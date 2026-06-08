Audi представи суперавтомобила Nuvolari - най-бързия шосеен модел в историята на марката (ВИДЕО)

Светлините на прожекторите в Монако осветиха едно от най-ексклузивните и технологични творения на германското инженерство за последните години. Точно в навечерието на емблематичната надпревара от Формула 1 по улиците на княжеството, Audi хвърли ръкавицата в сегмента на екзотичните суперколи с премиерата на главозамайващия модел Nuvolari. Този хибриден болид е готов да пренапише законите на физиката със зашеметяващите си 1001 конски сили, способност да развива над 350 км/ч и ураганно ускорение от място до 100 км/ч за едва 2.6 секунди.

Новото купе се явява официален идеологически приемник на отиващото си в историята иконично R8, като първите екземпляри ще стъпят на асфалта в началото на 2027 г. От централата в Инголщад обаче дават ясно да се разбере, че тук летвата е вдигната до небесата – цената на Nuvolari е фиксирана на космическите 600 000 евро, а тиражът ще бъде строго ограничен до едва 499 бройки за целия свят. Името на модела не е случайно – то е дълбок поклон пред паметта на легендарния италиански пилот от златната ера на моторните спортове през 30-те години Тацио Нуволари, който ковеше победи зад волана на състезателните болиди Auto Union.

От гледна точка на естетиката, екстремното оръжие е директна производствена еволюция на миналогодишната дизайнерска студия Concept C. Силуетът грабва окото с изключително нисък, обтекаем профил, наточени фасетирани линии, лазерно тънки светлини и огромни пасти за охлаждащ въздух. Истинската магия обаче е в скритата аеродинамика. Автомобилът е оборудван с интелигентно задно крило и активна DRS система, взаимствана директно от Кралските гонки, която намалява челното съпротивление на правите за постигане на максимална скорост.

Германците не крият, че по стара традиция са работили ръка за ръка с италианските си колеги от Sant'Agata Bolognese. В основата на архитектурата лежи най-новата платформа на Lamborghini Temerario. Конструкцията комбинира свръхлека алуминиева рама с външни панели, изпечени изцяло от въглеродни влакна, благодарение на което общото тегло на машината е заковано на скромните за хибрид 1690 килограма.

Вътре в кокпита цари изискан минимализъм, а визуалната тема е директна препратка към миналото. Цветовете на фината естествена кожа и алкантарата повтарят едно към едно интериора на историческия състезателен сребърен звяр Auto Union Type C, с който Нуволари е мачкал конкуренцията на пистата. Пред погледа на пилота е разположен преден дигитален клъстер, подпомогнат от вертикално ориентиран централен екран. Двете дълбоки спортни корита с карбонова черупка пък са разделени от масивна централна конзола.

Истинското технологично торнадо обаче се крие в задвижването. От Lamborghini Temerario е заимствана усъвършенстваната plug-in хибридна система, състояща се от 4,0-литров V8 мотор с две турбини и три подпомагащи електрически агрегата. Благодарение на фините настройки на немските инженери, системната мощност е нараснала до бруталните 1001 к.с. На борда е монтирана и компактна батерия с капацитет 7.3 kWh, която позволява на колата да се промъква напълно безшумно в градски условия само на ток.

Динамиката на писта е просто стряскаща: освен спринта до стотачка за 2.6 секунди, Nuvolari прелита границата от 200 км/ч за едва 6.8 секунди, циментирайки статуса си на най-бързото серийно Audi, правено някога. За да може тази мощ да се управлява безопасно, умната система за задвижване на четирите колела преразпределя нютон-метрите между осите с милисекундна точност, а за търсачите на силни усещания електронният контрол на сцеплението може да бъде напълно изключен. Укротяването на този разярен звяр е поверено на масивни карбоново-керамични спирачни апарати с диаметър на дисковете 420 мм отпред и 410 мм отзад.