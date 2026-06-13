Босна удържа точка срещу домакините от Канада в първия мач от група „В“ на Мондиала

Националните отбори на Канада и Босна и Херцеговина направиха първото реми на Мондиал 2026, след като завършиха наравно 1:1 в Торонто в откриващия мач от група „В“ на турнира.

Така "кленовите листа" не успяха да спечелят дебютния си двубой като съдомакини на Световно първенство. Балканците бяха тези, които откриха резултата чрез Йово Лукич (21’). Това доведе до силен натиск на северноамериканците, които стигнаха само до изравнително попадение чрез резервата си Кайл Ларин (78’).

Любопитното е, че и двата състава бяха подредени в 4-4-2. Джеси Марш се довери на Джонатан Дейвид и Тани Олувасей в атаката на канадците, а Сергей Барбарез заложи на Ермедин Демирович и Лукич в нападението на босненците. За съжаление, на пейките останаха двете големи звезди на двата тима – Алфонсо Дейвис и Един Джеко, заради техните скорошни контузии.

Още в първите пет минути балканците отправиха два удара, но изпълненията на Амар Мемич и Лукич се оказаха неточни. В 13-ата минута именно нападателят леко отклони топката с глава при центриране от пряк свободен удар, за да може тя да завърши в ръцете на Максим Крепьо. Четири минути по-късно дойде и първият точен изстрел в мача, като Никола Васил улови шута по земя на Дейвид. В 21-вата минута при изпълнение на корнер капитанът на БоснаСеад Коласинак отклони топката с глава, а по същия начин Лукич я прати в мрежата за дебютния си гол за своята родина.

В 32-рата минута Олувасей получи възможност да възстанови равенството, но ударът му се оказа несполучлив. При корнер на домакините в 38-ата минута бяха блокирани два удара на Дейвид и Олувасей. При последвалия нов корнер вторият от двамата нападатели отново стреля, но не намери целта. Съпротивата на босненците беше нарушена в 44-тата минута, когато те все пак отправиха удар, но изпълнението на Бенямин Тахирович излезе в аут. Последният пропуск преди почивката пък беше дело на Дерек Корнелиус с глава след корнер.

Още в началните секунди на втората част Демирович тества Крепьо с далечен шут, но вратарят успя да се справи. Малко след това се стигна до сблъсък между Васил и Олувасей, от който стражът пострада, но все пак бързо се изправи на крака. В 53-тата минута Ричи Лария можеше да изравни резултата с удар по земя, но Коласинак изчисти топката в напречната греда. Босненците веднага отговориха със свое сериозно голово положение, като Демирович беше изведен сам срещу Крепьо, но се поколеба и вратарят успя да избие с крак топката в корнер. Именно след друг ъглов удар в 59-ата минута Тарик Мухаремович стреля неточно с глава.

В 65-ата минута Стивън Еустакио пробва далечен шут, който се оказа несполучлив. Секунди по-късно Олувасей се размина с изравнителен гол, тъй като изстрелът му беше изчистен малко пред голлинията. Постепенно натискът на домакините намаля, но въпреки това "кленовите листа" най-после съумяха да изравнят резултата. Това стана в 79-ата минута, когато резервата Промис Дейвид отклони топката за Ларин, който се завъртя и с воле от границата на наказателното поле зарадва мнозинството от феновете на стадиона. В заключителните минути на редовното време Коласинак трябваше принудително да напусне терена заради контузия. В оставащото време нямаше големи голови възможности и така двата тима трябваше да се задоволят с ремито.

Утехата за Канада е, че в тази среща тимът спечели първата си точка на Световни първенства, след като в предишните си две участия през 1986-а и 2022-ра допусна по три загуби. Вторият мач от групата пък е между Катар и Швейцария отново от 22:00 часа, но в събота вечер.

КАНАДА - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 1:1



0:1 Лукич (21')



1:1 Ларин (79')



Канада: Крепьо, Джонстън, Де Фужероле, Корнелиус, Лария, Бюканън, Коне, Еустакио, Милър, Дейвид, Олувасей

Босна и Херцеговина: Васил, Дедич, Катич, Мухаремович, Коласинак, Байрактаревич, Башич, Тахирович, Мемич, Демирович, Лукич