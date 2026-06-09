Върхът на лукса: Милиардери поставиха Koenigsegg Jesko върху яхта

Монако по време на седмицата на Гран при винаги е било безспорната столица на необузданите излишества в автомобилния свят, но през изминалия уикенд съревнованието за внимание се премести изцяло от асфалта във водите на Порт Еркюл. Докато близо 200 елитни луксозни плавателни съда превърнаха яхтеното пристанище в плаващ декор на стойност няколко милиарда евро за най-бляскавото състезание от Formula 1, един конкретен модел засенчи всичко останало. Извисяваща се над хоризонта на Френската Ривиера, огромната суперяхта „Стела Марис“ се превърна в демонстрация на върхова скорост, служейки като плаваща хеликоптерна площадка за Koenigsegg Jesko Absolut на стойност 5 милиона евро.

Тази изключително ексклузивна инициатива беше организирана от маркетинг специалиста в областта на лукса Том Клаерен чрез неговата платформа Ultimate Superyacht, превръщайки ефективно плавателния съд в кураторска галерия на екстремното инженерство. Тъй като 72-метровата моторна яхта, проектирана от Еспен Ойно, няма гараж за автомобили, затвореното складово помещение на долната палуба е строго оптимизирано за превоз на две 8,25-метрови луксозни лодки и джетове, инженерите трябваше да проявят творчество. Специализиран екипаж на брега използва огромен търговски кран, за да вдигне внимателно хиперколата във въздуха и нежно да я постави върху шасито от въглеродни влакна върху напълно сертифицираната хеликоптерна площадка на горната палуба на яхтата.

И докато в Швеция Jesko Absolut, с блестяща зелена боя, беше визуалната перла на цялото пристанище, машината се задвижва от 5,0-литров V8 двигател с двойно турбо, който развива зашеметяващите 1600 конски сили, когато се захранва с биогориво E85. С екстремна аеродинамична форма, която може да се похвали с теоретична максимална скорост от около 500 километра в час, тя изглеждаше напълно сюрреалистично, докато стоеше напълно неподвижна над водната линия. Суперяхтата на стойност 75 милиона евро, която е домакин на това автомобилно безумие, в момента е собственост на известния технологичен предприемач и милиардер Мин Хсие, който придоби шестпалубния кораб в началото на 2022 година. Задвижвана от два двигателя Caterpillar 3516B HD с обща мощност 5364 конски сили, „Стела Марис“ може да се движи със 17 възела, докато разглезва 14 гости в седем каюти, допълнени с луксозен спа център, два термални басейна, сауна и хамам.