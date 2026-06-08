Пашинян заяви, че „триглавата партия на войната” е загубила изборите в Армения

След вчерашните парламентарни избори в Армения „Граждански договор“ отново ще има парламентарно мнозинство и ще сформира самостоятелно правителство, заяви премиерът на страната Никол Пашинян по време на обсъждането на изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. в Народното събрание, цитиран от местните медии, предаде БТА.
„Преди всичко бих искал да поздравя народа на Армения за победата му на изборите. Народът на Армения се изправи, за да защити държавата, да защити независимостта, да защити бъдещето, да защити мира, да защити Армения", заяви премиерът Пашинян, след което коментира резултатите от изборите и влизането на трите опозиционни сили - блоковете "Армения" и "Силна Армения", както и партия "Просперираща Армения" - в новия парламент.
"Трябва да отбележа, че триглавата партия на войната е разбита. Това е важен, но не окончателен резултат, защото вярвам, че народът ясно изрази волята си триглавата партия на войната и съпътстващата я престъпна олигархична система да бъдат премахнати в Армения", заяви Пашинян.
Той нарече този въпрос „една от най-важните цели на политическото мнозинство и правителството“, която трябва да бъде изпълнена незабавно и с „много решителни стъпки“.
Под "триглава партия на войната" Пашинян визира трите политически сили, влезли в парламента, но оставащи сега в опозиция на неговата партия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #5
12:22 08.06.2026
2 Никой вече не иска маскали!
Коментиран от #10, #13, #21
12:23 08.06.2026
3 Да жуей тпоглавата партия
12:24 08.06.2026
4 Как
Коментиран от #20
12:24 08.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Раковски
Коментиран от #11
12:25 08.06.2026
7 За съжаление тази красива страна,
Коментиран от #29
12:25 08.06.2026
8 Когато азерите нападнаха Карабах
Те толкова е "велика" великата матушка!
Коментиран от #41
12:25 08.06.2026
9 Бонев
12:26 08.06.2026
10 Изчакай половин година,
До коментар #2 от "Никой вече не иска маскали!":може и по-малко да видиш кво ша стане с тях без Русия и ЕАЕС.
12:27 08.06.2026
11 Рукотворски ,
До коментар #6 от "Раковски":Що са. Из лагаш ?🤭.
12:29 08.06.2026
12 Ивелин Михайлов
До коментар #5 от "Хаха":марш бе зеленска марионетка
12:30 08.06.2026
13 Коко
До коментар #2 от "Никой вече не иска маскали!":Човече, когато нямаше интернет само близките са знаели какъв е умствения ти капацитет. Вече не е така. А кажи сега коя цифра е по голяма - 33 или 66. То бива простотии, но чак толкова.....
12:30 08.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Архимандрисандрит Бибиян
12:32 08.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Щом ,, еврастията" спечели изборите
12:33 08.06.2026
19 Как пък една мурз. илка не се излъга
12:35 08.06.2026
20 Атина Палада
До коментар #4 от "Как":Арменското възраждане под прикритие е партията на Пашинян ,която спечели изборите ,а вие л@п@йте мухите като Кая :))
12:36 08.06.2026
21 Цък
До коментар #2 от "Никой вече не иска маскали!":Младите хора на Армения не искат ЕС, дословно: и сега си живеем добре, в ЕС ще си загубим единтенчността в ЕС. Управляващата партия си направи свое проучване и си даде 60%, след това излезе независимо проучвсне и управляващите имат 32% и трите опозиционни партии над 50%. Няма крайни реьултати и Пашанян обявява победа с пълно мнизинство. Да ви намирисва на Молдова и Румъния.
Коментиран от #23, #24, #30
12:43 08.06.2026
22 Малко късно, но се усетиха арменците
Коментиран от #25
12:45 08.06.2026
23 604
До коментар #21 от "Цък":Това не е темата..така го представят ...поблема е че сдадоха карабах без бой..и тоя пак е вътре...вота е маниполиран!
Коментиран от #26
12:46 08.06.2026
24 Не искат в ЕС
До коментар #21 от "Цък":Затова в Армения има няма 2млн. арменци, а по света над 10млн.
Коментиран от #28, #42
12:48 08.06.2026
25 604
До коментар #22 от "Малко късно, но се усетиха арменците":Проблема им е съседите им с чалми....очевадно е!
Коментиран от #27
12:48 08.06.2026
26 Е как без бой
До коментар #23 от "604":Нали се биха за да го заграбят и после бая бой ядоха докато ги изгонят.
12:50 08.06.2026
27 Чалми от съседите им
До коментар #25 от "604":Носят само южните им съседи, а с тях те имат добри отношения
12:51 08.06.2026
28 Атина Палада
До коментар #24 от "Не искат в ЕС":България от както влезе в ЕС и българите се евакуираха ,в България останаха ...има няма 2,3 милиона етнически българи и половината от тях са пенсионери на преклонна възраст ! Защо избягаха от Европейския съюз,където е България?
Коментиран от #31
12:53 08.06.2026
29 арменците ненавиждат путин
До коментар #7 от "За съжаление тази красива страна,":Явно много обичат Фашиста путин за това гласуваха за Европейска Армения!!!
12:53 08.06.2026
30 глупости на търкалета
До коментар #21 от "Цък":67% са ЗА ЕС. Твоето руско "проучване" по телефона не важи. Поредната пе де Русска партенка ба юалкото ка Пут тинче
12:53 08.06.2026
31 Не знам
До коментар #28 от "Атина Палада":Сигурно избягаха извън ЕС, наварно в Русия🤣🤣
Коментиран от #34
12:54 08.06.2026
32 Някой
Урсулийско мекере!
13:13 08.06.2026
33 БРАВО
13:14 08.06.2026
34 Атина Палада
До коментар #31 от "Не знам":В Русия има 7(седем) милиона българи.Много повече отколкото в България! Защо не искат да се върнат в България?
Коментиран от #35, #38
13:18 08.06.2026
35 Как
До коментар #34 от "Атина Палада":да се върнат , та те не са родени в България , никога не са живели тук ?
13:30 08.06.2026
36 Гориил
13:31 08.06.2026
37 ПОЗДРАВИ ЗА ПОБЕДАТА
13:33 08.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гориил
13:39 08.06.2026
40 си пън
13:50 08.06.2026
41 факуса
До коментар #8 от "Когато азерите нападнаха Карабах":що забравяш,че си правиха учение с говедата и се заиграваха с тях,затуй русия ги остави да им помагат сащ
13:52 08.06.2026
42 не може да бъде
До коментар #24 от "Не искат в ЕС":Това е един странен парадокс -арменците се чувстват добре навсякъде но не и в страната си!?....И те май имат същия проблем като нас -не могат да се управляват сами!?...Другият голям проблем ще бъде ако се окаже че победата на Пашинян е същата като на румънеца Никушор!?
13:58 08.06.2026