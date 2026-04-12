Шефът на Mercedes с шокиращо признание за Хамилтън и Розберг

Шефът на Mercedes с шокиращо признание за Хамилтън и Розберг

12 Април, 2026 21:59 998 0

Ръководителят на "сребърните стрели" е поставил ултиматум на звездите си, подчертавайки, че действията им застрашават труда на 2500 служители

Шефът на Mercedes с шокиращо признание за Хамилтън и Розберг - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шефът на Mercedes Тото Волф разкри непознати детайли от едно от най-напрегнатите съперничества в историята на Формула 1. Австриецът се върна към скандалния инцидент в Гран При на Испания през 2016 година, когато Люис Хамилтън и Нико Розберг се сблъскаха още в първата обиколка и отпаднаха от надпреварата.

Волф призна, че е бил готов на крайни мерки, за да защити авторитета на тима. „Обадих се на тогавашния главен изпълнителен директор на Mercedes Дитер Цетче и му казах: „Слушай, трябва да подпишеш нещо“. Той ме попита: „И двамата пилоти ли ще уволниш?“, спомня си той. Отговорът на Волф е бил категоричен, тъй като е искал състезателите да разберат, че интересите на Mercedes стоят над техните егоистични битки. Босът дори е изпратил официални мейли до Хамилтън и Розберг с текст: „За момента вече не сте част от тима“, с което на практика ги е освободил за кратък период.

Ръководителят на "сребърните стрели" е поставил ултиматум на звездите си, подчертавайки, че действията им застрашават труда на 2500 служители. „Казах им: „Ако това се случи отново, единият ще си тръгне. Тъй като не знам кой е виновен, може да взема грешното решение и да уволня не когото трябва“, обясни Волф. Той е бил пределно ясен в посланието си към двамата: „За кого се мислите?“. С тези думи австриецът успя да овладее токсичното съперничество, което заплашваше да разруши доминацията на тима.


