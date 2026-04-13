Култовата S-класа W140 влезе в странен дрифт режим

Когато чуете за Mercedes-Benz S600 от деветдесетте, в съзнанието ви изплуват образи на държавници, бизнес магнати, "мутри" - всички те обединени от непоклатим лукс. Но какво ще стане, ако съблечем строгия костюм на този германски колос и го хвърлим в центъра на среднощно дрифт състезание? Точно това прави дизайнерът Давиде Вирдис, който вдъхна нов, бунтарски живот на емблематичния W140, превръщайки го в машина за дрифт, от която те втриса.

Поводът за тази виртуална лудост е повече от празничен – достигането на внушителната цифра от 600 000 последователи на популярния акаунт „Classic Driver“. Проектът е дръзка визуална интерпретация, която смесва германското инженерно величие с екстремната японска субкултура „босозоку“. Резултатът е автомобил с брутално нисък просвет, силно раздути калници и агресивно присъствие, което кара класическия флагман буквално да „захапе“ асфалта.

Внимателните наблюдатели веднага ще забележат естетическата препратка към историческия състезателен Mercedes-Benz „Red Pig“. Тук обаче духът е съвременен – колата е подготвена за зрелищни занасяния и нощни подвизи по осветените градски паркинги. Под дългия преден капак, поне теоретично, продължава да боботи епичният V12 мотор, монтиран в седана между 1991 и 1998 г., но вече настроен да „пали“ задните гуми при всяко подаване на газ.

Трябва обаче да отбележим ключовия нюанс, който може да разочарова колекционерите с подготвени чекови книжки – за момента този дрифт звяр съществува единствено в дигиталното пространство. Това е фотореалистичен рендер, арт инсталация, която изследва тънката граница между класическото наследство и модерния тунинг. Вирдис, който вече ни впечатли с екстремна версия на Mercedes 500 E, отново доказва, че за въображението няма ограничения, а монументалните линии на W140 са идеалното платно за смели моторспорт фантазии.