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Отвориха временния обходен път над свлачището край Смолян
  Тема: Войната на пътя

Отвориха временния обходен път над свлачището край Смолян

8 Юни, 2026 12:04 1 145 5

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  • обходен път

Автомобилите могат да се движат свободно до 9.00 часа сутринта и след 17.00 часа вечерта

Отвориха временния обходен път над свлачището край Смолян - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян - Пампорово, е отворен за движение.

Автомобилите могат да се движат свободно до 9.00 часа сутринта и след 17.00 часа вечерта заради довършителните дейности по пътната отсечка, по която през деня се работи, уточни БНР.

По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3,5 тона, а за работещите в курорта - и за автомобили със специален режим на движение.

Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян - Стойките - Пампорово и през прохода Рожен.


Смолян / България
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