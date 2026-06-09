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Върхът на лукса: Милиардери поставиха Koenigsegg Jesko върху яхта

Върхът на лукса: Милиардери поставиха Koenigsegg Jesko върху яхта

9 Юни, 2026 16:10 1 138 8

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  • audi болид

Хиперколата бе поставена върху хеликоптерната площадка, поради липса на гараж в лодката

Върхът на лукса: Милиардери поставиха Koenigsegg Jesko върху яхта - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Монако по време на седмицата на Гран при винаги е било безспорната столица на необузданите излишества в автомобилния свят, но през изминалия уикенд съревнованието за внимание се премести изцяло от асфалта във водите на Порт Еркюл. Докато близо 200 елитни луксозни плавателни съда превърнаха яхтеното пристанище в плаващ декор на стойност няколко милиарда евро за най-бляскавото състезание от Formula 1, един конкретен модел засенчи всичко останало. Извисяваща се над хоризонта на Френската Ривиера, огромната суперяхта „Стела Марис“ се превърна в демонстрация на върхова скорост, служейки като плаваща хеликоптерна площадка за Koenigsegg Jesko Absolut на стойност 5 милиона евро.

Върхът на лукса: Милиардери поставиха Koenigsegg Jesko върху яхта

Тази изключително ексклузивна инициатива беше организирана от маркетинг специалиста в областта на лукса Том Клаерен чрез неговата платформа Ultimate Superyacht, превръщайки ефективно плавателния съд в кураторска галерия на екстремното инженерство. Тъй като 72-метровата моторна яхта, проектирана от Еспен Ойно, няма гараж за автомобили, затвореното складово помещение на долната палуба е строго оптимизирано за превоз на две 8,25-метрови луксозни лодки и джетове, инженерите трябваше да проявят творчество. Специализиран екипаж на брега използва огромен търговски кран, за да вдигне внимателно хиперколата във въздуха и нежно да я постави върху шасито от въглеродни влакна върху напълно сертифицираната хеликоптерна площадка на горната палуба на яхтата.

Върхът на лукса: Милиардери поставиха Koenigsegg Jesko върху яхта

И докато в Швеция Jesko Absolut, с блестяща зелена боя, беше визуалната перла на цялото пристанище, машината се задвижва от 5,0-литров V8 двигател с двойно турбо, който развива зашеметяващите 1600 конски сили, когато се захранва с биогориво E85. С екстремна аеродинамична форма, която може да се похвали с теоретична максимална скорост от около 500 километра в час, тя изглеждаше напълно сюрреалистично, докато стоеше напълно неподвижна над водната линия. Суперяхтата на стойност 75 милиона евро, която е домакин на това автомобилно безумие, в момента е собственост на известния технологичен предприемач и милиардер Мин Хсие, който придоби шестпалубния кораб в началото на 2022 година. Задвижвана от два двигателя Caterpillar 3516B HD с обща мощност 5364 конски сили, „Стела Марис“ може да се движи със 17 възела, докато разглезва 14 гости в седем каюти, допълнени с луксозен спа център, два термални басейна, сауна и хамам.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил левски

    6 0 Отговор
    Да го дуат бедняците и аз

    16:17 09.06.2026

  • 2 Цвете

    5 0 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО ЛУКС, ЗАШЕМЕТЯВАЩО Е. КОЙТО ГО ПРИТЕЖАВА ЯВНО СЕ УСЕЩА ДОВОЛЕН ОТ СЕНЗАЦИЯТА.ЖИВОТ.

    16:25 09.06.2026

  • 3 Данчо

    6 0 Отговор
    "Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!" - казал Моканина.

    Коментиран от #5

    16:34 09.06.2026

  • 4 Механик

    3 0 Отговор
    Хора без един работен ден и без една честно спечелена стотинка се гаврят публично със стадото, показвайки му, че те винаги ще имат, а стадото винаги ще бъде стригано и клано. Показват на стадото, че не е каквото то иска а е каквото кажат дембелите с яхтите и милиардите.
    И стадото си заслужава тази съдба, щом се примирява с нея. А ще с тава и много по-зле, така че ... беееее-беееееее.

    16:43 09.06.2026

  • 5 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данчо":

    Мъка, баце. Мъка.
    Аз се мъча да направя така, че да изкараме парите, за да си платим осигуровките, данъците и сметките с момчетата. А едни хора много силно се мъчат да похарчат тия пари за какви ли не собствени удоволствия.
    Така че мъката е голяма и повсеместна.

    16:45 09.06.2026

  • 6 Тити

    0 0 Отговор
    Друго си е на яхтата да сложиш Пернишки голф 2

    17:22 09.06.2026

  • 7 Яхтинг

    1 0 Отговор
    Да си завре яхтата със колата в дирника ще бъде най интересен за всички

    17:25 09.06.2026

  • 8 БеГемот

    1 0 Отговор
    Тъпите парчета си умират да се показват на другите тъпи парчета...

    17:37 09.06.2026