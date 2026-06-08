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ВСУ атакуваха с над 50 дрона ключовата нефтобаза "Грушевая" в Новоросийск ВИДЕО
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха с над 50 дрона ключовата нефтобаза "Грушевая" в Новоросийск ВИДЕО

8 Юни, 2026 06:23, обновена 8 Юни, 2026 06:34 2 081 99

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • дронове-
  • атаки-
  • нефтобаза-
  • новоросийск

Украински дрон атакува директно пътнически влак, движещ се по линията Москва – Симферопол, загинал е помощник-машинистът

ВСУ атакуваха с над 50 дрона ключовата нефтобаза "Грушевая" в Новоросийск ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна извърши масирани атаки с дронове, които поразиха ключова енергийна и транспортна инфраструктура на територията на Руската федерация и окупирания полуостров Крим.

Основните удари са насочени срещу петролния сектор и военната логистика на Москва, като са потвърдени сериозни щети и жертви сред обслужващия персонал.

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Нефтобаза „Грушевая“ в Новоросийск, част от претоварния комплекс „Шесхарис“ на АО „Черномортранснефт“ (структура на „Транснефт“), бе атакувана от над 50 дрона.

„Грушевая“ е най-голямото нефтохранилище в Кавказ. В резултат на преките попадения избухна мащабен пожар в резервоарния парк. Обектът е ключов за износа на руски петрол през черноморското пристанище.

Руското министерство на отбраната съобщи за прихващането на десетки безпилотни апарати, но мащабът на пожара в Новоросийск показва, че значителна част от дроновете са пробили ПВО защитата.

Украински дрон атакува директно патнически влак, движещ се по линията Москва – Симферопол.

Ударът е нанесен по локомотива на композицията.

При удара е загинал помощник-машинистът, а машинистът е ранен. По данни на назначените от Русия власти, никой от пътниците във вагоните не е пострадал.

Местни източници съобщават за среднощни взривове и пожар в електрическа подстанция в Мариупол, както и за нов голям пожар в Алчевск (Луганска област).

Тези удари са част от кампанията на Въоръжените сили на Украйна за прекъсване на сухопътния логистичен коридор към Крим.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да превеждам ли текста от картинката?

    33 34 Отговор
    Путинският диамант в короната е унищожен с един удар. 5 милиарда долара загуби.

    06:39 08.06.2026

  • 4 Гук

    31 34 Отговор
    Добре започва денят.

    Коментиран от #62

    06:40 08.06.2026

  • 5 Мѝни!

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Нема хванеш хе мороиди.

    06:40 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да не плачат

    43 23 Отговор
    после, че няма да има милост вече! Щом започнаха и пътнически влакове и автобуси да удрят със сигурност ответната реакция ще бъде реципрочна, че и по зле...

    Коментиран от #12, #20

    06:43 08.06.2026

  • 9 Ние

    16 17 Отговор
    Води ни Путине! Закриляй ни!

    06:47 08.06.2026

  • 10 Хахахахаха

    30 20 Отговор
    Било ударено много, факти може и само едно малко депо да са ударили пак ще има масивен пожар, вие петрол не ще ли виждали как гори, как успяхте да разберете че щетите са големи от пожара ли хахахааах

    06:48 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Герги

    24 30 Отговор

    До коментар #8 от "Да не плачат":

    Ти виждаш само украинските атаки,не видя колко цивилен народ изби руският ботуш..

    Коментиран от #19

    06:49 08.06.2026

  • 13 Хм Хм

    21 12 Отговор

    До коментар #7 от "Маринов":

    "Украински дрон атакува директно патнически влак..."

    Цитирам дословно изречението под картинката. Може би влакът е бил пАтнически, което навява на мисълта, че е превозвал патици.

    06:50 08.06.2026

  • 14 Лесен отговор

    17 20 Отговор

    До коментар #7 от "Маринов":

    НЕМОЖАЧИ са орковете, могат само да Zаблатяват където стъпят

    06:50 08.06.2026

  • 15 ВСУ

    20 23 Отговор
    Още не сме започнали.

    06:50 08.06.2026

  • 16 8888

    25 15 Отговор
    Аиде, Украйна спечели войната, украинци, рпибираите се, Еленски ще ви закара на зелен лагер, безплатно, че нямало желаещи

    Коментиран от #22

    06:50 08.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин гол от кръста надолу без кон

    10 16 Отговор
    Мешибат как си искат, но винаги през памперса!

    06:51 08.06.2026

  • 19 Путлеристан 🤮🤮

    15 16 Отговор

    До коментар #12 от "Герги":

    И колко милиони им разби живота и без да ги е убивал

    06:51 08.06.2026

  • 20 Кой ти каза че е пътнически?

    15 17 Отговор

    До коментар #8 от "Да не плачат":

    Толкова пътнически, колкото тракторите по време на Руско-Китайската война от 50те.

    Защо сте толкова наивни?

    06:51 08.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    18 18 Отговор

    До коментар #16 от "8888":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    06:52 08.06.2026

  • 23 Т Живков

    12 12 Отговор
    Само така!

    06:53 08.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    16 14 Отговор

    До коментар #7 от "Маринов":

    Ако ще и Сталин 8 да идва.

    06:57 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АУУУУУ

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "сигурно си":

    ЗАЩО ТИ В ОКОПИТЕ ЛИ СИ ? МНОГО СИ ЕНТУСИАЗИРАН ....ТУК В КОМЕНТАРИТЕ.......АМА ДО ТАМ😱😱😱😱 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    06:59 08.06.2026

  • 31 Хитра копейка

    13 11 Отговор
    Има ли изгоряла вата?

    07:02 08.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Патническш влак

    13 3 Отговор
    Превозвал е патки. Другият пат да привозва мисирки.

    07:03 08.06.2026

  • 34 Калинов

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Маринов":

    Не "пътнически", а "патнически". Чети бе!

    Патническите влакови превозват патки за фронта.

    07:05 08.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Въпрос

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Маринов":

    Военните не са ли патници.

    На военнити влакове пише ли "военен влак - дроновете по мен"?

    07:08 08.06.2026

  • 37 Примати

    7 6 Отговор
    Не знам колко от вас знаят но този удар комбиниран с удара от 3 юни а СМЪРТОНОСЕН

    07:08 08.06.2026

  • 38 Вишис

    10 6 Отговор
    За нефта е ясно, всеки ден е така! Работи ли се по изтръгването на Ам-гъл?

    07:08 08.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    5 7 Отговор
    Но руснаците свалили 500 от тях.

    07:10 08.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 така е

    13 10 Отговор
    Постепенно войната се пренася там където и е мястото.

    Коментиран от #56

    07:16 08.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Евгени

    7 3 Отговор
    Добре бе Дневник, гледайте ги малко за грешки тия текстове преди да ги публикувате. Тек съм срещал всякакви неща. Как руската армия напредва в Русия, как украйнците ударили украйнски петролни депа. А за граматическите грешки, като патнически влак, те са неизброими.

    Коментиран от #48

    07:17 08.06.2026

  • 46 Космос

    12 13 Отговор
    Руската армия е един балон.

    Коментиран от #52

    07:21 08.06.2026

  • 47 Селски бек

    5 3 Отговор
    5 $ BILLION LOST, туй милярди ли са, или трильони са ва?

    07:21 08.06.2026

  • 48 здрасти

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Евгени":

    Възможни са технически грешки при превода на дописките от руски език. А за Дневника е нормално.

    07:22 08.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Руснаци

    10 10 Отговор
    Bloomberg съобщава, че руският износ на петрол е достигнал рекордно високо ниво от 2022 г. насам, с 3,46 милиона барела, превозвани на ден - това е един супертанкер на ден. Всъщност публикацията е малко преувеличена: през юли 2025 г. вече продавахме 3,12 милиона барела на ден, а през март 2024 г. - едва 3,8 милиона барела на ден.
    Следователно слуховете, че стачките срещу рафинериите и конфискациите на танкери ще свалят руския износ на петрол до рекордни нива, са преувеличени. Очаква се Русия да получи допълнителни 50 милиарда долара печалба в резултат на продължителния конфликт с Иран.

    Хахахаха и нека укрите почнат да ревът сега, Русия щяла да фалира хахахаха, 50 млрд само от петрол за няколко месеца, руснаците не са наркомана да се молят хахаха

    Коментиран от #60

    07:24 08.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Смешници...

    11 9 Отговор
    С единични удари резултата е точно 0...
    Фронта си върви в посока Кииф и толкоз

    Коментиран от #55

    07:25 08.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хм...

    12 6 Отговор

    До коментар #53 от "Смешници...":

    Само още три дни и сте там.

    Коментиран от #58

    07:28 08.06.2026

  • 56 Хахахахаха

    9 5 Отговор

    До коментар #43 от "така е":

    По удари на депа от едната страна, а другата взима територии хахахаха, прави си едните печелят и избиват укрите, другите от нямане на къде удрят депа хахахахах

    Коментиран от #59

    07:29 08.06.2026

  • 57 Дон Корлеоне

    5 6 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:29 08.06.2026

  • 58 Руснаци

    4 8 Отговор

    До коментар #55 от "Хм...":

    Укрите ни помагат, ние какво сме виновни, укрите се изтеглят към Киев, там на по добри позиции хахахаха

    07:30 08.06.2026

  • 59 Пръчат

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахахаха":

    хахахахахахах хахахах ХАХАХАХАХАХ ХАХАХ
    ХАХАХАХ ХАХА!

    07:34 08.06.2026

  • 60 Дедо

    8 3 Отговор

    До коментар #51 от "Руснаци":

    Що ми се струва, че преди две годин руснаците прибираха по един милярд долара на ден от гас и петрол?

    Коментиран от #63, #66, #68

    07:39 08.06.2026

  • 61 Българин

    3 2 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    07:42 08.06.2026

  • 62 Не е важно как започва

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гук":

    Деня, а как ще завърши!
    « Който се смее последен, се смее най- доюре».
    Да обстрелваш пътнически влак показва не надмощие, а безсилие! Зеленски е побеснял, че Путин го не према любовните му сеимтения за интимна среща!

    Коментиран от #64

    07:43 08.06.2026

  • 63 Руснаци

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Дедо":

    Ахххахаха, това ли измисли, мъка голяма хахахахах, нали фалираха руснаците А 5 месеца 50 млрд хаха, а ония наркоман се моли се 5 млрд хахахахах

    Коментиран от #65

    07:44 08.06.2026

  • 64 Хахахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "Не е важно как започва":

    Наркомана видя, че няма успехи на фронта, народа му загива, не успя да фалира Русия и му остана това, ама и то ще бъде още малко, закривай 404 то и без това мъже не останаха

    Коментиран от #69, #70

    07:45 08.06.2026

  • 65 Дедо

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Руснаци":

    Хахахах хахаха!

    07:46 08.06.2026

  • 66 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Дедо":

    Да. Така беше.

    07:46 08.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пише се МилИАрд на български език

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Дедо":

    Допускате елементарни правописни грешки, а сте си повярвали, че може да разсъждавате.
    Да не говорим, че в самата "статия" е пълно с граматични, пунктуационни и логически грешки.

    07:46 08.06.2026

  • 69 хе хе

    5 3 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахахаха":

    Над 75% от оръжието необходимо на украинската армия вече е собствено пройзводство. И го пройзвежда в такива огромни количества, че и остава и за износ. Затова все по-малко се чува думата на Вашингтон, която играеше ролята на спирачка Украйна да не удря цели в РФ.

    Коментиран от #71, #72

    07:48 08.06.2026

  • 70 Ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахахаха":

    След 4 годишна АбАсрАция войната се пренесе в Рашистан.

    Коментиран от #77

    07:49 08.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Руснаци

    1 4 Отговор

    До коментар #69 от "хе хе":

    Ти сериозен ли си, хахаха тея 5 година ракета не могат си направят, май си леко луд, дроновете ги правят масово в Европа. Осъзнай се малко и не се излагай

    Коментиран от #90

    07:50 08.06.2026

  • 73 Дайте един път

    1 4 Отговор
    какво се случва в Украйна! Ясно е, че пропагандата е зор да изкарат терористите, че побеждават, за да източвате парите на Европа, но реалността е друга.

    Коментиран от #79

    07:51 08.06.2026

  • 74 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Ако тупин беше приел мир, нефтобазата щеше още да е здрава. И въобще всичко щеше да е здраво и жертви нямаше да има, ако тупин не беше започнал война.

    07:51 08.06.2026

  • 75 Гражданин

    4 0 Отговор
    Даже самият Зеленски не е вярвал че ще е толкова успешен, а руската армия толкова кeкава! Даже и аз не съм вярвал! А вие, господин Путин?

    07:52 08.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хахахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #70 от "Ха ха":

    Те от години си удрят депа с надеждата да фалират руснаците, ама като гледам слабо, успехите им са колкото на фронта-никакви

    07:52 08.06.2026

  • 78 Бг гражданин

    3 2 Отговор
    Путин предател на Русия!!! Горбачов - Белязаният започна ,Путин ще довърши Русия! Мека Мара,стигна до Киев ,измамиха го ,върна войските,сега го бомбят яко в цяла Русия ,а реакция нула!

    07:53 08.06.2026

  • 79 Това е сайт, който се спонсорира от

    2 5 Отговор

    До коментар #73 от "Дайте един път":

    Дойче Веле. Един от най-гнусните русофобни сайтове, предназначен за промиване на мозъците на най-слабоинтелигентните българи.

    07:54 08.06.2026

  • 80 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    4 0 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #84

    07:54 08.06.2026

  • 81 Ай, жива да не бях. Защо не му дадох!

    3 0 Отговор
    Украйна се готви да изнася оръжия, тъй като страната произвежда „повече, отколкото изискват въоръжените ѝ сили“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.
    „В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, каза той снощи в традиционното си видеообръщение към нацията.
    Зеленски с план за оръжейната индустрия в Украйна
    „Износът на украински оръжия ще стане реалност. Нуждите на украинските военни винаги ще са на първо място и за тях ще има достатъчно доставки - те ще вземат това, което е необходимо, а свръхпродукцията ще отива за износ“, подчерта той.
    Зеленски посочи, че Украйна вече работи със страни от Близкия изток, Европа и Кавказ по специален формат за сътрудничество, известен като „сделки за дронове“.
    „На масата имаме и предложение за нашите американски партньори“, добави той.
    Според сделката може да се изнасят дронове, отбранителни системи и други видове оръжия, като на нея се гледа като на начин за подобряване на финансите на страната.

    Коментиран от #86

    07:55 08.06.2026

  • 82 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Работайте братя украинци.

    07:56 08.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Здравей тротке

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    От рано днес започна с папагаленето. Глупака няма почивен ден. 😄

    07:57 08.06.2026

  • 85 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Тупин докато не унищожи русия, няма да се спре.

    07:57 08.06.2026

  • 86 Да цитираш какво казал Зеленски е

    1 4 Отговор

    До коментар #81 от "Ай, жива да не бях. Защо не му дадох!":

    признак на психическо разтройство.

    07:57 08.06.2026

  • 87 да те питам олекна ли ти?

    0 3 Отговор

    До коментар #83 от "Тиквата ти е на рамената, но не служи за":

    Ей сега на украинците им се разказа играта!

    07:59 08.06.2026

  • 88 Механик

    1 0 Отговор
    Ууудриии!

    07:59 08.06.2026

  • 89 оня с коня

    2 0 Отговор
    До неотдавна Русофилите сГордост публикуваха офиц статистика колко е цената на Литър гориво в Руските Бензостанции.Ако обаче искат да са Актуални,редно еда съобщят и колко е цената на Литър Гориво "НА ЧЕРНО" в Русия,щото "На Бяло" изобщо липсва.А това е много важно,щото засяга директно успешната продажбата на Руски Самоходи сделани "С Тесла и Руска Любов" в незнайните Автозаводи из необятна русия.

    Коментиран от #91

    07:59 08.06.2026

  • 90 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Руснаци":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #92, #94

    08:02 08.06.2026

  • 91 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "оня с коня":

    Цена на литър бензин в Крим -0,00😁😁😁

    08:03 08.06.2026

  • 92 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    08:03 08.06.2026

  • 93 пламен

    2 0 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    08:03 08.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Кирил

    2 1 Отговор
    И за пилешките мозъци стана ясно че русия загуби войната която започна

    Коментиран от #97, #99

    08:04 08.06.2026

  • 96 руззззНаци

    2 0 Отговор
    До пълен разпад на монголотатарската недоимперия!

    08:04 08.06.2026

  • 97 Отивай да кудкудякаш

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Кирил":

    и не ни занимавай с психичните си проблеми.

    08:05 08.06.2026

  • 98 Цомчо Плюнката

    0 0 Отговор
    Влакът се е придвижвал незаконно на украинска територия.

    08:05 08.06.2026

  • 99 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Кирил":

    Факт.

    08:06 08.06.2026

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