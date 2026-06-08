ВСУ атакуваха с над 50 дрона ключовата нефтобаза "Грушевая" в Новоросийск ВИДЕО

Украйна извърши масирани атаки с дронове, които поразиха ключова енергийна и транспортна инфраструктура на територията на Руската федерация и окупирания полуостров Крим.
Основните удари са насочени срещу петролния сектор и военната логистика на Москва, като са потвърдени сериозни щети и жертви сред обслужващия персонал.
Нефтобаза „Грушевая“ в Новоросийск, част от претоварния комплекс „Шесхарис“ на АО „Черномортранснефт“ (структура на „Транснефт“), бе атакувана от над 50 дрона.
„Грушевая“ е най-голямото нефтохранилище в Кавказ. В резултат на преките попадения избухна мащабен пожар в резервоарния парк. Обектът е ключов за износа на руски петрол през черноморското пристанище.
Руското министерство на отбраната съобщи за прихващането на десетки безпилотни апарати, но мащабът на пожара в Новоросийск показва, че значителна част от дроновете са пробили ПВО защитата.
Украински дрон атакува директно патнически влак, движещ се по линията Москва – Симферопол.
Ударът е нанесен по локомотива на композицията.
При удара е загинал помощник-машинистът, а машинистът е ранен. По данни на назначените от Русия власти, никой от пътниците във вагоните не е пострадал.
Местни източници съобщават за среднощни взривове и пожар в електрическа подстанция в Мариупол, както и за нов голям пожар в Алчевск (Луганска област).
Тези удари са част от кампанията на Въоръжените сили на Украйна за прекъсване на сухопътния логистичен коридор към Крим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да превеждам ли текста от картинката?
06:39 08.06.2026
4 Гук
Коментиран от #62
06:40 08.06.2026
5 Мѝни!
До коментар #2 от "Пустиня(к)":Нема хванеш хе мороиди.
06:40 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да не плачат
Коментиран от #12, #20
06:43 08.06.2026
9 Ние
06:47 08.06.2026
10 Хахахахаха
06:48 08.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Герги
До коментар #8 от "Да не плачат":Ти виждаш само украинските атаки,не видя колко цивилен народ изби руският ботуш..
Коментиран от #19
06:49 08.06.2026
13 Хм Хм
До коментар #7 от "Маринов":"Украински дрон атакува директно патнически влак..."
Цитирам дословно изречението под картинката. Може би влакът е бил пАтнически, което навява на мисълта, че е превозвал патици.
06:50 08.06.2026
14 Лесен отговор
До коментар #7 от "Маринов":НЕМОЖАЧИ са орковете, могат само да Zаблатяват където стъпят
06:50 08.06.2026
15 ВСУ
06:50 08.06.2026
16 8888
Коментиран от #22
06:50 08.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Путин гол от кръста надолу без кон
06:51 08.06.2026
19 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #12 от "Герги":И колко милиони им разби живота и без да ги е убивал
06:51 08.06.2026
20 Кой ти каза че е пътнически?
До коментар #8 от "Да не плачат":Толкова пътнически, колкото тракторите по време на Руско-Китайската война от 50те.
Защо сте толкова наивни?
06:51 08.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #16 от "8888":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
06:52 08.06.2026
23 Т Живков
06:53 08.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #7 от "Маринов":Ако ще и Сталин 8 да идва.
06:57 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 АУУУУУ
До коментар #25 от "сигурно си":ЗАЩО ТИ В ОКОПИТЕ ЛИ СИ ? МНОГО СИ ЕНТУСИАЗИРАН ....ТУК В КОМЕНТАРИТЕ.......АМА ДО ТАМ😱😱😱😱 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
06:59 08.06.2026
31 Хитра копейка
07:02 08.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Патническш влак
07:03 08.06.2026
34 Калинов
До коментар #7 от "Маринов":Не "пътнически", а "патнически". Чети бе!
Патническите влакови превозват патки за фронта.
07:05 08.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Въпрос
До коментар #7 от "Маринов":Военните не са ли патници.
На военнити влакове пише ли "военен влак - дроновете по мен"?
07:08 08.06.2026
37 Примати
07:08 08.06.2026
38 Вишис
07:08 08.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
07:10 08.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 така е
Коментиран от #56
07:16 08.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Евгени
Коментиран от #48
07:17 08.06.2026
46 Космос
Коментиран от #52
07:21 08.06.2026
47 Селски бек
07:21 08.06.2026
48 здрасти
До коментар #45 от "Евгени":Възможни са технически грешки при превода на дописките от руски език. А за Дневника е нормално.
07:22 08.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Руснаци
Следователно слуховете, че стачките срещу рафинериите и конфискациите на танкери ще свалят руския износ на петрол до рекордни нива, са преувеличени. Очаква се Русия да получи допълнителни 50 милиарда долара печалба в резултат на продължителния конфликт с Иран.
Хахахаха и нека укрите почнат да ревът сега, Русия щяла да фалира хахахаха, 50 млрд само от петрол за няколко месеца, руснаците не са наркомана да се молят хахаха
Коментиран от #60
07:24 08.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Смешници...
Фронта си върви в посока Кииф и толкоз
Коментиран от #55
07:25 08.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хм...
До коментар #53 от "Смешници...":Само още три дни и сте там.
Коментиран от #58
07:28 08.06.2026
56 Хахахахаха
До коментар #43 от "така е":По удари на депа от едната страна, а другата взима територии хахахаха, прави си едните печелят и избиват укрите, другите от нямане на къде удрят депа хахахахах
Коментиран от #59
07:29 08.06.2026
57 Дон Корлеоне
07:29 08.06.2026
58 Руснаци
До коментар #55 от "Хм...":Укрите ни помагат, ние какво сме виновни, укрите се изтеглят към Киев, там на по добри позиции хахахаха
07:30 08.06.2026
59 Пръчат
До коментар #56 от "Хахахахаха":хахахахахахах хахахах ХАХАХАХАХАХ ХАХАХ
ХАХАХАХ ХАХА!
07:34 08.06.2026
60 Дедо
До коментар #51 от "Руснаци":Що ми се струва, че преди две годин руснаците прибираха по един милярд долара на ден от гас и петрол?
Коментиран от #63, #66, #68
07:39 08.06.2026
61 Българин
07:42 08.06.2026
62 Не е важно как започва
До коментар #4 от "Гук":Деня, а как ще завърши!
« Който се смее последен, се смее най- доюре».
Да обстрелваш пътнически влак показва не надмощие, а безсилие! Зеленски е побеснял, че Путин го не према любовните му сеимтения за интимна среща!
Коментиран от #64
07:43 08.06.2026
63 Руснаци
До коментар #60 от "Дедо":Ахххахаха, това ли измисли, мъка голяма хахахахах, нали фалираха руснаците А 5 месеца 50 млрд хаха, а ония наркоман се моли се 5 млрд хахахахах
Коментиран от #65
07:44 08.06.2026
64 Хахахахаха
До коментар #62 от "Не е важно как започва":Наркомана видя, че няма успехи на фронта, народа му загива, не успя да фалира Русия и му остана това, ама и то ще бъде още малко, закривай 404 то и без това мъже не останаха
Коментиран от #69, #70
07:45 08.06.2026
65 Дедо
До коментар #63 от "Руснаци":Хахахах хахаха!
07:46 08.06.2026
66 така е
До коментар #60 от "Дедо":Да. Така беше.
07:46 08.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Пише се МилИАрд на български език
До коментар #60 от "Дедо":Допускате елементарни правописни грешки, а сте си повярвали, че може да разсъждавате.
Да не говорим, че в самата "статия" е пълно с граматични, пунктуационни и логически грешки.
07:46 08.06.2026
69 хе хе
До коментар #64 от "Хахахахаха":Над 75% от оръжието необходимо на украинската армия вече е собствено пройзводство. И го пройзвежда в такива огромни количества, че и остава и за износ. Затова все по-малко се чува думата на Вашингтон, която играеше ролята на спирачка Украйна да не удря цели в РФ.
Коментиран от #71, #72
07:48 08.06.2026
70 Ха ха
До коментар #64 от "Хахахахаха":След 4 годишна АбАсрАция войната се пренесе в Рашистан.
Коментиран от #77
07:49 08.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Руснаци
До коментар #69 от "хе хе":Ти сериозен ли си, хахаха тея 5 година ракета не могат си направят, май си леко луд, дроновете ги правят масово в Европа. Осъзнай се малко и не се излагай
Коментиран от #90
07:50 08.06.2026
73 Дайте един път
Коментиран от #79
07:51 08.06.2026
74 Хахахаха
07:51 08.06.2026
75 Гражданин
07:52 08.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Хахахахаха
До коментар #70 от "Ха ха":Те от години си удрят депа с надеждата да фалират руснаците, ама като гледам слабо, успехите им са колкото на фронта-никакви
07:52 08.06.2026
78 Бг гражданин
07:53 08.06.2026
79 Това е сайт, който се спонсорира от
До коментар #73 от "Дайте един път":Дойче Веле. Един от най-гнусните русофобни сайтове, предназначен за промиване на мозъците на най-слабоинтелигентните българи.
07:54 08.06.2026
80 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
Коментиран от #84
07:54 08.06.2026
81 Ай, жива да не бях. Защо не му дадох!
„В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, каза той снощи в традиционното си видеообръщение към нацията.
Зеленски с план за оръжейната индустрия в Украйна
„Износът на украински оръжия ще стане реалност. Нуждите на украинските военни винаги ще са на първо място и за тях ще има достатъчно доставки - те ще вземат това, което е необходимо, а свръхпродукцията ще отива за износ“, подчерта той.
Зеленски посочи, че Украйна вече работи със страни от Близкия изток, Европа и Кавказ по специален формат за сътрудничество, известен като „сделки за дронове“.
„На масата имаме и предложение за нашите американски партньори“, добави той.
Според сделката може да се изнасят дронове, отбранителни системи и други видове оръжия, като на нея се гледа като на начин за подобряване на финансите на страната.
Коментиран от #86
07:55 08.06.2026
82 Хахахаха
07:56 08.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Здравей тротке
До коментар #80 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":От рано днес започна с папагаленето. Глупака няма почивен ден. 😄
07:57 08.06.2026
85 Хахахаха
07:57 08.06.2026
86 Да цитираш какво казал Зеленски е
До коментар #81 от "Ай, жива да не бях. Защо не му дадох!":признак на психическо разтройство.
07:57 08.06.2026
87 да те питам олекна ли ти?
До коментар #83 от "Тиквата ти е на рамената, но не служи за":Ей сега на украинците им се разказа играта!
07:59 08.06.2026
88 Механик
07:59 08.06.2026
89 оня с коня
Коментиран от #91
07:59 08.06.2026
90 Руската пропаганда
До коментар #72 от "Руснаци":Има за цел глупака.
Коментиран от #92, #94
08:02 08.06.2026
91 Гресирана ватенка
До коментар #89 от "оня с коня":Цена на литър бензин в Крим -0,00😁😁😁
08:03 08.06.2026
92 Така е
До коментар #90 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
08:03 08.06.2026
93 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
08:03 08.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Кирил
Коментиран от #97, #99
08:04 08.06.2026
96 руззззНаци
08:04 08.06.2026
97 Отивай да кудкудякаш
До коментар #95 от "Кирил":и не ни занимавай с психичните си проблеми.
08:05 08.06.2026
98 Цомчо Плюнката
08:05 08.06.2026
99 Това е безспорен
До коментар #95 от "Кирил":Факт.
08:06 08.06.2026