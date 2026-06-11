Двама уйгури получиха смъртни наказания 11 години след най-кървавия атентат в историята на Тайланд

Съдът в Тайланд официално наложи смъртно наказание на двама мъже от уйгурски произход за извършването на най-кървавия бомбен атентат в историята на страната през 2015 г. в светилището Ераван в Банкок, отнел живота на 20 души. Присъдата идва днес след десетилетно забавяне на делото.

Билал Мохамед (известен и като Адем Карадаг) и Юсуфу Миераили – и двамата китайски граждани от уйгурски произход – бяха признати за виновни за предумишлено убийство и опит за убийство.

Съдът наложи най-тежкото възможно наказание – смърт, тъй като действията им представляват множество отделни тежки престъпления, извършени с един акт. Осъдените не се признават за виновни, а техният адвокат, Чучарт Канпай, обяви, че ще обжалва присъдата в едномесечен срок. Въпреки че никоя групировка не пое официално отговорност за взрива, водещата версия на тайландските власти и международните експерти по сигурност е отмъщение.

Атентатът беше извършен само няколко седмици след като през юли 2015 г. тогавашната военна хунта на Тайланд насилствено репатрира 109 уйгури обратно в Китай, където малцинството е подложено на системни гонения. Мястото - светилището „Ераван“ - е изключително популярно сред китайските туристи, които бяха и основните жертви на атаката.

Процесът започна още през 2016 г. пред военен трибунал, преди да бъде прехвърлен в граждански съд през 2019 г. Намирането на подходящ преводач от уйгурски език отне години.

Обвиняемите категорично отказваха преводачи, осигурени от китайското посолство, от страх за сигурността си. В един от случаите назначен преводач беше арестуван по обвинения за наркотици. COVID-19 блокира съдебната система за дълъг период. Прокуратурата събра десетки хиляди страници документи и изслуша показанията на над 400 свидетели. Международни правозащитни организации, включително Международната комисия на юристите (ICJ), остро критикуваха процеса.

Обвиняемите твърдяха, че са били държани в тежки условия в изолация и са били подложени на изтезания от тайландските и китайските власти, за да направят първоначални самопризнания, които по-късно оттеглиха пред съда.

Първоначално полицията издаде заповеди за арест на още 17 души, повечето от които избягаха от страната. Единствената друга арестувана беше тайландската гражданка Вана Суансан (обвинена, че е наела квартирата на атентаторите), но тя беше напълно оправдана през 2024 г. поради липса на доказателства.