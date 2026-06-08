Отвориха временния обходен път над свлачището край Смолян

Временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян - Пампорово, е отворен за движение.
Автомобилите могат да се движат свободно до 9.00 часа сутринта и след 17.00 часа вечерта заради довършителните дейности по пътната отсечка, по която през деня се работи, уточни БНР.
По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3,5 тона, а за работещите в курорта - и за автомобили със специален режим на движение.
Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян - Стойките - Пампорово и през прохода Рожен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:07 08.06.2026
2 Директора👨✈️
Коментиран от #5
12:12 08.06.2026
3 кюфтета без лук не одобрявам
12:14 08.06.2026
4 Новата
12:28 08.06.2026
5 Гyмен кРадев БОгаТАШа
До коментар #2 от "Директора👨✈️":Така е, но нищо не се е променило и при фатмака.
350 млн. при румбата плащаме на руско-турския консорциум Боташ само за въздух .
12:38 08.06.2026