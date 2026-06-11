Задържаха мъж, барикадирал се в Созопол

40-годишен мъж се барикадира на тераса в жилище в Созопол. Сигналът е получен на 10 юни около 20,00 ч. в Районното управление.
Според данните той е бил в неадекватно състояние, стоящ на тераса на частна къща и окървавен викал за помощ. Освен това размахвал ножове, хвърлял вещи и запалил стол.
На мястото пристигнал полицейски екип, както и служители от Центъра за спешна помощ. Констатирано е, че мъжът е 40-годишен созополчанин, който се барикадирал в стаята и при влизането на полицейските служители, оказал яростна съпротива, заплашвайки ги с ножове.
Това наложило използването на помощни средства - тейзър и белезници. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, прегледан от медицински екип и настанен в Центъра за психично здраве. При проверка на обитаваното от него помещение са намерени и иззети пликче със суха зелена тревна маса, с тегло около 1 гр., както и два филтъра.
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1 ООрана държава
10:10 11.06.2026
2 Искал
10:10 11.06.2026
3 Сила
Яко се е бил филмирал ....
Коментиран от #4
10:11 11.06.2026
4 По-скоро
До коментар #3 от "Сила":Си е купил редена салата за 20 левро и е изпитал страх, някой да не му я изяде.
10:34 11.06.2026
5 1488
и аз имам такава
у саксията с алоето
10:35 11.06.2026