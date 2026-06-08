Китай призова за спазване на примирието между Израел и Иран

Китай е „дълбоко обезпокоен“ от новата ескалация на конфликта между Израел и Иран и се надява прекратяването на огъня да бъде спазвано, заяви говорителят на китайското министерство на външните работи Лин Цзян, цитиран от Франс прес, предава БТА.

На редовен брифинг Лин посочи, че „Китай е дълбоко обезпокоен от настоящата ситуация“.

„Да се надяваме, че всички заинтересовани страни ще спазят ангажимента си за прекратяване на огъня, ще запазят инерцията на преговорите, ще продължат да разрешават различията чрез политически и дипломатически средства и ще постигнат всеобхватно и трайно прекратяване на огъня възможно най-бързо“, добави той.

Китай купува големи количества суров петрол и природен газ от Близкия изток и редовно призовава за прекратяване на конфликтите в региона.