Европейската автомобилна индустрия иска отлагане на новите мита за електрически превозни средства

Тревожни сигнали отекват по високите етажи на европейския автомобилен бизнес, докато производителите на Стария континент са изправени пред безпощадно състезание с времето. Големите играчи в сектора, подкрепени от колегите си от Обединеното кралство, отправиха спешен апел към Европейската комисия за незабавна ревизия на действащото търговско споразумение. Причината за това крайно решение е ясна – индустрията просто не е в състояние да покрие драстичните изисквания за произход на компонентите, които по план трябва да влязат в сила от 1 януари 2027 година.

Регулациите изглеждат логични на хартия, но реалността на пазара се оказа съвсем различна. Според настоящите разпоредби, за да избегнат солените мита, електромобилите трябва да докажат, че лъвският пай от добавената им стойност е генериран локално. Това важи с особена сила за най-скъпия компонент – батерията, където до 70% от стойността трябва да бъде с европейски произход. Европейските заводи обаче изостават драматично с изграждането на производствени мощности и вместо очакваните 60% покритие, до заветната 2027 година местните фабрики ще успеят да осигурят едва скромните под 20% от необходимия капацитет.

Задъханата верига за доставки се превърна в истински препъникамък, за което алармират от влиятелните асоциации ACEA и SMMT. Проблемите се трупат като лавина: от дългогодишни забавяния в логистиката, през космическите разходи за производство в Европа (които надхвърлят китайските алтернативи с цели 30%), до пълния монопол на Китай върху ключови суровини като лития. Очевидно е, че европейските марки са притиснати до стената, което поставя под сериозна заплаха тяхната конкурентоспособност на глобалната сцена. А горчивата хапка накрая ще трябва да я изпият крайните потребители, които ще се сблъскат с неизбежно и сериозно поскъпване на новите екологични автомобили.

В опит да спасят ситуацията и да защитят милиардните си съвместни инвестиции, Брюксел и Лондон трескаво търсят спасителен компромис. От Европейската комисия вече официално потвърдиха, че са в непрекъснат диалог с бизнеса, за да намерят изход от патовата ситуация. Очаква се горещата тема за китайската доминация и пазарния натиск от Азия да бъде сред основните акценти на предстоящата среща на върха на лидерите от общността, насрочена за 18 юни.