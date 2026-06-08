Продава се двигател от Bugatti Chiron, но с малка уловка

Ако някога сте си мечтали да притежавате двигател на Bugatti, то правилният момент изглежда е настъпил. На пазара се появи истински паметник на инженерството в областта на двигателите с вътрешно горене, но има една сериозна уловка за всеки автомобилен ентусиаст с дълбок джоб, който иска да го вгради в свой проект. Един от едва 12-те фабрично произведени комплекти от демонстрационен двигател и скоростна кутия на Bugatti Chiron W16 се появи на колекционерския пазар, без никакви ограничения за продажба. Произведени директно от най-добрите специалисти в Молсхайм за глобални шоуруми и международни автомобилни изложения, тези редки статични експонати почти никога не попадат в частни ръце, което прави тази конкретна оферта истинска автомобилна рядкост.

Двигателят показва отблизо сложната система на 8,0-литровия агрегат с четири турбокомпресора, допълнена с оригинални сензори, контролни модули, кабелни снопове и структурни елементи. За най-доброто представяне в гаража или хола, цялото оборудване почива върху подвижна стойка с колела, оборудвана с вградено LED осветление. Bugatti дори го е придружила със специален куфар, съдържащ инструкции за разопаковане, заедно с електрически адаптери, за да можете да осветите експоната навсякъде по света.

Не очаквайте обаче тази механична скулптура да заръмжи. В обявата изрично е посочена официална документация от Bugatti Automobiles S.A.S., удостоверяваща, че конструкцията е напълно очистена от всички опасни материали и работни течности. В бележката от фабриката изрично се посочва, че агрегатът служи единствено като декоративен елемент и структурно е неспособен да работи. След като е напуснал фабриката през 2024 година, двигателят прекарва две години скрит в климатизирано хранилище, преди настоящият продавач да реши да проучи пазара.

Макар в обявата понастоящем да е посочено „цена по запитване“, историческите пазарни данни сочат, че тази скулптура ще достигне астрономическа сума. Реалните, работещи резервни задвижващи агрегати W16 редовно надхвърлят границата от 850 000 евро, което неизбежно повишава стойността на тези официални, силно ограничени фабрични експонати.