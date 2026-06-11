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Двама уйгури получиха смъртни наказания 11 години след най-кървавия атентат в историята на Тайланд

Двама уйгури получиха смъртни наказания 11 години след най-кървавия атентат в историята на Тайланд

11 Юни, 2026 10:16 461 3

  • смъртни наказания-
  • кървав атентат-
  • тайланд

Присъдата идва след атентата в Банкок, при който загинаха 20 души, предимно китайски туристи.

Двама уйгури получиха смъртни наказания 11 години след най-кървавия атентат в историята на Тайланд - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съдът в Тайланд официално наложи смъртно наказание на двама мъже от уйгурски произход за извършването на най-кървавия бомбен атентат в историята на страната през 2015 г. в светилището Ераван в Банкок, отнел живота на 20 души. Присъдата идва днес след десетилетно забавяне на делото.

Двама уйгури получиха смъртни наказания 11 години след най-кървавия атентат в историята на Тайланд

Билал Мохамед (известен и като Адем Карадаг) и Юсуфу Миераили – и двамата китайски граждани от уйгурски произход – бяха признати за виновни за предумишлено убийство и опит за убийство.

Съдът наложи най-тежкото възможно наказание – смърт, тъй като действията им представляват множество отделни тежки престъпления, извършени с един акт. Осъдените не се признават за виновни, а техният адвокат, Чучарт Канпай, обяви, че ще обжалва присъдата в едномесечен срок. Въпреки че никоя групировка не пое официално отговорност за взрива, водещата версия на тайландските власти и международните експерти по сигурност е отмъщение.

Атентатът беше извършен само няколко седмици след като през юли 2015 г. тогавашната военна хунта на Тайланд насилствено репатрира 109 уйгури обратно в Китай, където малцинството е подложено на системни гонения. Мястото - светилището „Ераван“ - е изключително популярно сред китайските туристи, които бяха и основните жертви на атаката.

Процесът започна още през 2016 г. пред военен трибунал, преди да бъде прехвърлен в граждански съд през 2019 г. Намирането на подходящ преводач от уйгурски език отне години.

Обвиняемите категорично отказваха преводачи, осигурени от китайското посолство, от страх за сигурността си. В един от случаите назначен преводач беше арестуван по обвинения за наркотици. COVID-19 блокира съдебната система за дълъг период. Прокуратурата събра десетки хиляди страници документи и изслуша показанията на над 400 свидетели. Международни правозащитни организации, включително Международната комисия на юристите (ICJ), остро критикуваха процеса.

Обвиняемите твърдяха, че са били държани в тежки условия в изолация и са били подложени на изтезания от тайландските и китайските власти, за да направят първоначални самопризнания, които по-късно оттеглиха пред съда.

Първоначално полицията издаде заповеди за арест на още 17 души, повечето от които избягаха от страната. Единствената друга арестувана беше тайландската гражданка Вана Суансан (обвинена, че е наела квартирата на атентаторите), но тя беше напълно оправдана през 2024 г. поради липса на доказателства.

Двама уйгури получиха смъртни наказания 11 години след най-кървавия атентат в историята на Тайланд


Тайланд
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    1 1 Отговор
    Западняците още ли ще ни приказват колко били репресирани и тия цигaни? Забавното е, че болшинството уйгурци подкрепят по-строгите мерки срещу престъпността в цяла Азия.

    10:33 11.06.2026

  • 2 1488

    1 1 Отговор
    какво е "УЙгур" ?

    Коментиран от #3

    10:33 11.06.2026

  • 3 Зико

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Нещо като Уйграпав.

    10:41 11.06.2026