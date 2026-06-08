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Пашинян заяви, че „триглавата партия на войната” е загубила изборите в Армения

Пашинян заяви, че „триглавата партия на войната” е загубила изборите в Армения

8 Юни, 2026 12:20 1 572 42

  • армения-
  • никол пашинян-
  • избори

Преди всичко бих искал да поздравя народа на Армения за победата му на изборите, заяви Пашинян

Пашинян заяви, че „триглавата партия на войната” е загубила изборите в Армения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След вчерашните парламентарни избори в Армения „Граждански договор“ отново ще има парламентарно мнозинство и ще сформира самостоятелно правителство, заяви премиерът на страната Никол Пашинян по време на обсъждането на изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. в Народното събрание, цитиран от местните медии, предаде БТА.

„Преди всичко бих искал да поздравя народа на Армения за победата му на изборите. Народът на Армения се изправи, за да защити държавата, да защити независимостта, да защити бъдещето, да защити мира, да защити Армения", заяви премиерът Пашинян, след което коментира резултатите от изборите и влизането на трите опозиционни сили - блоковете "Армения" и "Силна Армения", както и партия "Просперираща Армения" - в новия парламент.

"Трябва да отбележа, че триглавата партия на войната е разбита. Това е важен, но не окончателен резултат, защото вярвам, че народът ясно изрази волята си триглавата партия на войната и съпътстващата я престъпна олигархична система да бъдат премахнати в Армения", заяви Пашинян.

Той нарече този въпрос „една от най-важните цели на политическото мнозинство и правителството“, която трябва да бъде изпълнена незабавно и с „много решителни стъпки“.

Под "триглава партия на войната" Пашинян визира трите политически сили, влезли в парламента, но оставащи сега в опозиция на неговата партия.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    29 15 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Армения падна под азерско робство на турската марионетка пашинян!

    Коментиран от #5

    12:22 08.06.2026

  • 2 Никой вече не иска маскали!

    21 42 Отговор
    Само нашите сбъркани русодебили!

    Коментиран от #10, #13, #21

    12:23 08.06.2026

  • 3 Да жуей тпоглавата партия

    37 7 Отговор
    Триглавата загуби, тпоглавата печели. А коя е била "партия на войната", ще се види много скоро

    12:24 08.06.2026

  • 4 Как

    10 19 Отговор
    Арменското Възраждане взе проценти малко над българския им аналог!

    Коментиран от #20

    12:24 08.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Раковски

    13 37 Отговор
    120000 руски фирми в Българи!!! Някой ни разказват сказки за украинските бежанци и ала-баланици. Какви са тези фирми, каква дейност извършват и дали извършват въобще дейност? Какви агенти се крият за тях, какви капитали? Колко са руските агенти промотирани и захранвани чрез такива фирми? Кога ще се извърши ревизия на руската Лукойл, която от десетилетия не плаща данъци? Кога ще се проверят всички фирми свързани с мутриенски групировки, които източват евросредства в посока Русия?! И ако някой си мисли, че тези въпроси ще се потулят- сериозно е сбъркал. Тепърва се надигат и ще пометат всички руски подлоги и престъпници.

    Коментиран от #11

    12:25 08.06.2026

  • 7 За съжаление тази красива страна,

    38 13 Отговор
    с прекрасен народ ще отиде в небититето благодарение на боклука Пашинян. Арменците го ненавиждат и се заканват да го свалят на сила. Дано успеят,защото работата им отива на изуй гащи.

    Коментиран от #29

    12:25 08.06.2026

  • 8 Когато азерите нападнаха Карабах

    14 37 Отговор
    Путин не можа да защити Армения, въпреки, че РФ и Армения имаха договор!
    Те толкова е "велика" великата матушка!

    Коментиран от #41

    12:25 08.06.2026

  • 9 Бонев

    21 6 Отговор
    Подготвят ги за новото пушечно месо.

    12:26 08.06.2026

  • 10 Изчакай половин година,

    27 6 Отговор

    До коментар #2 от "Никой вече не иска маскали!":

    може и по-малко да видиш кво ша стане с тях без Русия и ЕАЕС.

    12:27 08.06.2026

  • 11 Рукотворски ,

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Раковски":

    Що са. Из лагаш ?🤭.

    12:29 08.06.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    марш бе зеленска марионетка

    12:30 08.06.2026

  • 13 Коко

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Никой вече не иска маскали!":

    Човече, когато нямаше интернет само близките са знаели какъв е умствения ти капацитет. Вече не е така. А кажи сега коя цифра е по голяма - 33 или 66. То бива простотии, но чак толкова.....

    12:30 08.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    0 8 Отговор
    Коджакафалията смаза триглавия орел

    12:32 08.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Щом ,, еврастията" спечели изборите

    14 5 Отговор
    Значи скоро ще има ,, Арменци" -2!Само трябва един нов ,, Яворов"

    12:33 08.06.2026

  • 19 Как пък една мурз. илка не се излъга

    7 15 Отговор
    Да отиде в руският рай... или поне да прати децата си ако той е със слабо сърце и го е страх, че няма да издържи на хубавото, та те да му се радват. Как един не се престраши, че да го дават за пример... явно мурз. илките са заклети маззохисти, седят тук и се мъчат..

    12:35 08.06.2026

  • 20 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Как":

    Арменското възраждане под прикритие е партията на Пашинян ,която спечели изборите ,а вие л@п@йте мухите като Кая :))

    12:36 08.06.2026

  • 21 Цък

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Никой вече не иска маскали!":

    Младите хора на Армения не искат ЕС, дословно: и сега си живеем добре, в ЕС ще си загубим единтенчността в ЕС. Управляващата партия си направи свое проучване и си даде 60%, след това излезе независимо проучвсне и управляващите имат 32% и трите опозиционни партии над 50%. Няма крайни реьултати и Пашанян обявява победа с пълно мнизинство. Да ви намирисва на Молдова и Румъния.

    Коментиран от #23, #24, #30

    12:43 08.06.2026

  • 22 Малко късно, но се усетиха арменците

    4 12 Отговор
    Повече от 100години вървят по руската гайда и какво ли не им се струпва на главата.

    Коментиран от #25

    12:45 08.06.2026

  • 23 604

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "Цък":

    Това не е темата..така го представят ...поблема е че сдадоха карабах без бой..и тоя пак е вътре...вота е маниполиран!

    Коментиран от #26

    12:46 08.06.2026

  • 24 Не искат в ЕС

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Цък":

    Затова в Армения има няма 2млн. арменци, а по света над 10млн.

    Коментиран от #28, #42

    12:48 08.06.2026

  • 25 604

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Малко късно, но се усетиха арменците":

    Проблема им е съседите им с чалми....очевадно е!

    Коментиран от #27

    12:48 08.06.2026

  • 26 Е как без бой

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "604":

    Нали се биха за да го заграбят и после бая бой ядоха докато ги изгонят.

    12:50 08.06.2026

  • 27 Чалми от съседите им

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "604":

    Носят само южните им съседи, а с тях те имат добри отношения

    12:51 08.06.2026

  • 28 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Не искат в ЕС":

    България от както влезе в ЕС и българите се евакуираха ,в България останаха ...има няма 2,3 милиона етнически българи и половината от тях са пенсионери на преклонна възраст ! Защо избягаха от Европейския съюз,където е България?

    Коментиран от #31

    12:53 08.06.2026

  • 29 арменците ненавиждат путин

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "За съжаление тази красива страна,":

    Явно много обичат Фашиста путин за това гласуваха за Европейска Армения!!!

    12:53 08.06.2026

  • 30 глупости на търкалета

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "Цък":

    67% са ЗА ЕС. Твоето руско "проучване" по телефона не важи. Поредната пе де Русска партенка ба юалкото ка Пут тинче

    12:53 08.06.2026

  • 31 Не знам

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Сигурно избягаха извън ЕС, наварно в Русия🤣🤣

    Коментиран от #34

    12:54 08.06.2026

  • 32 Някой

    3 2 Отговор
    Този узурпатор на властта що не вземе малко да помлъкне, че на обикновения арменец му идва в повече. При това, оказва се, че напук на всички манипулации, машинации и репресии, не можа да се докопа до заветните 50,01%, че да си направи сам правителство. Сега заслужава опозиционните партии да му бият шута.
    Урсулийско мекере!

    13:13 08.06.2026

  • 33 БРАВО

    2 4 Отговор
    И тези се освободиха от Руско робство.

    13:14 08.06.2026

  • 34 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Не знам":

    В Русия има 7(седем) милиона българи.Много повече отколкото в България! Защо не искат да се върнат в България?

    Коментиран от #35, #38

    13:18 08.06.2026

  • 35 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    да се върнат , та те не са родени в България , никога не са живели тук ?

    13:30 08.06.2026

  • 36 Гориил

    3 1 Отговор
    След като получи 49 процента от гласовете, Пашинян загуби тези избори. Българите не бива да поздравяват загубилия за безполезна победа. Каква победа е това, ако огромният арсенал от фалшификации и административен ресурс не е помогнал?

    13:31 08.06.2026

  • 37 ПОЗДРАВИ ЗА ПОБЕДАТА

    0 3 Отговор
    Скъсахте оковите на руското иго. Вече сте свободен народ.

    13:33 08.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гориил

    0 0 Отговор
    Предстои втори тур на изборите с неясен резултат.

    13:39 08.06.2026

  • 40 си пън

    0 0 Отговор
    пъшкинян,тепърва ще видят арменците "демократичната" независимост на собствен гръб

    13:50 08.06.2026

  • 41 факуса

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Когато азерите нападнаха Карабах":

    що забравяш,че си правиха учение с говедата и се заиграваха с тях,затуй русия ги остави да им помагат сащ

    13:52 08.06.2026

  • 42 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не искат в ЕС":

    Това е един странен парадокс -арменците се чувстват добре навсякъде но не и в страната си!?....И те май имат същия проблем като нас -не могат да се управляват сами!?...Другият голям проблем ще бъде ако се окаже че победата на Пашинян е същата като на румънеца Никушор!?

    13:58 08.06.2026