
До коментар #4 от "Освалдо Риос":Сега да е в токсикологията!
12:19 08.06.2026
11 Добре,че дронът
12:21 08.06.2026
12 Стрина
12:25 08.06.2026
13 Каква
12:27 08.06.2026
14 Турист
12:29 08.06.2026
15 бушприт
12:29 08.06.2026
16 Възpожденец 🇧🇬
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Народе ???
Коментиран от #23, #28
12:33 08.06.2026
17 Йотова,
12:34 08.06.2026
18 Знайко
12:36 08.06.2026
19 Весело
12:39 08.06.2026
20 българина
12:43 08.06.2026
21 Възмутен
Коментиран от #26
12:44 08.06.2026
22 кюфтета без лук не одобрявам
12:49 08.06.2026
23 хахаха
До коментар #16 от "Възpожденец 🇧🇬":Знаех си аз, че Путин е виновен:) Остава само да обясниш защо основната дейност на тази руска престъпна групировка е в Германия и защо шофьорските им книжки са издадени в Чехия:)
Нека позная - и за украинския незаконен град край Варна пак е виновен Путин, а украинската посланичка е върл русофил и отявлена копейка:)
12:57 08.06.2026
24 Теслатъ
12:58 08.06.2026
25 Абе,
12:58 08.06.2026
26 123
До коментар #21 от "Възмутен":Не всички може да са млади и красиви като твоята възлюбена Сачева...
12:58 08.06.2026
27 Да, Йотова
12:59 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Картаген
Преди десетина дни руски FPV падна в Румъния и целият колективен ревна единогласно как ще защитават всеки сантиметър , Ка яиурсул а си оп люха брадите от възмущение, румънските власти изгониха посланик ,а днес им се изпари смелостта , колективният притихна , а нашенката успя да каже: ,,Ама,моля ви се,не бива така.Недейте друг път да правите така.Не са хубави тия работи,още повече,че се излагаме пред туристите.." Как да не се посмеем на такава ,,последователност" и ,, решителност".
13:07 08.06.2026
30 Бай Хой
13:14 08.06.2026
31 Иотува,
13:17 08.06.2026
32 си пън
13:18 08.06.2026
33 Перо
13:33 08.06.2026