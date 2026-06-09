Подробно за новото Audi Q7 - дизелов двигател, седем места и още повече лукс

След масивното изтичане на информация миналата седмица, което разкри изненадата преждевременно, Audi официално представи третото поколение на Q7. Най-луксозният SUV на марката до появата на Q9 претърпя най-радикалната визуална и механична трансформация в своята 21-годишна история, като се отказа от консервативните линии на старата платформа в полза на внушително, наситено с технологии присъствие на пътя.

Докато дизайнерският екип на Audi се бореше да запази характерната силуетна линия на покрива на кросоувъра през последните години, версията от сега е нараснала значително във всяко измеримо направление, промяна, подчертана от масивен прозорец на третия ред. Преработената предна маска възприема по-дълга, перфектно хоризонтална линия на капака, която споделя семейна връзка с по-малкия Q3, докато напълно се дистанцира от елегантния Q5. Предната част е доминирана от огромна решетка Singleframe, изпълнена с тежки вложки във формата на сълза, оградена от двойни фарове. Тънките горни дневни светлини използват усъвършенствана OLED технология, позволяваща на шофьорите да превключват между осем различни анимирани графични модела чрез сензорния екран. Директно под тях са разположени основните Full LED фарове, които могат да бъдат надградени до HD Matrix технология, способна да прожектира динамична светлинна карта върху асфалта, за да маскира насрещното движение.

Задната част на автомобила заема дизайна си от новото A6, като използва разделена на две части конфигурация на задните светлини, свързана с тънка светлинна лента, която осветява самата емблема с четирите пръстена. Моделът се предлага с масивни 20-цолови фабрични алуминиеви джанти, макар че купувачите могат да поръчат колела с размер до внушителните 23 цола, като отбележат опцията за агресивния спортен каталог „S line“.

В интериора салонът разкрива ултра-премиум излъчване, което може да бъде конфигурирано за пет, шест или седем пътници. Пътниците на предния ред се наслаждават на луксозни седалки с пълна електрическа регулировка, отопление, вентилация и програма за дълбок масаж. Архитектурата на таблото е изцяло доминирана от обширна, извита панорамна рамка, която обгражда два отделни OLED дисплея, 11,9-инчов цифров комбиниран уред за водача и масивен 14,5-инчов централен сензорен екран за инфоразвлечения. Ако пътникът до шофьора иска свой собствен медиен канал, в дървената облицовка на таблото може да се добави като опция трети 10,9-инчов дисплей. Над главите, усъвършенстван електрохромен панорамен стъклен покрив може да преминава от кристално прозрачен към напълно черен с натискането на един бутон, допълнен от персонализируеми канали за осветление на интериора, които се вливат директно в панелите на предните врати.

За началната фаза на пускане на пазара Audi се противопоставя на съвременните тенденции в индустрията, като залага силно на дизелово задвижване за дълги разстояния. Глобалното пускане на пазара разчита изцяло на значително преработен 3,0-литров турбо V6 дизелов двигател, предлаган в две конкретни версии, базова версия с 245 конски сили и флагманска версия с 299 конски сили. И двата варианта на двигателя са напълно сертифицирани да работят с устойчиво гориво от хидрообработено растително масло (HVO) и се предлагат изключително с 8-степенна автоматична трансмисия с хидравличен преобразувател на въртящия момент и легендарната система за задвижване на четирите колела quattro.

За да отговори на затягащите се глобални емисионни цели, V6 конфигурацията е съчетана с 48-волтова мека хибридна (MHEV) електрическа система, черпеща енергия от компактна, изключително издръжлива литиево-железо-фосфатна (LFP) батерийна клетка. Този интегриран електромотор осигурява временно кинетично ускорение от 24 конски сили при силно ускорение, като същевременно удължава интервалите между зарежданията, позволявайки на двигателя с вътрешно горене да се изключва напълно при движение по магистрала с висока скорост.

Поглеждайки по-далеч в графика за продуктово планиране, ръководителите на Audi потвърдиха, че портфолиото от двигатели ще се разшири бързо през 2027 година. Предстоящата продуктова линия ще включва въвеждането на задвижващи системи с голям пробег за плъг-ин хибриди (PHEV), проектирани да осигуряват над 100 километра пробег на чисто електрическа енергия без емисии с едно зареждане. За ценителите на шофирането, които изискват механична мощност от старата школа, в момента се провеждат тестове за калибриране на SQ7, чието пускане на пазара е планирано за следващата година, оборудван с V8 двигател с двойно турбо