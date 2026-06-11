Рецепта на деня: Яйца "Ранчерос" - по мексикански

Необходими продукти:

тортили - 4 бр.

яйца - 4 бр.

сварен червен или черен боб - 300 г

домати от консерва, нарязани - 300 г

чери домати - 150 г

лук - 1 глава

чесън - 2 скилидки

доматено пюре - 1 с.л.

олио - 3 с.л.

кимион - 1/2 ч.л.

пушен червен пипер - 1/2 ч.л.

люспи лют пипер - 1/2 ч.л.

сол и черен пипер - на вкус

Начин на приготвяне:

Лукът се почиства и се нарязва на ситно, а чесънът се счуква или настъргва. Чери доматите се измиват и се разполовяват. Бобът се отцежда добре, ако е от консерва, за да не разводни соса.

В широк тиган се загрява 1 с.л. олио на умерен огън. Лукът се запържва за 4-5 минути, докато омекне и стане леко сладък.

Добавя се чесънът и се разбърква за още 30 секунди, без да потъмнява, защото лесно нагарча.

Към зеленчуковата основа се прибавят доматеното пюре, нарязаните домати, кимионът, пушеният червен пипер, част от люспите лют пипер, сол и черен пипер. Сосът се готви 8-10 минути на умерен огън, докато се сгъсти и ароматите се смесят добре.

Бобът се добавя в тигана и се намачква частично с вилица или преса за картофи. Целта е да се получи плътна, сочна основа, която се маже лесно върху тортилите, но все пак да останат и цели зърна. Сместа се готви още 4-5 минути. Ако стане прекалено гъста, се добавят 2-3 с.л. вода.

В отделен тиган се загрява останалото олио. Яйцата се чукват внимателно и се пържат 3-4 минути на умерен огън, докато белтъкът стегне, а жълтъкът остане мек. За по-твърд жълтък се готвят още 1-2 минути под капак.

Тортилите се затоплят в сух тиган за около 30 секунди от всяка страна. Така стават по-ароматни и гъвкави, без да се късат при сервиране.

Всяка топла тортила се намазва щедро с бобено-доматената смес. Отгоре се поставя по едно пържено яйце, добавят се разполовените чери домати и се поръсва с още малко люспи лют пипер според вкуса.

Яйцата Ранчерос се поднасят веднага, докато тортилите са топли, а жълтъкът е кремообразен. Бобената основа може да се приготви предварително и да се съхранява в хладилник до 2 дни, като преди сервиране се затопля на тиган, пише gotvach.bg.