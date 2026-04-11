Първи поглед към новата C-Class

Дългогодишното съперничество между Щутгарт и Мюнхен навлиза в нова фаза, след като Mercedes-Benz поставя последните щрихи върху изцяло новия C-Class Electric, като официалното му представяне се очаква в следващите седмици. Позициониран да се състезава с BMW i3, този компактен седан ще пристигне в шоурумите до края на годината с начална цена от приблизително 50 000 евро. За разлика от по-големите си събратя от серията EQ, C-Class Electric изглежда се отказва от специфичната форма в полза на по-традиционна силует, с по-дълъг капак и изтънчена, заоблена каросерия, която, както подсказват шпионските снимки, е почти изцяло открита.

Докато екстериорът клони към класическа елегантност, интериорът е заимствал много от своя събрат GLC Electric. C-Class ще предлага опционален 39,1-инчов дисплей „от край до край“ („Pillar-to-Pillar“), който интегрира комбинацията от инструменти, централната инфоразвлекателна система и специален екран за пътника в едно стъклено пространство. Стандартните модели ще запазят по-модулна конфигурация с три екрана, докато вариантите от входния клас ще разполагат с 14,5-инчов централен сензорен екран. Отвъд пикселите, Mercedes залага на автономно шофиране от ниво 2+, което позволява шофиране по магистрала без ръце на волана, и салон, който се отличава със значително повече пространство за краката в сравнение с настоящия модел с двигател с вътрешно горене, благодарение на напълно равен под и удължено междуосие.

Техническите спецификации поставят C-Class Electric категорично в категорията „дълги разстояния“, въпреки че предстои трудна задача, за да достигне рекламираните от BMW цифри. Високотехнологичният C400 Electric ще използва батерия с капацитет от 94,5 kWh, който, в комбинация с аеродинамичната ефективност на автомобила, се очаква да осигури пробег до 750 километра. Той ще наследи и 800-волтовата архитектура от GLC, поддържаща 330 kW DC бързо зареждане, което може да зареди батерията от 10% до 80% за около 22 минути. Въпреки това, BMW i3 се откроява с потвърден пробег от 900 километра и 400 kW възможности за зареждане, поставяйки висока летва за ефективност в сегмента.

Mercedes възнамерява да противодейства на предимството на BMW по отношение на пробега с превъзходно усъвършенствано шаси и хардуер от висок клас. C-Class Electric ще се предлага със задно задвижване и въздушно окачване – характеристики, които липсват в първоначалните спецификации на i3 – наред с високоразделителни Digital Light фарове. За любителите на високите постижения вече е забелязан флагмански вариант AMG на тестове с 21-цолови джанти и карбон-керамични спирачки със златни апарати, което предполага конфигурация с четири мотора, способна да се съревновава с най-мощните електрически автомобили от серията M. Макар феновете на комбитата да останат разочаровани от липсата на версия комби, добавянето на „фрънк“ (преден багажник) и подобреното вътрешно пространство гарантират, че C-Class остава практичен, макар и строго седанов, претендент в сегмента на луксозните автомобили.