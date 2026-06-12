Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Volkswagen освобождава близо 20 хиляди служители

Volkswagen освобождава близо 20 хиляди служители

12 Юни, 2026 14:41 1 271 25

  • vw-
  • volkswagen-
  • group-
  • служители

Мерките са част от стратегията на компанията

Volkswagen освобождава близо 20 хиляди служители - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В рамките на това, което се очертава като едно от най-тревожните обръщения към акционерите в новата история на VW Group, автомобилният гигант от Волфсбург официално се готви да съкрати около 19 000 работни места на вътрешния си пазар до края на текущата календарна година. Мащабното съкращаване на персонала ще бъде официално подробно представено пред инвестиционната общност от главния изпълнителен директор на Volkswagen Group Оливер Блуме по време на годишното общо събрание на автомобилния производител на 18 юни. Предстоящото събитие за акционерите ще се проведе изцяло чрез виртуални стриймове, като се заобикаля традиционното физическо присъствие на институционални инвеститори и индивидуални акционери.

Скорошното съкращение на персонала представлява начален ход на много по-дълбока стратегия за структурна консолидация. Изтекли предварителни стенограми от речта разкриват, че Volkswagen вече е финализирал обвързващи, дългосрочни договори за напускане със засегнатия персонал, като е поставил ясна цел да съкрати над 28 000 работни места в цялата си мрежа на вътрешния пазар до 2030 година. За да прокара тези масивни съкращения, без да предизвика катастрофални стачки на профсъюзите или да наруши строгите законови трудови споразумения, корпоративният ръководен комитет на Блуме разчита силно на механизми за плавно съкращаване на персонала. Групата разчита изцяло на структурирани програми за ранно пенсиониране, фази на частично пенсиониране, доброволни изкупувания на трудови договори, строго замразяване на външното наемане и естествена текучество на персонала, за да намали систематично разходите за заплати.

Болезненото корпоративно съкращаване е пряк страничен ефект от сериозния проблем с излишния капацитет, който тормози компанията от повече от пет години. Преди глобалните сътресения, предизвикани от пандемията през 2020 година, глобалното производствено присъствие, сглобяващата инфраструктура и административните разходи на Volkswagen бяха систематично калибрирани, за да поддържат високообемно производство от около 12 милиона леки автомобила годишно. Въпреки това, глобалните потребителски навици се промениха драстично през последните шест години. Базовите глобални доставки на автомобили на Volkswagen са се стабилизирали на по-ниско ниво от около 9 милиона единици годишно. Групата приключи изминалата финансова година с 8,98 милиона доставки в световен мащаб, което отбелязва лек спад от 0,2% в сравнение с предходната календарна година.

Изправени пред постоянен пазарен дефицит от 3 милиона бройки, изпълнителният съвет прекара последните 24 месеца в агресивно съкращаване на излишния производствен капацитет, като трайно премахна близо 2 милиона единици от производствения обем на автомобилите в европейските и китайските си производствени коридори. Въпреки че Volkswagen успя да отчете зашеметяващи 322 милиарда евро брутни приходи от продажби, тежкият финансов товар от неизползваните сглобяеми линии, високите фиксирани разходи за фабриките и силните регионални неблагоприятни фактори напълно съсипаха крайния финансов резултат. Годишният оперативен резултат на групата се затвори на силно сведените 8,9 милиарда евро, с което основната оперативна възвръщаемост на продажбите спадна до изключително нисък марж от 2,8%. Балансът беше допълнително накърнен от тежки еднократни специални разходи в размер на 9 милиарда евро и нарастващи корекции за спазване на регулаторните изисквания.

Вътрешната производствена среда в Германия става все по-неблагоприятна за традиционните автомобилни производители с големи обеми, притиснати от високите разходи за енергия в промишлеността, агресивните ценови маневри на изключително гъвкавите нови китайски производители на електромобили и систематичното изтичане на субсидиите за покупка на електромобили от потребителите на основните европейски пазари. За да предпази корпоративния баланс от тези външни пазарни натиски и да тласне агресивно групата към задължителната ѝ дългосрочна цел за оперативна възвръщаемост от продажбите от 8 до 10 процента до 2030 година, планът за преструктуриране на Блуме изисква бизнесът да реализира абсолютен минимум от 6 милиарда евро в повтарящи се, годишни нетни структурни икономии. След като разходите в германските сглобяващи комплекси вече бяха съкратени с повече от 20% до края на миналата година, предстоящото напускане на 19 000 местни работници потвърждава, че Volkswagen е готов да премине през брутална корпоративна диета, за да остане финансово жизнеспособен.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Газпром

    43 6 Отговор
    Сбогом Русия, здравей мизерия

    Коментиран от #4

    14:44 12.06.2026

  • 2 Ами той

    33 2 Отговор
    Мерц им обеща военни поръчки за Източния фронт

    14:46 12.06.2026

  • 3 КАКТО ВИНАГИ ОБЪРКАХМЕ ПОСОКАТА

    22 4 Отговор
    Гледахме на Запад, вместо на Изток. Това се нарича ПОЛИТИЧЕСКО КЪСОГЛЕДСТВО. Или пълни джобове , а държавата ....кучета я яли

    14:52 12.06.2026

  • 4 Само да попитам

    3 24 Отговор

    До коментар #1 от "Газпром":

    Каква точно е връзката между случващото се в Германшя и Путландия?

    Коментиран от #11, #12

    14:52 12.06.2026

  • 5 @@@

    34 1 Отговор
    Под "Мъдрото ръководство" на Акушерката урсула фон дерЛанен ЕС Загива икономически.
    Volkswagen започва да Фалира и като начало освобождава близо 20 хиляди служители,
    а предстоят още съкращения над 28 000 работни места.

    14:52 12.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 1 Отговор
    САНКЦИИТЕ ДЕЙСТВАТ❗

    Коментиран от #8

    14:54 12.06.2026

  • 7 Така е

    25 0 Отговор
    алчността погубва всичко по пътя си. Така ще стане и с този гигант. Все повече евтини материали, по-ниско качество и по-високи цени. Клиентите не ги интересуват финансовите резултати на фирмата, а как да получат максималното качество за парите си.

    14:54 12.06.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Готов ли е следващият пакет ❓

    14:54 12.06.2026

  • 9 Щом тия са пред фалит

    17 0 Отговор
    Положението у немско става страшно

    Лошото е че сега се що е лилавец просещ по
    Швабингерско ще се завръща тука и ще парадира за права свободи и помощи най вече

    14:55 12.06.2026

  • 10 Урсуляка съм

    27 2 Отговор
    Нали ви казах, санкциите работят!!!

    14:56 12.06.2026

  • 11 Ако имаше 3 гънки не 2

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само да попитам":

    В мозъчната кора щеше да знаеш

    14:56 12.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само да попитам":

    Абе я си пиши домашните за ваканцията❗
    Щом питаш такива очевАдни неща - не ти е тук мястото❗

    14:57 12.06.2026

  • 13 Споко ще става по скъпо но Германските

    10 1 Отговор
    Концерни закриват Производството в Германия и Изнасят Производството там където Енергоносителите са Евтини в Китай при Руските Газ и Петрол❗️🤣

    Войната в Иран направи доставките на втечнен природен газ, или втечнен природен газ, най-стратегическите след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.
    Изведнъж страните се надпреварват да се сдобият с молекули, които осигуряват надеждна базова мощност за индустрии и домове.
    Това обяснява защо Германия купува втечнен природен газ от Канада. Целта е да се гарантира дългосрочна енергийна сигурност, да се намали зависимостта от нестабилните глобални доставки и да се диверсифицира далеч от енергийните пазари в Близкия изток и Русия.
    В края на май канадското правителство посредничи за сделка между съоръжението за втечнен природен газ Кси Лисимс, планирано за северно от принц Рупърт, на брега на Британска Колумбия, и германската компания СЕФЕ, която се съгласява да купува 1 милион тона втечнен природен газ годишно за период до 20 години.
    КСИ Лисимс ВПГ е съвместно предприятие, притежавано от Нисга а Нейшън, базиран в Тексас Западен ВПГ, и Рокис ВПГ, консорциум от канадски производители на природен газ.
    Кувейт предлага първите си доставки на суров петрол за Азия след началото на войната в Иран
    Споразумението е първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ между Канадски проект и европейски купувач.
    На 8 юни беше обявена втора предварителна сделка. Германската компания Юнипер подписа пи

    Коментиран от #24

    14:57 12.06.2026

  • 14 От къде изгрява слънцето

    11 1 Отговор
    Китайските електрически коли се сглобяват от роботи. Германия се подготвя за война на изток. За трети и последен път. И България е за 3 и последен път с тях.

    15:01 12.06.2026

  • 15 Ягуар

    7 1 Отговор
    BYD ще ги вземат! няма страшно!

    15:03 12.06.2026

  • 16 Трътлю

    1 1 Отговор
    Аз на жена ми като ми зададе такъв въпрос и казвам че тъпа се е родила и тъпа ще си умре

    15:03 12.06.2026

  • 17 ЕСССР

    9 0 Отговор
    Другарката Урсула, ще остави европролетариата без хляб, но ще му предостави пасти!

    15:06 12.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гориил

    11 1 Отговор
    Русия няма интерес да помага на Германия да намали разходите си за енергия и ще направи всичко възможно, за да попречи на Volkswagen да използва тази енергия за създаване на конкурентно предимство. Огромният руски пазар бързо се насища с евтини, висококачествени и надеждни автомобилни продукти, които нямат връзка с Европа. Дори краят на войната и подобрените отношения между Европа и Русия няма да спасят германската автомобилна индустрия. Руснаците откриха съвсем различен вкус към колите и нямат намерение да се връщат към тези ненужни спомени. Европейската автомобилна индустрия напълно загуби битката с руските и китайските автомобилни производители.Европа е нежелан играч на руския пазар. След като европейските автомобилни компании и концерни спряха производството си в Русия в рамките на няколко седмици и отказаха да доставят резервни части и гаранционно обслужване, нито една европейска автомобилна марка няма да бъде допусната да се върне на руския пазар. Ако това стане, то ще бъде под многомилионни обезпечения и гаранции за собственост.Руските министерства получават писма от европейски автомобилни производители, но доколкото знаем, на никой все още не е било позволено да върне имуществото си и да спаси парите си.

    15:08 12.06.2026

  • 20 време е е 121 санция

    3 4 Отговор
    към русия-клоуни

    15:13 12.06.2026

  • 21 Тома

    7 0 Отговор
    Тези 20 000 души да дойдат да се влеят в българската администрация защото бройки бол.

    15:14 12.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Слънчасалия

    2 3 Отговор
    Ще ги вземат на работа в завода на Тесла в Берлин. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    15:39 12.06.2026

  • 24 0407

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Споко ще става по скъпо но Германските":

    според това,което е написано газ и нефт през Атлантика е по изгодно от този през Балтийско море,да не говорим,че от Канада и САЩ само втечнен газ..........имаш ли данни ,ако е от Тихия океан примрно АЛЯСКА как са нещата......

    15:48 12.06.2026

  • 25 Санкциите работят

    1 0 Отговор
    Ало ЕС, цъфтите и връзвате.

    15:54 12.06.2026