Задържаха мъж, барикадирал се в Созопол

40-годишен мъж се барикадира на тераса в жилище в Созопол. Сигналът е получен на 10 юни около 20,00 ч. в Районното управление.

Според данните той е бил в неадекватно състояние, стоящ на тераса на частна къща и окървавен викал за помощ. Освен това размахвал ножове, хвърлял вещи и запалил стол.

На мястото пристигнал полицейски екип, както и служители от Центъра за спешна помощ. Констатирано е, че мъжът е 40-годишен созополчанин, който се барикадирал в стаята и при влизането на полицейските служители, оказал яростна съпротива, заплашвайки ги с ножове.

Това наложило използването на помощни средства - тейзър и белезници. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, прегледан от медицински екип и настанен в Центъра за психично здраве. При проверка на обитаваното от него помещение са намерени и иззети пликче със суха зелена тревна маса, с тегло около 1 гр., както и два филтъра.