Volkswagen освобождава близо 20 хиляди служители

В рамките на това, което се очертава като едно от най-тревожните обръщения към акционерите в новата история на VW Group, автомобилният гигант от Волфсбург официално се готви да съкрати около 19 000 работни места на вътрешния си пазар до края на текущата календарна година. Мащабното съкращаване на персонала ще бъде официално подробно представено пред инвестиционната общност от главния изпълнителен директор на Volkswagen Group Оливер Блуме по време на годишното общо събрание на автомобилния производител на 18 юни. Предстоящото събитие за акционерите ще се проведе изцяло чрез виртуални стриймове, като се заобикаля традиционното физическо присъствие на институционални инвеститори и индивидуални акционери.
Скорошното съкращение на персонала представлява начален ход на много по-дълбока стратегия за структурна консолидация. Изтекли предварителни стенограми от речта разкриват, че Volkswagen вече е финализирал обвързващи, дългосрочни договори за напускане със засегнатия персонал, като е поставил ясна цел да съкрати над 28 000 работни места в цялата си мрежа на вътрешния пазар до 2030 година. За да прокара тези масивни съкращения, без да предизвика катастрофални стачки на профсъюзите или да наруши строгите законови трудови споразумения, корпоративният ръководен комитет на Блуме разчита силно на механизми за плавно съкращаване на персонала. Групата разчита изцяло на структурирани програми за ранно пенсиониране, фази на частично пенсиониране, доброволни изкупувания на трудови договори, строго замразяване на външното наемане и естествена текучество на персонала, за да намали систематично разходите за заплати.
Болезненото корпоративно съкращаване е пряк страничен ефект от сериозния проблем с излишния капацитет, който тормози компанията от повече от пет години. Преди глобалните сътресения, предизвикани от пандемията през 2020 година, глобалното производствено присъствие, сглобяващата инфраструктура и административните разходи на Volkswagen бяха систематично калибрирани, за да поддържат високообемно производство от около 12 милиона леки автомобила годишно. Въпреки това, глобалните потребителски навици се промениха драстично през последните шест години. Базовите глобални доставки на автомобили на Volkswagen са се стабилизирали на по-ниско ниво от около 9 милиона единици годишно. Групата приключи изминалата финансова година с 8,98 милиона доставки в световен мащаб, което отбелязва лек спад от 0,2% в сравнение с предходната календарна година.
Изправени пред постоянен пазарен дефицит от 3 милиона бройки, изпълнителният съвет прекара последните 24 месеца в агресивно съкращаване на излишния производствен капацитет, като трайно премахна близо 2 милиона единици от производствения обем на автомобилите в европейските и китайските си производствени коридори. Въпреки че Volkswagen успя да отчете зашеметяващи 322 милиарда евро брутни приходи от продажби, тежкият финансов товар от неизползваните сглобяеми линии, високите фиксирани разходи за фабриките и силните регионални неблагоприятни фактори напълно съсипаха крайния финансов резултат. Годишният оперативен резултат на групата се затвори на силно сведените 8,9 милиарда евро, с което основната оперативна възвръщаемост на продажбите спадна до изключително нисък марж от 2,8%. Балансът беше допълнително накърнен от тежки еднократни специални разходи в размер на 9 милиарда евро и нарастващи корекции за спазване на регулаторните изисквания.
Вътрешната производствена среда в Германия става все по-неблагоприятна за традиционните автомобилни производители с големи обеми, притиснати от високите разходи за енергия в промишлеността, агресивните ценови маневри на изключително гъвкавите нови китайски производители на електромобили и систематичното изтичане на субсидиите за покупка на електромобили от потребителите на основните европейски пазари. За да предпази корпоративния баланс от тези външни пазарни натиски и да тласне агресивно групата към задължителната ѝ дългосрочна цел за оперативна възвръщаемост от продажбите от 8 до 10 процента до 2030 година, планът за преструктуриране на Блуме изисква бизнесът да реализира абсолютен минимум от 6 милиарда евро в повтарящи се, годишни нетни структурни икономии. След като разходите в германските сглобяващи комплекси вече бяха съкратени с повече от 20% до края на миналата година, предстоящото напускане на 19 000 местни работници потвърждава, че Volkswagen е готов да премине през брутална корпоративна диета, за да остане финансово жизнеспособен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Газпром
Коментиран от #4
14:44 12.06.2026
2 Ами той
14:46 12.06.2026
3 КАКТО ВИНАГИ ОБЪРКАХМЕ ПОСОКАТА
14:52 12.06.2026
4 Само да попитам
До коментар #1 от "Газпром":Каква точно е връзката между случващото се в Германшя и Путландия?
Коментиран от #11, #12
14:52 12.06.2026
5 @@@
Volkswagen започва да Фалира и като начало освобождава близо 20 хиляди служители,
а предстоят още съкращения над 28 000 работни места.
14:52 12.06.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8
14:54 12.06.2026
7 Така е
14:54 12.06.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Готов ли е следващият пакет ❓
14:54 12.06.2026
9 Щом тия са пред фалит
Лошото е че сега се що е лилавец просещ по
Швабингерско ще се завръща тука и ще парадира за права свободи и помощи най вече
14:55 12.06.2026
10 Урсуляка съм
14:56 12.06.2026
11 Ако имаше 3 гънки не 2
До коментар #4 от "Само да попитам":В мозъчната кора щеше да знаеш
14:56 12.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Само да попитам":Абе я си пиши домашните за ваканцията❗
Щом питаш такива очевАдни неща - не ти е тук мястото❗
14:57 12.06.2026
13 Споко ще става по скъпо но Германските
Войната в Иран направи доставките на втечнен природен газ, или втечнен природен газ, най-стратегическите след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.
Изведнъж страните се надпреварват да се сдобият с молекули, които осигуряват надеждна базова мощност за индустрии и домове.
Това обяснява защо Германия купува втечнен природен газ от Канада. Целта е да се гарантира дългосрочна енергийна сигурност, да се намали зависимостта от нестабилните глобални доставки и да се диверсифицира далеч от енергийните пазари в Близкия изток и Русия.
В края на май канадското правителство посредничи за сделка между съоръжението за втечнен природен газ Кси Лисимс, планирано за северно от принц Рупърт, на брега на Британска Колумбия, и германската компания СЕФЕ, която се съгласява да купува 1 милион тона втечнен природен газ годишно за период до 20 години.
КСИ Лисимс ВПГ е съвместно предприятие, притежавано от Нисга а Нейшън, базиран в Тексас Западен ВПГ, и Рокис ВПГ, консорциум от канадски производители на природен газ.
Кувейт предлага първите си доставки на суров петрол за Азия след началото на войната в Иран
Споразумението е първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ между Канадски проект и европейски купувач.
На 8 юни беше обявена втора предварителна сделка. Германската компания Юнипер подписа пи
Коментиран от #24
14:57 12.06.2026
14 От къде изгрява слънцето
15:01 12.06.2026
15 Ягуар
15:03 12.06.2026
16 Трътлю
15:03 12.06.2026
17 ЕСССР
15:06 12.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гориил
15:08 12.06.2026
20 време е е 121 санция
15:13 12.06.2026
21 Тома
15:14 12.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Слънчасалия
15:39 12.06.2026
24 0407
До коментар #13 от "Споко ще става по скъпо но Германските":според това,което е написано газ и нефт през Атлантика е по изгодно от този през Балтийско море,да не говорим,че от Канада и САЩ само втечнен газ..........имаш ли данни ,ако е от Тихия океан примрно АЛЯСКА как са нещата......
15:48 12.06.2026
25 Санкциите работят
15:54 12.06.2026