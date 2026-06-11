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Задържаха мъж, барикадирал се в Созопол

Задържаха мъж, барикадирал се в Созопол

11 Юни, 2026 10:07 533 5

  • созопол-
  • зелена тревна маса-
  • барикадирал

В жилището му е открито и иззето пликче със суха зелена тревна маса

Задържаха мъж, барикадирал се в Созопол - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

40-годишен мъж се барикадира на тераса в жилище в Созопол. Сигналът е получен на 10 юни около 20,00 ч. в Районното управление.

Според данните той е бил в неадекватно състояние, стоящ на тераса на частна къща и окървавен викал за помощ. Освен това размахвал ножове, хвърлял вещи и запалил стол.

На мястото пристигнал полицейски екип, както и служители от Центъра за спешна помощ. Констатирано е, че мъжът е 40-годишен созополчанин, който се барикадирал в стаята и при влизането на полицейските служители, оказал яростна съпротива, заплашвайки ги с ножове.

Това наложило използването на помощни средства - тейзър и белезници. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, прегледан от медицински екип и настанен в Центъра за психично здраве. При проверка на обитаваното от него помещение са намерени и иззети пликче със суха зелена тревна маса, с тегло около 1 гр., както и два филтъра.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Арестувайте и оркхайнките, от няколко години са се барикадирали по черноморието ни

    10:10 11.06.2026

  • 2 Искал

    4 3 Отговор
    Искал е и той в нов апартамен във Варненско да го настанат, но са му отказали молбата - защото била валидна само за украинци ?

    10:10 11.06.2026

  • 3 Сила

    6 0 Отговор
    Егати "билката " е дръпнал тоя !!!?
    Яко се е бил филмирал ....

    Коментиран от #4

    10:11 11.06.2026

  • 4 По-скоро

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Си е купил редена салата за 20 левро и е изпитал страх, някой да не му я изяде.

    10:34 11.06.2026

  • 5 1488

    3 0 Отговор
    "иззето пликче със суха зелена тревна маса"

    и аз имам такава
    у саксията с алоето

    10:35 11.06.2026