Volkswagen освобождава близо 20 хиляди служители

В рамките на това, което се очертава като едно от най-тревожните обръщения към акционерите в новата история на VW Group, автомобилният гигант от Волфсбург официално се готви да съкрати около 19 000 работни места на вътрешния си пазар до края на текущата календарна година. Мащабното съкращаване на персонала ще бъде официално подробно представено пред инвестиционната общност от главния изпълнителен директор на Volkswagen Group Оливер Блуме по време на годишното общо събрание на автомобилния производител на 18 юни. Предстоящото събитие за акционерите ще се проведе изцяло чрез виртуални стриймове, като се заобикаля традиционното физическо присъствие на институционални инвеститори и индивидуални акционери.

Скорошното съкращение на персонала представлява начален ход на много по-дълбока стратегия за структурна консолидация. Изтекли предварителни стенограми от речта разкриват, че Volkswagen вече е финализирал обвързващи, дългосрочни договори за напускане със засегнатия персонал, като е поставил ясна цел да съкрати над 28 000 работни места в цялата си мрежа на вътрешния пазар до 2030 година. За да прокара тези масивни съкращения, без да предизвика катастрофални стачки на профсъюзите или да наруши строгите законови трудови споразумения, корпоративният ръководен комитет на Блуме разчита силно на механизми за плавно съкращаване на персонала. Групата разчита изцяло на структурирани програми за ранно пенсиониране, фази на частично пенсиониране, доброволни изкупувания на трудови договори, строго замразяване на външното наемане и естествена текучество на персонала, за да намали систематично разходите за заплати.

Болезненото корпоративно съкращаване е пряк страничен ефект от сериозния проблем с излишния капацитет, който тормози компанията от повече от пет години. Преди глобалните сътресения, предизвикани от пандемията през 2020 година, глобалното производствено присъствие, сглобяващата инфраструктура и административните разходи на Volkswagen бяха систематично калибрирани, за да поддържат високообемно производство от около 12 милиона леки автомобила годишно. Въпреки това, глобалните потребителски навици се промениха драстично през последните шест години. Базовите глобални доставки на автомобили на Volkswagen са се стабилизирали на по-ниско ниво от около 9 милиона единици годишно. Групата приключи изминалата финансова година с 8,98 милиона доставки в световен мащаб, което отбелязва лек спад от 0,2% в сравнение с предходната календарна година.

Изправени пред постоянен пазарен дефицит от 3 милиона бройки, изпълнителният съвет прекара последните 24 месеца в агресивно съкращаване на излишния производствен капацитет, като трайно премахна близо 2 милиона единици от производствения обем на автомобилите в европейските и китайските си производствени коридори. Въпреки че Volkswagen успя да отчете зашеметяващи 322 милиарда евро брутни приходи от продажби, тежкият финансов товар от неизползваните сглобяеми линии, високите фиксирани разходи за фабриките и силните регионални неблагоприятни фактори напълно съсипаха крайния финансов резултат. Годишният оперативен резултат на групата се затвори на силно сведените 8,9 милиарда евро, с което основната оперативна възвръщаемост на продажбите спадна до изключително нисък марж от 2,8%. Балансът беше допълнително накърнен от тежки еднократни специални разходи в размер на 9 милиарда евро и нарастващи корекции за спазване на регулаторните изисквания.

Вътрешната производствена среда в Германия става все по-неблагоприятна за традиционните автомобилни производители с големи обеми, притиснати от високите разходи за енергия в промишлеността, агресивните ценови маневри на изключително гъвкавите нови китайски производители на електромобили и систематичното изтичане на субсидиите за покупка на електромобили от потребителите на основните европейски пазари. За да предпази корпоративния баланс от тези външни пазарни натиски и да тласне агресивно групата към задължителната ѝ дългосрочна цел за оперативна възвръщаемост от продажбите от 8 до 10 процента до 2030 година, планът за преструктуриране на Блуме изисква бизнесът да реализира абсолютен минимум от 6 милиарда евро в повтарящи се, годишни нетни структурни икономии. След като разходите в германските сглобяващи комплекси вече бяха съкратени с повече от 20% до края на миналата година, предстоящото напускане на 19 000 местни работници потвърждава, че Volkswagen е готов да премине през брутална корпоративна диета, за да остане финансово жизнеспособен.