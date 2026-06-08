Европейската автомобилна индустрия иска отлагане на новите мита за електрически превозни средства

Тревожни сигнали отекват по високите етажи на европейския автомобилен бизнес, докато производителите на Стария континент са изправени пред безпощадно състезание с времето. Големите играчи в сектора, подкрепени от колегите си от Обединеното кралство, отправиха спешен апел към Европейската комисия за незабавна ревизия на действащото търговско споразумение. Причината за това крайно решение е ясна – индустрията просто не е в състояние да покрие драстичните изисквания за произход на компонентите, които по план трябва да влязат в сила от 1 януари 2027 година.
Регулациите изглеждат логични на хартия, но реалността на пазара се оказа съвсем различна. Според настоящите разпоредби, за да избегнат солените мита, електромобилите трябва да докажат, че лъвският пай от добавената им стойност е генериран локално. Това важи с особена сила за най-скъпия компонент – батерията, където до 70% от стойността трябва да бъде с европейски произход. Европейските заводи обаче изостават драматично с изграждането на производствени мощности и вместо очакваните 60% покритие, до заветната 2027 година местните фабрики ще успеят да осигурят едва скромните под 20% от необходимия капацитет.
Задъханата верига за доставки се превърна в истински препъникамък, за което алармират от влиятелните асоциации ACEA и SMMT. Проблемите се трупат като лавина: от дългогодишни забавяния в логистиката, през космическите разходи за производство в Европа (които надхвърлят китайските алтернативи с цели 30%), до пълния монопол на Китай върху ключови суровини като лития. Очевидно е, че европейските марки са притиснати до стената, което поставя под сериозна заплаха тяхната конкурентоспособност на глобалната сцена. А горчивата хапка накрая ще трябва да я изпият крайните потребители, които ще се сблъскат с неизбежно и сериозно поскъпване на новите екологични автомобили.
В опит да спасят ситуацията и да защитят милиардните си съвместни инвестиции, Брюксел и Лондон трескаво търсят спасителен компромис. От Европейската комисия вече официално потвърдиха, че са в непрекъснат диалог с бизнеса, за да намерят изход от патовата ситуация. Очаква се горещата тема за китайската доминация и пазарния натиск от Азия да бъде сред основните акценти на предстоящата среща на върха на лидерите от общността, насрочена за 18 юни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изглежда, че
Коментиран от #3
10:42 08.06.2026
2 Така е
Най-вече натриеви, защото това е локален и неизчерпаем ресурс.
А те постоянно обясняваха, че модата на електромобилите ще отмине и бъдещето принадлежи на водорода и хибридите на синтетични горива и трябва всичките милиарди да се хвърлят във водород!
10:45 08.06.2026
3 Антислънчев антиелектрик
До коментар #1 от "Изглежда, че":Европа винаги действа така, през 2034 автомобилните производители за първи път ще чуят че през 2035 ще има забрана за ДВГ. Вероятно ще е пак през май 2034, когато ще четем че автомобилната промишленост има само половин година да се приготви!.
Точно както първият сняг през декември винаги изненадва снегопочистващата техника в България, защото не са имали време да се подготвят
Коментиран от #4
10:47 08.06.2026
4 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #3 от "Антислънчев антиелектрик":Това с ДВГ и Слънчасалите електрици е като
басейн със два сектора
за НЕпик@ешти и за ПИкаешти❗
Планетата Земя е обща, а да отделяте въздуха над Европа е като да спрете Сахарските дъждове над нашия континент❗
11:01 08.06.2026