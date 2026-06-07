Подробности за най-голямата електрическа Skoda

Чешкият автомобилен производител извади тежката артилерия в сегмента на семейните електрически всъдеходи, хвърляйки директна ръкавица към утвърдените лидери на пазара. Изцяло новият кросоувър Skoda Peaq дебютира с амбицията не просто да предложи алтернатива с мащабите на популярния Kodiaq, но и да пренапише правилата за енергийна ефективност при големите SUV модели. Основният коз в ръкава на марката е постижение, което доскоро се смяташе за територия, запазена единствено за ниски спортни купета – аеродинамичен коефициент от феноменалните 0.249.

С тази цифра новото чешко острие се настанява в непосредствена близост до Tesla Model Y и буквално отвява преки конкуренти от висшата лига като Audi Q6 e-tron, чийто показател е далеч по-скромен (0.28). Зад този триумф над въздушното съпротивление обаче се крие извънредно сложна инженерна еквилибристика. Екипът от Млада Болеслав е подложил на пълна ревизия стотици детайли по каросерията, за да укроти капризните завихряния, породени най-вече колелата. Проблемът е решен чрез иновативно изнасяне на дефлекторите плътно до радиаторната решетка, което е наложило удължаване на вътрешните канали за охлаждане. Впечатляващото тук е, че тези технически промени по никакъв начин не са нарушили изчистената дизайнерска философия на бранда, позната като Modern Solid.

Всеки квадратен сантиметър от каросерията на Skoda Peaq е подчинен на битката с вятъра. Конструкцията е наситена с интелигентни решения – от дефлектори под пода и активни въздушни завеси зад предната маска, през интегрирани спойлери на калниците, та чак до специални аеродинамични елементи по самите джанти и масивно крило над задното стъкло. Координаторът по аеродинамика в компанията, Щепан Янда, обяснява, че фината настройка на силуета далеч не цели единствено икономия на батерията. Дизайнът на страничните огледала например е проектиран така, че да минимизира паразитините шумове в купето при висока скорост и едновременно с това да предпазва стъклата от зацапване в дъждовно време.

Големият финал на този технологичен пъзел ще се състои в края на месеца, когато е насрочена пазарната премиера на кросоувъра. Наш екип ще е на мястото на събитието от където ще ви направим съпричастни с всичко най-интересно около новата Skoda Peaq. Когато стъпи на пътя през втората половина на 2026 година, флагманът Skoda Peaq ще заеме позицията на най-големия и луксозен електрически модел в гамата на марката. Благодарение на перфектно ошлайфаната си "муцуна", той обещава да засенчи дори актуалния Enyaq, осигурявайки впечатляващ автономен пробег до 585 километра с едно зареждане по строгия измервателен цикъл WLTP.