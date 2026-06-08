Йотова: Министерство на отбраната реагира светкавично при инцидента с дрона в Черно море

Министерство на отбраната реагира светкавично, навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани, това заяви президентът Илияна Йотова по повод украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца.

Тя обясни, че са били в тясна координация с всички наши, румънски и украински служби през цялото време.

"Мисля, че този път се справихме много добре", обобщи ситуацията тя и допълни: "Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва туристическият сезон и ние сме задължени той да премине по възможно най-добрия начин за България".

В петък украински морски дрон, изпълняващ мисия в Черно море, излезе от контрол и се отклони към румънското крайбрежие. Украйна предупреди румънските власти за инцидента. Румъния съобщи, че морски дрон е експлодирал край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния. От Министерството на националната отбрана, цитирани заявиха, че избухналият дрон е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч. местно (и българско време), като не е причинил жертви. В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.

Държавният глава присъства на конференцията „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море“, организирана от фондация „Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения.