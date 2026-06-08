ВСУ атакуваха с над 50 дрона ключовата нефтобаза "Грушевая" в Новоросийск ВИДЕО

Украйна извърши масирани атаки с дронове, които поразиха ключова енергийна и транспортна инфраструктура на територията на Руската федерация и окупирания полуостров Крим.

Основните удари са насочени срещу петролния сектор и военната логистика на Москва, като са потвърдени сериозни щети и жертви сред обслужващия персонал.

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Нефтобаза „Грушевая“ в Новоросийск, част от претоварния комплекс „Шесхарис“ на АО „Черномортранснефт“ (структура на „Транснефт“), бе атакувана от над 50 дрона.

„Грушевая“ е най-голямото нефтохранилище в Кавказ. В резултат на преките попадения избухна мащабен пожар в резервоарния парк. Обектът е ключов за износа на руски петрол през черноморското пристанище.

Руското министерство на отбраната съобщи за прихващането на десетки безпилотни апарати, но мащабът на пожара в Новоросийск показва, че значителна част от дроновете са пробили ПВО защитата.

Украински дрон атакува директно патнически влак, движещ се по линията Москва – Симферопол.

Ударът е нанесен по локомотива на композицията.

При удара е загинал помощник-машинистът, а машинистът е ранен. По данни на назначените от Русия власти, никой от пътниците във вагоните не е пострадал.

Местни източници съобщават за среднощни взривове и пожар в електрическа подстанция в Мариупол, както и за нов голям пожар в Алчевск (Луганска област).

Тези удари са част от кампанията на Въоръжените сили на Украйна за прекъсване на сухопътния логистичен коридор към Крим.